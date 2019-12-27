 На Луганщині ліквідовано канал постачання наркотиків на окуповану територію, вилучено "товару" на 2 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За цінами "чорного" ринку вартість вилученого становить понад 2 млн гривень.

Під час проведення першочергових слідчо-оперативних дій було встановлено, що 42-річний чоловік збував наркотичний засіб - канабіс - на територію так званої "ЛНР" через організований ним "канал" постачання.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 статті 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), в рамках якого проводяться слідчі дії. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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