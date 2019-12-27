 29-річному чоловікові повідомили про підозру в нападі на представників проросійського блогера Шарія, його спробують відправити під арешт

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.
"У п’ятницю, 27 грудня 2019 року, слідчими Солом’янського УП ГУ НП в м. Києві за погодження Київської місцевої прокуратури №9 повідомлено про підозру 29-річному мешканцю Київської області за фактом вчинення протиправних дій відносно журналіста, які мали місце 24.12.19 біля приміщення Київського апеляційного суду", - сказано в повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що стосовно підозрюваного вже йде судовий розгляд в іншому кримінальному провадженні про незаконне поводження зі зброєю та хуліганство.
"Стороною обвинувачення підготовлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке буде подано до Солом’янського районного суду міста Києва", - зазначили в прокуратурі.
Окремо в прокуратурі розслідують заподіяння представнику проросійського блогера Шарія тілесних ушкоджень.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 грудня на засідання суду, де розглядався запобіжний захід волонтерці і медику Юлії Кузьменко в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, прибули двоє журналістів пропагандистського видання "Шарій.нет". Біля будівлі суду прихильники Кузьменко оточили одного з них, почали ставити різні питання і звинувачувати в сепаратизмі. Він стверджує, що в натовпі отримав кілька ударів по ногах, але поліція ніяк на це не відреагувала, а лікарі "швидкої допомоги" оглянули його і заявили про відсутність пошкоджень.
Про погрози і образи на свою адресу від прихильників Кузьменко заявила і журналістка видання "Страна", також прибула на засідання суду. Вона стверджує, що змогла вийти з суду тільки за допомогою неназваної "приватної структури" і також звинуватила поліцію у бездіяльності.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Как же без них.
Але до того йде.
Петушарій для зеленського є настільки цінним пропагандистом, що за кілька слів скзаних на адресу його шісток, людей заарештовують.
Сьогодні заарештований Віталій Регор. Він обурився провокаційною поведінкою шісток петушарія на судилищі по справі шеремета.
Вітаю українців: плюс один політв'язень.
Одіозний блогер Анатолій Шарій об'єднався з народним депутатом, лідером політичної партії "Національний корпус" Андрієм Білецьким Головна 14 березня 2019 11:27
Про це повідомив центр "Миротворець" на своїй сторінці у Facebook, передає Depo.ua.
"Кошти на проведення акцій Шарія та нацкорпусу отримують в т.ч. і від біглого крадія Оніщенка… Такі в нас тепер націоналісти", - йдеться у повідомленні центру.»
...єдіномишлєннікі...
Навіть не буду нічого пояснювати, бо все одно не дойде...
https://youtu.be/9__ewVEmkGY
Шмарій, якщо ти читаєш Цензор, знай: що ти - ворог України, якщо ти сюди сунеш носа - тебе вбьють, та тебе обов`язково вб'ють і не в Україні.
чем скорей мы прогоним эту банда зуленых вместе с портновым на ростов!тем лучше!
Это пустая трата времени, силю и лишний геморой. Их надо молча убивать, брез суда
Будем друг-друга грохать?
Так до состояния Сомали докатимся, там прав тот у кого есть автомат.
Поэтому вы идете верной дорогой.
Кому так хочется - подбрасывайте дровишки.
Зекоманда уже даже не знает какую еще провокацию придумать.
Твоїх ЇХ Всього: Бойко 11,67% +Вілкул 4,15% = 15,83 %.
Україна - країна для українофобів.
Дякую, дуже дякую....
А тут такая картина что мнение сепара о том что надо убивать украинцев надо уважать.
А украинцу так же думать нельзя потому что это агрессивно.
27.12.2019 IBIGDAN
ну шо ж:
- матеріали по справам майдану «проїбали»
- прокурора від України по мн-17 звільнили
- портновську маріонетку Трубу з ДБР звільнили, але на її місце призначили іншу портновську маріонетку
- діру в бюджеті розміром з техас прогризли
- стали клянчити податки наперед
@UA_CIbercat_
Може я чогось не знаю і в Кримінальному кодексі є нова стаття - "напад на представника блогера"? Колись ментура і тітушки нападали на Олену Білозерську, то хоч когось із них закрили? Тепер коли Олена пройшла армійський вишкіл, ворогам стало ссошно на неї нападати, хіба не так?