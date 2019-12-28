 Нова глава Єврокомісії фон дер Ляєн розкритикувала санкції США за "Північний потік-2"

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Німецька хвиля.
Єврокомісія "рішуче відкидає санкції проти європейських компаній, які правомірно беруть участь у проєкті".
Нагадаємо, в грудні США ввели санкції відносно підрядників будівництва газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік". В результаті трубоукладач "Північного потоку - 2" - швейцарська компанія Allseas - призупинила роботи і вивела судна із зони будівництва газопроводу. До завершення газопроводу будівельникам залишилося прокласти 160 км труб.
27 грудня Державний департамент США виступив із заявою, в якому запропонував компаніям-підрядникам "Північного потоку-2" завершити роботи до 20 січня. У цьому разі їм вдасться уникнути санкцій.
Знаю одну голландскую компанию, которая поставляла оборудование фирме ТИС (Ахметов), которая строит в бухте Южного глубоководный порт. Эта же компания поставляла оборудование в ********* для строительства моста через Керченский пролив. При этом эти голландцы чуть ли не сразу после окончания 2-й Мировой войны имели постоянные контракты с ВМФ США. Без всяких разговоров-переговоров ВМФ США прекратил все отношения с жадными до ********** денег голландцами. Результатом такого демарша американских моряков стали грандиозные убытки жадин и увольнение акционерами топ-менеджеров, польстившихся на ********** деньги.
Знаю об этом от голландца, который пару месяцев работал на ТИСе, помогая осваивать оборудование.