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 Політика України
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Все про:Зеленський (4002) виборчий закон (114)

 Зеленський підписав Виборчий кодекс

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про Виборчий кодекс.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це йдеться в статусі відповідного документа на сайті Верховної Ради.

Так, у розділі XXIIІ у статті 133 визначено, що "вибори народних депутатів України здійснюються на засадах пропорційної системи за єдиними списками кандидатів у депутати у загальнодержавному виборчому окрузі, з яких формуються регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від партій.

Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають партії, на підтримку регіональних виборчих списків кандидатів у депутати від яких у межах загальнодержавного округу подано 5% і більше від загальної кількості голосів виборців, які підтримали регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від усіх партій у межах загальнодержавного округу.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада ухвалила новий Виборчий кодекс, погодившись із пропозиціями президента України Володимира Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167762
 
 
 Топ коментарі
 
Так, попередня влада була не ідеальною (втім... а чи бувають ідеальні? почитайте наприклад про Івана Мазепу)...
Але Хунта Пороха за 5 років дійсно не напорола ТАКОЇ лютої зуйні, ганьби і зрадної зради, як ЗекоМанда за цей короткий період Зеленский подписал Избирательный кодекс - Цензор.НЕТ 2749
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Треба коментарій спеціаліста, який повністю вичитає цей Виборчий кодекс. Але саме прийняття без обговорення та порад з виборцями робить його не демократичним.
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Треба коментарій спеціаліста, який повністю вичитає цей Виборчий кодекс. Але саме прийняття без обговорення та порад з виборцями робить його не демократичним.
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Ага, под такой логикой можно притянуть за уши ЛЮБОЕ постановление. Если не разбираешься в законодательстве и юриспруденции - не позорься.
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Читай уважно. Я говорю, що треба судити за текстом. А за тупе зауваження тебе у спам.
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Когда вся Украинская Армия свалит скопом во Французский Иностранный Легион -- её туда примут без очереди и без экзаменов! ...а НАТО отсосёт лапу неубитого медведя...
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Знаю особисто військових і бачу їхню кваліфікацію. Знайомий відслужив у КФОРі та отримував пристойні гроші. Боюся, що служити у зеармії бажаючих суттєво поменшає.
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Пофессионалы стоят дорого! -- но диллетанты ещё дороже.
-- сейчас, дешевле всего волонтёры обходяттся: пайка и обицянка-цяцянка...
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Зараз у нас майже у всіх сферах прийшли дилетанти. Але зарплати від 300 тис грн🙄
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Али! -- ты помнишь, как всё начиналось? -- не храни деньги в Сберегательной кассе и не летай самолётами Аэрофлота...*)
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Я теж це говорив після 1989 року. Тоді з мене сміялися, а трохи згодом почалися банкрутства банків і ті, що сміялися стали сумувати за своїми грошима.🤔
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...ото ж... -- мои родители 60 штук потеряли, а я, всего 15... -- "Було весело!" *)
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У мене дід і баба теж багато втратили (приблизно 48 тис.). Вони буле народжені до жовтневого заколоту, тому їх переконати було неможливо.
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...советы надо давать перед тем, как... ... а не после того, когда турбо-принтер и бешенное факсимиле объединились...*)
И потом -- Украина -- это страна баранов, а не советов... -- с 1991 года!
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Виборчий кодекс передбачає пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками. Виборці отримають можливість голосувати не лише за партію, а за конкретного кандидата у списку партії.

11 липня 2019 року попередня Верховна Рада ухвалила в цілому новий Виборчий кодекс, що передбачає систему відкритих списків на виборах до парламенту. За законопроект №3112-1 проголосували 230 народних депутатів. 27 серпня голова Верховної Ради VIII скликання Андрій Парубій передав його на підпис преЗЕденту.

13.09.2019 Зеленський повернув його до ВР зі своїми 17 зауваженнями на 11 сторінок.

19 грудня 2019 року ухвалила в цілому Виборчий кодекс, урахувавши пропозиції Зеленського. Оновлений документ підтримали 330 депутатів, які представляють усі фракції парламенту.
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Весна 2019 , зебилы хором о Зеленском : " Подающий большие надежды " Зима 2019 , здравомыслящие о Зеленском : " Падающий больше надежды "
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в полночь подписал чтобы кипеж не поднялся
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Прощай мажоритарка. Не скорблю, не скучаю, не сожалею.
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Но открытых списков, как обещали, так и не сделали?
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Судя по тексту новости не понять. Завтра уже подробно прочтём.
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Тобто в одному випадку ти за вичитку закону, а в другому проти. Фініш.
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Спочатку лайкаєш протилежне твоєму коментарю, а потім питаєш? Бачу, що розуму в тебе нема.
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Да неужто?Ну-ка,ну-ка, где же я противоречу сам себе?Вопрос был об открытых списках. Исходя из текста новости ты можешь дать ответ?Я-нет. Тебе не понравилось, что лайкнул комментарий твоего оппонента?Ах простите пожалуйста, кому-то не понравилось. Ну надо же. А что ты там написал: принятие без обговорення и порад с выборцями делают Кодекс недемократичным?Really?Ну давай, расскажи как предыдущий Кодекс, голосованный 17 раз, стал ПО ТВОЕЙ логике демократичным?Где тогда были порады?Обговорення?Я весь внимание!
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Ти лайкнув проти того, що треба вичитувати кодекс, а нижче написав сам, що треба вичитувати. Тобто ти політично мотивований.
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Отнюдь. Я лайкнул того человека, который сказал, что твои измышления о "недемократичности" данного Кодекса спорны (и это ещё мягко говоря).
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Ти все лайкнув, а щодо прийняття без порад з виборцями - аксіома. Тому ти політично мотивований.
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Ути бозе мой, его величеству не понравилось, что кто-то с ним не согласился, а другой кто-то посмел это лайкнуть)))Ты даже по меркам своих единомышленников несёшь сейчас такой бред, что его и обсуждать то смешно.
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Нижче ти знов лайкнув політично мотивований коментар28.12.2019 01:26, а вище писав про те, що не знаєш точно про цей виборчий кодекс. Прощавай зебот.
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О, теперь без разрешения его Величества и лайкать нельзя?)))На форуме публикуются новости о политике, мы тут в комментариях пресловутую политику обсуждаем, а ты мне говоришь, что я лайкнул политически мотивированный комментарий?))))Вот это тебя накрыло так накрыло.. ps снова скинуть картинку, где ты сказал, что не собираешься мне писать, а тут же объявил, что тебе плевать на свои же слова?))
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Я тобі пояснив, що твої лайки були проти твоїх же коментарів. Коли ти влазив до моїх коментарів, то ти вже порушив свої обіцянки. Тепер все, увянь.
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Я лез в твои комментарии?То есть по-твоему лайк твоего оппонента это влезать в твой комментарий?Кто кому первый начал писать в ответ,я тебе или ты мне, пересмотри ветку внимательно? Нет, ты уже точно съехал с катушек)))
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есть шанс избавится от законтаченных через два созыва.
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Первый прогон шоу под названием "выборы в ОТГ" обнаружил системный сбой. Неуспех "Слуги народа" на выборах в объединенные территориальные общины выявил довольно печальную для партии власти и всей президентской команды перспективу - они вполне могут "пролететь" на местных выборах 2020 года.

Зеленский подписал Избирательный кодекс - Цензор.НЕТ 7340

Ведь методом блицкрига взять регионы, как летом была взята Верховная Рада, похоже, не удастся. А без большинства в местных советах и ОТГ говорить о тотальной вертикали новой власти не будет смысла.

Местные власти на уровне сел, городов, районов и областей не находятся под тотальным контролем Банковой, поскольку избранное 4 года назад местное самоуправление не спешит перекрашиваться в зеленый моноцвет. Местные элиты ориентируются на свои потребности, которые часто не совпадают с ценностями, которые исповедует Центр. И это хорошо видно на примерах Одессы и Харькова, где местные мэры Труханов и Кернес отказались добровольно капитулировать перед Офисом президента. Подобные местные "анклавы" в той или иной степени совершают тихий саботаж фактически по всей стране.

Не сильно могут помочь Зеленскому молодые губернаторы, которых он расставил по областям. Ведь обычно это люди, которые не имеют системного авторитета в своих регионах, мало умеют эффективно использовать доступные им административные рычаги воздействия, а также не получают четкой координации от Киева, где еще сами точно не решили, куда, собственно, бежать.
Можно констатировать, что после проигрыша в минувшее воскресенье в регионах усилятся центробежные процессы: местные элиты, которые колебались относительно собственного присоединения к сотаву президентской команды, теперь имеют больше аргументов в пользу того, чтобы искать себе других политических попутчиков.
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Зеленский умудрился за 4 месяца сделать то, что банда соевых мародеров во главе с циничной барыгой не осилила сделать за пять лет.
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Так, попередня влада була не ідеальною (втім... а чи бувають ідеальні? почитайте наприклад про Івана Мазепу)...
Але Хунта Пороха за 5 років дійсно не напорола ТАКОЇ лютої зуйні, ганьби і зрадної зради, як ЗекоМанда за цей короткий період
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Зверни увагу, що тут йому лайкнув той, який вище писав про те, що виборчий кодекс треба вичитувати. Тобто це пише зекоманда політично мотивовані коментарі!
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"банда соевых мародеров во главе с циничной барыгой" залишила у бюджеті країни станом на червень 20 млрд гривень, а "Зеленский умудрился" за 6 місяців вирити діру в бюджеті - 70 млрд. грн. на кінець грудня.
Виборчий кодекс ухвалила попередня Верховна Рада 11 липня 2019 року, а 27 серпня голова Верховної Ради VIII скликання Андрій Парубій передав його на підпис Зеленському. Що було далі шукай в інтернеті.
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Після цієї інформації у зебілів почнеться ступор😂
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який ступор? Нестача за бюджетом спричинена сильною гривнею (28 проти 23). Простому громадянину взагалі начхати, скільки там недотримав бюджет - він хоче бачити результати
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юрист, умеющий писать или там подписывать?
уже здоровенное достижение папы, сын которого отдипломился в папином институте...
папе сане, таки респект...
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Суть этого "кодекса" проста. Главное, чтобы мешок был красивый и зелёный.
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Haters gonna hate. Ви нічого з цим не зробите) Нехай хейтять далі)
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Все это мелочи, в избирательном процессе основная проблема в том, что БОЛЬШИНСТВО НЕДЕЕСПОСОБНО по факту, а значит не должно иметь политических прав. ГРАЖДАНСТВО должно быть уделом избранных, которые соответствуют всем необходимым параметрам полностью дееспособных и самодостаточных СОБСТВЕННИКОВ!
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Зеленое стадо а очередной раз насрало на головы зебилам...открытых списков нет...
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позивний не лох мені 42 підписує, сам Того не розуміючи, шо дали юристи коломойши, те і підписує...
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Лишение граждан представительства в парламенте 5-процентной дискриминацией - антиконституционный инструмент манипуляции политической системой.
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Запорожская демократия основывалась на голосах козаков, т.е. 1% самых дееспособных и самостоятельных. 5-% - это власть иудоглобализаторских масс-медиа через голоса самых легко зомбируемых, самых недееспособных граждан.
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Дьявол делает все в темноте, сзади и наоборот.
Дени де Ружмон.
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Иудолиберастическое меньшиство выстроило механизм манипулятивного доминирования в стране через коррупцию, захват капитала, контроль масс-медиа и 5-% барьер, который отсекает от власти людей, способных мыслить без телевизора.
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