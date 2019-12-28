 Кабмін погодив кандидатуру Козицького на посаду голови Львівської ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прессекретар прем'єр-міністра Діана Давітян, передає LIGA.net.

За її словами, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в п'ятницю, 27 грудня.

Проект указу про призначення Козицького буде спрямований президенту Володимиру Зеленському. 26 грудня президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення керівників Закарпатської та Львівської обласних державних адміністрацій.

38-річний Козицький - директор компанії Еко-Оптіма. Згідно з офіційним сайтом, Еко-Оптіма - найбільша компанія Західної України, яка займається розробкою і введенням поновлюваних джерел енергії. Його батько Зіновій Козицький - відомий український бізнесмен, власник групи бурових компаній Горизонти.

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