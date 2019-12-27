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Все про:Єврокомісія (309) Шефчович Марош (78)

 У Єврокомісії підтвердили, що "Оператор ГТС України" відділений і готовий до роботи за європейськими правилами

В Єврокомісії підтверджують, що "Оператор газотранспортної системи України" готовий до роботи за європейськими правилами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович 27 грудня у Twitter.

"Радий відправити лист, що підтверджує, що новостворений "Оператор газотранспортної системи України" відділений і готовий до роботи відповідно до законодавства ЄС", - написав Марош Шефчович.

Він зазначив, що це необхідно для безперебійного транзиту російського газу до Європи через територію України.

Також читайте: Підписана і добре збалансована, - Шефчович про газову угоду України та РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167754
 
 
 Топ коментарі
 
Нужно ещё Керченский мост отделить от Крыма и использовать Керченский пролив по Европейским правилам. В Еврокомиссии подтвердили, что "Оператор ГТС Украины" отделен и готов к работе по европейским правилам - Цензор.НЕТ 7341
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Вот видите порохоботы, делать для Украины чтото полезное не страшно, ну там Хуйло нападет, жаба задавит или срачка от переедания у корыта, каждому порохоботу своё... а Пете блть ещё каких то 5 лет не хватило чтоб сделать то под чем этот урод 6 лет назад подписывался....
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Нужно ещё Керченский мост отделить от Крыма и использовать Керченский пролив по Европейским правилам. В Еврокомиссии подтвердили, что "Оператор ГТС Украины" отделен и готов к работе по европейским правилам - Цензор.НЕТ 7341
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Найкращим подарунком ЕС та параші було б відключення транзиту з 01 січня.
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Так как же ты его отключишь если новый контракт заелючили?
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А він не затверджений Верховною Радою, отже він незаконний. Вчити треба закони України москаль.
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Кто?
Договор двух хозяйствующих субхектов?
Погугли слово "ратификация",рагулька
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ОАО «Газпром» заплатил НАК «Нафтогаз Украины» $ 2,9 млрд - це саме той час коли треба відмовитися від рашиського договорняку
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Вот видите порохоботы, делать для Украины чтото полезное не страшно, ну там ***** нападет, жаба задавит или срачка от переедания у корыта, каждому порохоботу своё... а Пете блть ещё каких то 5 лет не хватило чтоб сделать то под чем этот урод 6 лет назад подписывался....
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Третий раз.
Когда начнете заканчивать войну?
А не трепать языком и наживаться на крови?
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не мели фигню, а то Петя во сне конфету не даст У Єврокомісії підтвердили, що "Оператор ГТС України" відділений і готовий до роботи за європейськими правилами - Цензор.НЕТ 6676
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Гражданка Никонорова от имени несуществующих "республик" возмущена попытками США прекратить войну на Донбассе
27.12.2019 15:531304
Называющая себя "министром иностранных дел ДНР" Наталья Никонорова возмущена тем, что временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор предлагает искать компромиссы ради прекращения войны на Донбассе. Мнение фейкового "министра" опубликовали сепаратистские СМИ.

"Ранее сегодня Тейлор заявил, что считает целесообразным введение в Донбасс миротворческих сил под эгидой ООН. Это, по его словам, станет "промежуточным шагом" перед восстановлением полного контроля Киева над регионом, включая границу с РФ", - негодует Никонорова, обвиняя дипломата в некомпетентности и невежестве.

С гражданкой Никаноровой все и так понятно.
А что скажет Зекоманда?
Ведь это единственный реальный путь.
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