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 Політика України
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Все про:Львівщина (1012) ОДА (716)

 Кабмін погодив кандидатуру Козицького на посаду голови Львівської ОДА

26 грудня президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення керівників Закарпатської та Львівської обласних державних адміністрацій. 27 грудня Кабмін погодив нового кандидата.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прессекретар прем'єр-міністра Діана Давітян, передає LIGA.net.

За її словами, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в п'ятницю, 27 грудня.

Проект указу про призначення Козицького буде спрямований президенту Володимиру Зеленському. 26 грудня президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення керівників Закарпатської та Львівської обласних державних адміністрацій.

38-річний Козицький - директор компанії Еко-Оптіма. Згідно з офіційним сайтом, Еко-Оптіма - найбільша компанія Західної України, яка займається розробкою і введенням поновлюваних джерел енергії. Його батько Зіновій Козицький - відомий український бізнесмен, власник групи бурових компаній Горизонти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівники медзакладів на Львівщині сприяли закупівлі товарів за завищеними цінами, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167765
 
 
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Эко-Оптима - крупнейшая компания Западной Украины, которая занимается разработкой и введением возобновляемых источников энергии.

Так понимаю шо снижения злочинных незаконных тарифов бариги ЗЕбилам не видать. Шо то много среди Скотов Урода собралось владельцев всяких шахт, "зелёной энергетики" и т.д
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Олігархів відлучити від влади--вам зебілам таке обіцяли при виборах . А що насправді.---таких тільки і призначають. Ви навіть і не лохі,ви тупа біомаса без мізгів. бо вибирали клоунів,безробітних, фотографів іт.ін.ш Ви вибрали ворогів України і тому будете рабами не тільки своїх богатіїв,але і світового єврейського кодла.та фашистсько-азіатських варпарів,які населяють рашку.
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Лісоруб-контрабандист тепер стане міні-олігархом. Для повноти картини цьому виродку треба зевести собі кілька прикормлених кишенькових депутатів облради, та викупити через підставні офшорні компанії місцевий телеканал і газету.
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Прізвище таке цікаве! Козлов -по московськи означає син козла (чий? козлов),а може й не одного!?
А тут виходить що кози?
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Красиво наказали львовян за приверженность потроху,свинарчуку и ахметке.
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Ой, та скільки цьому московському Козлу очолювати ЛОДА ?! Поженуть у відставку цього лісоруба і любітєля Фрідманового Альфа Банку через пару місяців... Заскріньте мої слова !
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