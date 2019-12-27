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Все про:Луганщина (1901) наркотики (885) Нацполіція (8722) Правоохоронні органи (586)

 На Луганщині ліквідовано канал постачання наркотиків на окуповану територію, вилучено "товару" на 2 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

У Луганській області правоохоронці вилучили у жителя Марківського району вилучили понад 20 кг канабісу, який він намагався переправити на тимчасово окуповану територію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Луганщині ліквідовано канал постачання наркотиків на окуповану територію, вилучено товару на 2 млн грн, - Нацполіція 01

За цінами "чорного" ринку вартість вилученого становить понад 2 млн гривень.

Під час проведення першочергових слідчо-оперативних дій було встановлено, що 42-річний чоловік збував наркотичний засіб - канабіс - на територію так званої "ЛНР" через організований ним "канал" постачання.

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На Луганщині ліквідовано канал постачання наркотиків на окуповану територію, вилучено товару на 2 млн грн, - Нацполіція 02

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 статті 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), в рамках якого проводяться слідчі дії. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167759
 
 
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Заботятся о Лугандоне, мешают им деградировать
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Это голимая ложь, как раз канал действует наоборот:рашка_лднрия_Украина
Сабаков парашенко и прочая мерзость греющая на этом руки подтвердят
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Зелена мерзота теж має там торгових партньоров?
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Какие то дебилы ей богу. Наоборот нужно наладить каналы поставок наркоты на лугандонию и *********. Быстрее передохнут. Кстати Афганистан очень сильно ударил наркотой по советскому союзу
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Не вкладається в голові ....там працює "стиролбиофарм" на що ти трава?
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Тю, треба було туди ще непомітно бутирату з фентанілом добавити, щоб впопучлєнци в переляканому тріпі перебили один одного! Все одно ватани списали б глюк на наркодилера. Як то кажуть: "І баба з возу, і вовки ситі".
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Да какие нахрен 2ляма. село и люди. В коробках сухого ну пускай пару кг, но цену за грамм они какую взяли? "среднестатистическую"?)На Луганщині ліквідовано канал постачання наркотиків на окуповану територію, вилучено "товару" на 2 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 320
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На Луганщине ликвидирован канал поставок наркотиков на оккупированную территорию, изъято "товара" на 2 млн грн, - Нацполиция. ФОТО
зря ликвидировали
ведь,наркота это не святой грааль

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вот,пускай бы долбились себе сколько угодно
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