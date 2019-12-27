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Все про:журналістика (946) Правоохоронні органи (586) прокуратура (2013) пропаганда (1312) Шеремет (325) Шарій Анатолій (32)

 29-річному чоловікові повідомили про підозру в нападі на представників проросійського блогера Шарія, його спробують відправити під арешт

Прокуратура повідомила про підозру жителю Київської області. За версією слідства, він напав на журналіста біля Апеляційного суду Києва, де розглядався запобіжний захід волонтерці і медику Юлії Кузьменко в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

"У п’ятницю, 27 грудня 2019 року, слідчими Солом’янського УП ГУ НП в м. Києві за погодження Київської місцевої прокуратури №9 повідомлено про підозру 29-річному мешканцю Київської області за фактом вчинення протиправних дій відносно журналіста, які мали місце 24.12.19 біля приміщення Київського апеляційного суду", - сказано в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що стосовно підозрюваного вже йде судовий розгляд в іншому кримінальному провадженні про незаконне поводження зі зброєю та хуліганство.

"Стороною обвинувачення підготовлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке буде подано до Солом’янського районного суду міста Києва", - зазначили в прокуратурі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпочато кримінальне провадження за фактом подій у суді Києва, де розглядався запобіжний захід Кузьменко, - Нацполіція

Окремо в прокуратурі розслідують заподіяння представнику проросійського блогера Шарія тілесних ушкоджень.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 грудня на засідання суду, де розглядався запобіжний захід волонтерці і медику Юлії Кузьменко в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, прибули двоє журналістів пропагандистського видання "Шарій.нет". Біля будівлі суду прихильники Кузьменко оточили одного з них, почали ставити різні питання і звинувачувати в сепаратизмі. Він стверджує, що в натовпі отримав кілька ударів по ногах, але поліція ніяк на це не відреагувала, а лікарі "швидкої допомоги" оглянули його і заявили про відсутність пошкоджень.

Про погрози і образи на свою адресу від прихильників Кузьменко заявила і журналістка видання "Страна", також прибула на засідання суду. Вона стверджує, що змогла вийти з суду тільки за допомогою неназваної "приватної структури" і також звинуватила поліцію у бездіяльності.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167757
 
 
 Топ коментарі
 
При антиукраинской власти ЗЕсепаров Шария уже официально защищают. Но это конечно же ещё не реванш кремляди..
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Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi· 6 год · До останнього часу петушарій працював на ФСБ. Нині йому приплачує ще й офіс зеленського за підтримку в цькуванні тих, кого зеленський призначив винними по справі шеремета.

Петушарій для зеленського є настільки цінним пропагандистом, що за кілька слів скзаних на адресу його шісток, людей заарештовують.

Сьогодні заарештований Віталій Регор. Він обурився провокаційною поведінкою шісток петушарія на судилищі по справі шеремета.

Вітаю українців: плюс один політв'язень.
29-летнему мужчине сообщили о подозрении в нападении на представителей пророссийского блогера Шария, его попытаются отправить под арест - Цензор.НЕТ 8124
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Це жах, якщо російським пропагандонам дозволяють вільно працювати в Україні. Ті, що були біля суду не є журналістами та не повинні користуватися правами, які передбачені для журналістів.
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A proraseiskomu propogandistu medaljku vipisjite, on budet gorditsja.
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При антиукраинской власти ЗЕсепаров Шария уже официально защищают. Но это конечно же ещё не реванш кремляди..
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Такие пропагандоны конечно нужны.
Как же без них.
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Vot sanjku-Molodca i motorollu zakopali, a to im neprikanovennostj dali, nu oni zje geroji ********* a eto Ukraina.
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Нет, конечно...не реванш... это, пока, проверка реакции активного меньшинства. Потому что пассивное большинство продолжит жевать зеленые сопли и смотреть, что им скажет мосейчучка по г+г...
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пасивна меншість буде , як завжди , сидіти на форумах і глацати "гнівні" коменти .. 29-річному чоловікові повідомили про підозру в нападі на представників проросійського блогера Шарія, його спробують відправити під арешт - Цензор.НЕТ 552
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Уявляєте, це хлопця на Новий рік закриють ні за що! За пропагандонського вилупка шмарійського у нас вже саджають. Зеленський - дограєшся.
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Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi· 6 год · До останнього часу петушарій працював на ФСБ. Нині йому приплачує ще й офіс зеленського за підтримку в цькуванні тих, кого зеленський призначив винними по справі шеремета.

Петушарій для зеленського є настільки цінним пропагандистом, що за кілька слів скзаних на адресу його шісток, людей заарештовують.

Сьогодні заарештований Віталій Регор. Він обурився провокаційною поведінкою шісток петушарія на судилищі по справі шеремета.

Вітаю українців: плюс один політв'язень.
29-летнему мужчине сообщили о подозрении в нападении на представителей пророссийского блогера Шария, его попытаются отправить под арест - Цензор.НЕТ 8124
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Та від Білецького давно смерділо кацапським духом... Як це не парадоксально... Тим паче, що Петушарій та Аваков зараз співають разом, після договорняків клоуна з ******...
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Корч коли цілувався з дугіним на селігєрі. коли з вітренко створював хз що мабуть суто за Україну був. І зараз. Жінку з депутатів турнили став в опозицію. Як би її якимсоь замміністра призначили відразу би риторика змінилась. А ти , якщо цю )(-йню корчинського перепощуєш , або неінформований, або трольня на зарплаті мізерній.
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«Шарій об'єднався з Білецьким, - ЗМІ
Одіозний блогер Анатолій Шарій об'єднався з народним депутатом, лідером політичної партії "Національний корпус" Андрієм Білецьким Головна 14 березня 2019 11:27
Про це повідомив центр "Миротворець" на своїй сторінці у Facebook, передає Depo.ua.
"Кошти на проведення акцій Шарія та нацкорпусу отримують в т.ч. і від біглого крадія Оніщенка… Такі в нас тепер націоналісти", - йдеться у повідомленні центру.»
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Тоже, борці з Порошенком, Яценюком, Турчиновим...
...єдіномишлєннікі...
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Сьогодні кришу в запас відправили, тобто грицяка. І почали шісток вибирати щой береги попутали. Наступним вусате чмо сяде.
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Ось воно - спотворене зомбоящиком стадо, яке ходить на вибори...
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Ти мене так "здивував"...Моє життя втратило сенс...
Навіть не буду нічого пояснювати, бо все одно не дойде...
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Це жах, якщо російським пропагандонам дозволяють вільно працювати в Україні. Ті, що були біля суду не є журналістами та не повинні користуватися правами, які передбачені для журналістів.
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кремлевские пропагандоны ,любят отдыхать на Западе,просто интересно кто им визы туда дает.
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Хто на цього шмарійониша нападав? Його трошки полякали та й фсьо.
Шмарій, якщо ти читаєш Цензор, знай: що ти - ворог України, якщо ти сюди сунеш носа - тебе вбьють, та тебе обов`язково вб'ють і не в Україні.
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Он такой же журналист, как я- балерина. Мне доподлинно известно, что в Мариуполе, на выборах, от Шария не было ни единого наблюдателя. Однако!!! На участках, везде, от Толика, присутствовали какие-то журналисты, с ксивами свеженькими. Полагаю, что этот- такой же.
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зеЛя подонок и мразь!
чем скорей мы прогоним эту банда зуленых вместе с портновым на ростов!тем лучше!
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"Судья Светлана Кристелева приговорила к уплате штрафа в 20 тысяч рублей интернет-журнал "7х7" за публикацию статьи на языке коми. Еще раз. Медленно. В Коми оштрафовали СМИ за статью на языке коми. И кто там у нас все время вопит о нарушении в Украине прав граждан говорить на русском языке?"(с)
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раша нам не пример 29-летнему мужчине сообщили о подозрении в нападении на представителей пророссийского блогера Шария, его попытаются отправить под арест - Цензор.НЕТ 7408
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Шария в президенты и чем быстрее,тем лучше.74 % пройдут на УРА,стада баранов хватает и для 75%
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Похоже скоро будут сажать тех кто утверждает ,что ******** напал на Украину а за песню ,путин-***** сразу пожизненное ....
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Пособников оккупантов и врагов Украини не надо оскорблять, толкать, шарпать или вступать с ними в полемику.
Это пустая трата времени, силю и лишний геморой. Их надо молча убивать, брез суда
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ты будешь первым? 29-летнему мужчине сообщили о подозрении в нападении на представителей пророссийского блогера Шария, его попытаются отправить под арест - Цензор.НЕТ 8799
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він буде першим - клацати гнівні коменти 29-річному чоловікові повідомили про підозру в нападі на представників проросійського блогера Шарія, його спробують відправити під арешт - Цензор.НЕТ 1002...))
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Прикинь а кто-то захочет ТЕБЯ без СУДА грохнуть, дальше ЧТО?
Будем друг-друга грохать?
Так до состояния Сомали докатимся, там прав тот у кого есть автомат.
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Там где не работает правосудие так и получается.
Поэтому вы идете верной дорогой.
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Короче будет все как завещал великий ПУ - настамнет, гражданский конфликт.
Кому так хочется - подбрасывайте дровишки.
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Ты прав.
Зекоманда уже даже не знает какую еще провокацию придумать.
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Шарий…чмо-о… «рвущие >|<опу за русский мир приветствуют тебя!»
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Это пока что ....далее люди будут терять голову как Гонгадзе..
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Совсем скоро будут вылавливать этих шарийских и прочий ватников/кацапов.БОЛЬШЕ ПАНЬКАТЬСЯ НИКТО НЕ БУДЕТ!ВЫВОДЫ СДЕЛАНЫ
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Жах! Україна - єдина в світі країна, де небезпечно бути патріотом. Чим більше ти любиш свою країну, тим більший ти ворог. Поважаєш гімн - ти нацист, любиш мову - ти неонацист, поважаєш своїх героїв - ти неонацист, викриваєш зрадників - ти хунта
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Таваріщь, попустісь.
Твоїх ЇХ Всього: Бойко 11,67% +Вілкул 4,15% = 15,83 %.
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зосталі ~57 % то за Зє і «Только нє Порошенко».
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Я це давно пишу:
Україна - країна для українофобів.
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Сепаров уже нет. Есть альтернативное мнение, которое нужно уважать.
Дякую, дуже дякую....
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Альтернативное мнение это когда два мнения равнозначны.
А тут такая картина что мнение сепара о том что надо убивать украинцев надо уважать.
А украинцу так же думать нельзя потому что это агрессивно.
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Хлопчина, нібито, відморожений на всю голову. Його вже останні кілька років постійно за щось затримують. Професійний протестувальник. Виявляється є така професія. Скільки платять, цікаво?
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Матеріали «втратили», беркутів віддадуть на обмін
27.12.2019 IBIGDAN29-річному чоловікові повідомили про підозру в нападі на представників проросійського блогера Шарія, його спробують відправити під арешт - Цензор.НЕТ 5618

ну шо ж:
- матеріали по справам майдану «проїбали»
- прокурора від України по мн-17 звільнили
- портновську маріонетку Трубу з ДБР звільнили, але на її місце призначили іншу портновську маріонетку
- діру в бюджеті розміром з техас прогризли
- стали клянчити податки наперед
@UA_CIbercat_
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Ну так предложите себя в обмен на героев Украины,которые со времен Илловайска у сепаров следят.Не нужно стеснятся.
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"Представник блогера" - це якийсь спецстатус? Олівці купує "блогеру"? Чи носить за ним кейсик з ноутом?
Може я чогось не знаю і в Кримінальному кодексі є нова стаття - "напад на представника блогера"? Колись ментура і тітушки нападали на Олену Білозерську, то хоч когось із них закрили? Тепер коли Олена пройшла армійський вишкіл, ворогам стало ссошно на неї нападати, хіба не так?
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А когда за портрет сивочолого порванный в СИЗО пределили,чего не возмущались?
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