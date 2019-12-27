 У Єврокомісії підтвердили, що "Оператор ГТС України" відділений і готовий до роботи за європейськими правилами

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович 27 грудня у Twitter.
"Радий відправити лист, що підтверджує, що новостворений "Оператор газотранспортної системи України" відділений і готовий до роботи відповідно до законодавства ЄС", - написав Марош Шефчович.
Він зазначив, що це необхідно для безперебійного транзиту російського газу до Європи через територію України.
Договор двух хозяйствующих субхектов?
Погугли слово "ратификация",рагулька
Когда начнете заканчивать войну?
А не трепать языком и наживаться на крови?
Крутіхін ріже правду-матку про СевПоток2.
27.12.2019 15:531304
Называющая себя "министром иностранных дел ДНР" Наталья Никонорова возмущена тем, что временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор предлагает искать компромиссы ради прекращения войны на Донбассе. Мнение фейкового "министра" опубликовали сепаратистские СМИ.
"Ранее сегодня Тейлор заявил, что считает целесообразным введение в Донбасс миротворческих сил под эгидой ООН. Это, по его словам, станет "промежуточным шагом" перед восстановлением полного контроля Киева над регионом, включая границу с РФ", - негодует Никонорова, обвиняя дипломата в некомпетентности и невежестве.
С гражданкой Никаноровой все и так понятно.
А что скажет Зекоманда?
Ведь это единственный реальный путь.