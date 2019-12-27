 Прокурор у справі ексберкутівців Донський обіцяє оскаржити постанову Рябошапки про відсторонення своєї групи

Про це заявив у коментарі "Громадському радіо" прокурор Генеральної прокуратури Олексій Донський, інформує Цензор.НЕТ.

"Мене раніше відстороняли від справ за часів Кучми, але так, щоб прямо на судовому засіданні відсторонили чотирьох прокурорів і була надана постанова — це у мене вперше у житті", — зазначив він.

За його словами, для відсторонення прокурора мають бути чіткі підстави.

"Взагалі-то для того, щоб змінити прокурорів мають бути підстави, передбачені КПК, вони чітко визначені. Наприклад, хвороба прокурора, його звільнення, неефективне здійснення ним підтримання державного обвинувачення", — повідомив прокурор Донський.

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Донський також не зміг підтвердити, чи виносили у ГПУ постанову про призначення нових прокурорів для засідання щодо ексберкутівців.

"Власне, ми сьогодні намагалися з’ясувати, чи ця постанова взагалі виносилась, бо там є суттєві помилки щодо номерів кримінальних проваджень, щодо кваліфікації. Наразі я не отримав від генерального керівництва підтвердження чи спростування того, що така постанова дійсно виносилась", — розповів прокурор.

Перед судом також ставилися питання щодо повноважень прокурорів, яких представляє Донський:

"Ми просили перерву для того, щоби мати змогу це з’ясувати, але, на жаль, не було перерви. І зараз ми не розуміємо наш статус у цьому провадженні".

Донський зазначає, що наявна постанова містить суттєві помилки.

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"Ця постанова виписана із суттєвими помилками, вона виписана лише щодо однієї частини провадження, так, ніби ті хто її писав і приніс оце на підпис генеральному прокурору, не знали, що там 2 провадження, що це провадження має певний номер. Зазвичай усі постанови написані через редакторів. Тут написано настільки безграмотно, що я не знаю, хто це готував і ніс на підписа генпрокурору такий документ, але створим цим документом правову невизначеність, оскільки він не стосується усього цього судового провадження і стосується лише його частини", — пояснив він.

Прокурор зазначив, що у судовому провадженні не може бути 2 різні групи прокурорів.

"Хочу також сказати, що я упродож цього засідання неодноразово намагався у генерального керівництва з’ясувати (зокрема, у Генпрокурорва) все таки ми маємо повноваження чи ні. Однак відповіді чомусь не отримали", — стверджує Донський.

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Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж вечора стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

24 грудня адвокат колишніх беркутівців Валентин Рибін заявив, що українська сторона викреслює зі списку на обмін трьох колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.

У п'ятницю, 27 грудня суд розглядає апеляцію на утримання під вартою 5 ексберкутівців, підозрюваних у масових розстрілах на Майдані.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка направив до суду постанову про зміну групи прокурорів у цій справі. Суд виніс рішення залишити в процесі обидві групи адвокатів доти, поки Генпрокуратура не визначиться, яка з груп має представляти позицію державного обвинувачення.

Адвокатка сімей Небесної Сотні Євгенія назвала спробу заміни групи прокурорів "дуже дивною". "Це виключно для обміну", - сказала вона.

Захист потерпілих звинуватила суддю Василевську в упередженості і заявила їй відвід, але колегія суддів не задовольнила це клопотання.

Розгляд апеляції на утримання колишніх бійців "Беркута" під вартою продовжиться завтра, в суботу, 28 грудня.