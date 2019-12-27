 У Єврокомісії підтвердили, що "Оператор ГТС України" відділений і готовий до роботи за європейськими правилами

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович 27 грудня у Twitter.

"Радий відправити лист, що підтверджує, що новостворений "Оператор газотранспортної системи України" відділений і готовий до роботи відповідно до законодавства ЄС", - написав Марош Шефчович.

Він зазначив, що це необхідно для безперебійного транзиту російського газу до Європи через територію України.

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