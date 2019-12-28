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 Політика України, Економіка
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Все про:Кабмін (3180) транспорт (397) Гончарук_Олексій (419)

 Кабмін схвалив законопроєкт про Нацкомісію в сфері транспорту, яка регулюватиме ціни на перевезення

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Регулятор формуватиме тарифи на послуги суб’єктів природних монополій, видаватиме ліцензії у сфері залізничного транспорту та перевірятиме виконання їх умов", - зазначає Олексій Гончарук.

Метою діяльності Комісії буде державне регулювання, моніторинг та контроль у сфері транспорту. Завдання цього органу:

формувати цінову та тарифну політику із застосуванням стимулюючих механізмів;

контролювати ціноутворення та не допускати перехресне субсидіювання;

сприяти розвитку конкуренції на ринку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макроекономічний прогноз на 2020 рік буде відкориговано, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167761
 
 
 Топ коментарі
 
Нехай продасть мені самокат за третину його вартості.
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А потім цей регулятор зробить європейські ціни при жалюгідних зарплатах та пенсіях🤔 Ви продовжуєте робити це разом, зебіли.
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Нехай продасть мені самокат за третину його вартості.
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Я напевно чогось не розумію! Залізничний транспорт рухається лише по державним коліям! Вся цінова політика залежить від держави! А якщо дубневичі з нєстєрками, за свої вагони, хочуть більше то чому держава не побудує ці вагони забезпечивши роботу державних підприємств?!
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Уже фсе. Заходит частная тяга. Да и инфраструктуру они хотят обкорнать раза в 3. Все лишнее, конечно, окажется у зеленых лохотронщиков Кабмин одобрил законопроект о Нацкомиссии в сфере транспорта, которая будет регулировать цены на перевозки - Цензор.НЕТ 5371
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Перевожу с зебилиного на срусский. Будут выставлены пассажирам экономически обоснованные тарифы, ну т.е. примерно на 120% выше нынешних. Для зебилов, это повышение в 2,2 раза. Улыбаемся и машем Кабмин одобрил законопроект о Нацкомиссии в сфере транспорта, которая будет регулировать цены на перевозки - Цензор.НЕТ 5501
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НацКамиция нужна срочно! Не площадки Яйценка, а цельная КаМИЦИЯ. И еще стае этой заплату эдак 300.000 в месяц,шоб чецно пречецно работали,а исче чецнее шоб было,Двайте сразу по 1000000,а то Найему и Герусу мало платят, они ж подвиги совершают,без них стране не обойтись
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Скоро в этой убогой во всех отношениях стране останутся одни комиссии по регулированию и наблюдательные советы. Профессиональное мошенничество становится основой деятельности "власти" в Украине. Как там обстоят дела в таможне с коррупцией? Порешали? А что там с бюджетом и прожиточным уровнем, высосанным даже не из пальца?
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К слову, естественная монополия в сфере транспорта, тарифы которой постоянно будоражат умы причастных, исключая трубопроводный и рельсовый муниципальный, у нас единственная - Укрзализныця. В ее составе есть тарифная комиссия. Не пора ли в законах называть вещи своими именами или это очередная мошенническая уловка "либертарианцев" с дальнейшим прикидом?
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Короче, конкурентного рынка не будет...
Украина - колхозная секта!
Будем платить налоги на содержание госрегуляторов, которые обслуживают интересы оллигархов-монополистов...
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О,создали несколько хороших взяточных должностей для своих людишек,молодцы зеленые лягушки.
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