 Кабмін схвалив законопроєкт про Нацкомісію в сфері транспорту, яка регулюватиме ціни на перевезення

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Регулятор формуватиме тарифи на послуги суб’єктів природних монополій, видаватиме ліцензії у сфері залізничного транспорту та перевірятиме виконання їх умов", - зазначає Олексій Гончарук.

Метою діяльності Комісії буде державне регулювання, моніторинг та контроль у сфері транспорту. Завдання цього органу:

формувати цінову та тарифну політику із застосуванням стимулюючих механізмів;

контролювати ціноутворення та не допускати перехресне субсидіювання;

сприяти розвитку конкуренції на ринку.

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