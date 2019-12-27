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Все про:законопроект (893) Кабмін (3168)

 Кабмін схвалив законопроєкт "Про засади адміністративно-територіального устрою України"

Уряд схвалив законопроєкт "Про засади адміністративно-територіального устрою України", який визначає основні принципи адміністративно-територіального устрою України, порядку утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Проєктом Закону:

1) вводяться поняття: адміністративно-територіального устрою України, адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту та інші;

2) встановлюються: засади, на яких будується адміністративно-територіальний устрій, органи, до повноважень яких належить розгляд і вирішення питань адміністративно-територіального устрою, порядок утворення та ліквідації адміністративно-територіальних одиниць, встановлення і зміна їх меж, віднесення населених пунктів до категорії сіл, селищ, міст, найменування і перейменування населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць;

3) врегульовуються питання щодо Державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів.

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Проєктом Закону не визначається адміністративно-територіальний устрій (перелік адміністративно-територіальних одиниць) України, що повинно бути врегульовано Законом України "Про адміністративно-територіальний устрій".

В Україні нині відсутній спеціальний закон, що регулює питання адміністративно-територіального устрою, залишаються невизначеними порядок утворення, ліквідації адміністративно-територіальних одиниць, населених пунктів, чіткі повноваження органів влади у відповідній сфері тощо. Разом з тим досі є чинним Указ Президії Верховної Ради Української РСР "Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР" від 12 березня 1981 р. № 1654-X, більшість норм якого суперечать Конституції України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167755
 
 
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Щось майструють під ОРДЛО, самодєлкіни....
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А це так терміново саме зараз робити?
Чи під майбутні місцеві вибори щось хочуть намутити?
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Законопроект про здачу України та розвиток сепаратизму в усіх регіонах.
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мы делили апельсин...много нас... вас.... а он один ))))
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Volodymyr.Sarkisian‏ @expert2may 2 часа назад

Мало казати, що правлячий нині в Україні режим - окупаційний.
Треба ще й поводитися відповідно.
А то на словах - окупанти, окупанти...
А як до справ доходить, то кожен прагне або у бургомістри, або у поліцаї.
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