 Кабмін схвалив законопроєкт про Нацкомісію в сфері транспорту, яка регулюватиме ціни на перевезення

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Регулятор формуватиме тарифи на послуги суб’єктів природних монополій, видаватиме ліцензії у сфері залізничного транспорту та перевірятиме виконання їх умов", - зазначає Олексій Гончарук.
Метою діяльності Комісії буде державне регулювання, моніторинг та контроль у сфері транспорту. Завдання цього органу:
формувати цінову та тарифну політику із застосуванням стимулюючих механізмів;
контролювати ціноутворення та не допускати перехресне субсидіювання;
сприяти розвитку конкуренції на ринку.
Украина - колхозная секта!
Будем платить налоги на содержание госрегуляторов, которые обслуживают интересы оллигархов-монополистов...