 Кабмін схвалив законопроєкт "Про засади адміністративно-територіального устрою України"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Проєктом Закону:

1) вводяться поняття: адміністративно-територіального устрою України, адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту та інші;

2) встановлюються: засади, на яких будується адміністративно-територіальний устрій, органи, до повноважень яких належить розгляд і вирішення питань адміністративно-територіального устрою, порядок утворення та ліквідації адміністративно-територіальних одиниць, встановлення і зміна їх меж, віднесення населених пунктів до категорії сіл, селищ, міст, найменування і перейменування населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць;

3) врегульовуються питання щодо Державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів.

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Проєктом Закону не визначається адміністративно-територіальний устрій (перелік адміністративно-територіальних одиниць) України, що повинно бути врегульовано Законом України "Про адміністративно-територіальний устрій".

В Україні нині відсутній спеціальний закон, що регулює питання адміністративно-територіального устрою, залишаються невизначеними порядок утворення, ліквідації адміністративно-територіальних одиниць, населених пунктів, чіткі повноваження органів влади у відповідній сфері тощо. Разом з тим досі є чинним Указ Президії Верховної Ради Української РСР "Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР" від 12 березня 1981 р. № 1654-X, більшість норм якого суперечать Конституції України.