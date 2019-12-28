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 Нова глава Єврокомісії фон дер Ляєн розкритикувала санкції США за "Північний потік-2"

Нова глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала санкції США проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік - 2".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Німецька хвиля.

Єврокомісія "рішуче відкидає санкції проти європейських компаній, які правомірно беруть участь у проєкті".

Нагадаємо, в грудні США ввели санкції відносно підрядників будівництва газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік". В результаті трубоукладач "Північного потоку - 2" - швейцарська компанія Allseas - призупинила роботи і вивела судна із зони будівництва газопроводу. До завершення газопроводу будівельникам залишилося прокласти 160 км труб.

27 грудня Державний департамент США виступив із заявою, в якому запропонував компаніям-підрядникам "Північного потоку-2" завершити роботи до 20 січня. У цьому разі  їм вдасться уникнути санкцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп США вимагає від компаній-підрядників "Північного потоку-2" до 20 січня згорнути роботи

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167763
 
 
 Топ коментарі
 
в кои веки рыжий на шо нормальное сподобился, пусть даже не по своей охоте, и тут же толпа недовольных дырляйненов )))
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Европе на грабли наступать очень нравится.Ну ничего быдло из мокшанских болот скоро к ним прийдёт.
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Брюссель "решительно отвергает" штрафные меры Вашингтона в отношении европейских предприятий, заявила она немецкому изданию Der Spiegel. По словам фон дер Ляйен, европейские подрядчики законно участвуют в проектИсточник: https://censor.net.ua/n3167763

Короче выражает решительную обеспокоенность.
Клоунесса.
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Санкции действуют. И эффективно. Американские, конечно, а не оппортунистов европоцов.

Знаю одну голландскую компанию, которая поставляла оборудование фирме ТИС (Ахметов), которая строит в бухте Южного глубоководный порт. Эта же компания поставляла оборудование в ********* для строительства моста через Керченский пролив. При этом эти голландцы чуть ли не сразу после окончания 2-й Мировой войны имели постоянные контракты с ВМФ США. Без всяких разговоров-переговоров ВМФ США прекратил все отношения с жадными до ********** денег голландцами. Результатом такого демарша американских моряков стали грандиозные убытки жадин и увольнение акционерами топ-менеджеров, польстившихся на ********** деньги.

Знаю об этом от голландца, который пару месяцев работал на ТИСе, помогая осваивать оборудование.
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