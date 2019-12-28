 Зеленський підписав Виборчий кодекс

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це йдеться в статусі відповідного документа на сайті Верховної Ради.
Так, у розділі XXIIІ у статті 133 визначено, що "вибори народних депутатів України здійснюються на засадах пропорційної системи за єдиними списками кандидатів у депутати у загальнодержавному виборчому окрузі, з яких формуються регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від партій.
Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають партії, на підтримку регіональних виборчих списків кандидатів у депутати від яких у межах загальнодержавного округу подано 5% і більше від загальної кількості голосів виборців, які підтримали регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від усіх партій у межах загальнодержавного округу.
Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада ухвалила новий Виборчий кодекс, погодившись із пропозиціями президента України Володимира Зеленського.
-- сейчас, дешевле всего волонтёры обходяттся: пайка и обицянка-цяцянка...
И потом -- Украина -- это страна баранов, а не советов... -- с 1991 года!
11 липня 2019 року попередня Верховна Рада ухвалила в цілому новий Виборчий кодекс, що передбачає систему відкритих списків на виборах до парламенту. За законопроект №3112-1 проголосували 230 народних депутатів. 27 серпня голова Верховної Ради VIII скликання Андрій Парубій передав його на підпис преЗЕденту.
13.09.2019 Зеленський повернув його до ВР зі своїми 17 зауваженнями на 11 сторінок.
19 грудня 2019 року ухвалила в цілому Виборчий кодекс, урахувавши пропозиції Зеленського. Оновлений документ підтримали 330 депутатів, які представляють усі фракції парламенту.
Ведь методом блицкрига взять регионы, как летом была взята Верховная Рада, похоже, не удастся. А без большинства в местных советах и ОТГ говорить о тотальной вертикали новой власти не будет смысла.
Местные власти на уровне сел, городов, районов и областей не находятся под тотальным контролем Банковой, поскольку избранное 4 года назад местное самоуправление не спешит перекрашиваться в зеленый моноцвет. Местные элиты ориентируются на свои потребности, которые часто не совпадают с ценностями, которые исповедует Центр. И это хорошо видно на примерах Одессы и Харькова, где местные мэры Труханов и Кернес отказались добровольно капитулировать перед Офисом президента. Подобные местные "анклавы" в той или иной степени совершают тихий саботаж фактически по всей стране.
Не сильно могут помочь Зеленскому молодые губернаторы, которых он расставил по областям. Ведь обычно это люди, которые не имеют системного авторитета в своих регионах, мало умеют эффективно использовать доступные им административные рычаги воздействия, а также не получают четкой координации от Киева, где еще сами точно не решили, куда, собственно, бежать.
Можно констатировать, что после проигрыша в минувшее воскресенье в регионах усилятся центробежные процессы: местные элиты, которые колебались относительно собственного присоединения к сотаву президентской команды, теперь имеют больше аргументов в пользу того, чтобы искать себе других политических попутчиков.
Але Хунта Пороха за 5 років дійсно не напорола ТАКОЇ лютої зуйні, ганьби і зрадної зради, як ЗекоМанда за цей короткий період
Виборчий кодекс ухвалила попередня Верховна Рада 11 липня 2019 року, а 27 серпня голова Верховної Ради VIII скликання Андрій Парубій передав його на підпис Зеленському. Що було далі шукай в інтернеті.
уже здоровенное достижение папы, сын которого отдипломился в папином институте...
папе сане, таки респект...
Дени де Ружмон.