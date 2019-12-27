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 Засуджений помер у колонії на Київщині - не відкидають недбалість лікарів, - прокуратура

У Київській області прокуратура порушила кримінальну справу за фактом можливого неналежного виконання медпрацівником своїх професійних обов'язків, що спричинило смерть засудженого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в пресслужбі відомства.

Інцидент стався в Білоцерківській виправній колонії № 35. Засуджений лікувався в медичній частині № 35 філії державної установи Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України в Києві та Київській області.

За результатами перевірки медичного закладу прокуратура виявила численні порушення прав ув'язнених, які відбувають покарання. Найчастіше ув’язнених лікували препаратами без встановлення діагнозу і призначення лікаря, а медогляди проводилися формально. Всупереч високим ризикам захворювання на туберкульоз, флюрографію проходять далеко не всі, хоча апарат є.

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Прокуратура постановила усунути порушення і направила документ начальнику філії державної установи Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України в Києві та Київській області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167758
 
 
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Храждане,а ваше медицинское обеспечение сильно отличается от лечения заключенных?

Чаще всего заключенных лечили препаратами без установления диагноза и назначения врача, а медосмотры проводились формально. Вопреки высоким рискам заболевания туберкулезом, флюрографию проходят далеко не все, хотя аппарат имеется.Источник: https://censor.net.ua/n3167758
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