 Україна вибила з Росії 5 мільярдів доларів за 2014-19 роки, - Коболєв

Про це пресслужба "Нафтогазу" повідомила на сторінці відомства в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Сумарно Нафтогаз за результатами транзитного арбітражу отримав 5 млрд дол.", - сказано в повідомленні.
"Сьогоднішній платіж Газпрому включає погашення як невиплаченої раніше частини присудженої компенсації (2,56 млрд дол.), так і відсотків, накопичених з дати оголошення рішення 28 лютого 2018 року", - відзначили в компанії.
У свою чергу глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив: "Більше деталей буде згодом - робота щодо транзитної угоди триває"
В "Нафтогазі" нагадали, що 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал визнав, що "Газпром" порушив умови транзиту, і зобов'язав російську компанію виплатити українській стороні $4,63 млрд.
"Це рішення означає, що Газпром мав сплатити Нафтогазу близько 2,56 млрд дол., з урахуванням остаточного розрахунку за газ, поставлений в 2014 та 2015 роках. Першу частину компенсації - 2,1 млрд дол. з присуджених 4,63 млрд дол. (45%) -Нафтогаз отримав у вигляді газу, що був поставлений Газпромом в 2014 році", - пояснили в компанії.
"Сторони продовжують переговори про умови подальшої співпраці після завершення контракту, що діє 1 січня 2020 року", - додали в "Нафтогазі".
https://sprotyv.info/news/rf-vystavit-ukraine-schet-za-gaz-postavlennyj-v-ordlo-koordinator-is
И за утерянное имущество?
А відправлено мамі в Штати - 50 млн.баксів...
5 000 000- це пять мільйонів
Пять мільйонів це ОДНА ТИСЯЧНА мільярду.
Дякую, що знйшли неточність.
Звичайно пять мільйонів, це одна тисячна ПЯТИ мільярдів.
объявлено ж было 3...народ про те два и не знал бы...а теперь сомневается в сохранности))))
А ти скільки?
Чому за часів Порошенка? Тому, що при ньому Україна вперше перестала кланятись і лєбєзіть перед Рашкою.
А перед тим в Раді тільки й було чутно: «Да ви чтоооо???? Там договор так составлєн, что в ньом бууууукву нєлься помєнять !!! Етож Рассссіііія !!!!!»
А потім Коболєв і Вітренко, за підтримки УКРАЇНСЬКОЇ влади, довели, що Україна може перемагати Рашку.
Крадіжки газу в Криму расієй прощаються!
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Які ще перемоги пробачила Моніка Зєлєнські ?!
Хотя если речь идет о 2019- м...то да...
Загрустили писькандэры...
Панове зебіли, зебіліхі, та зебілята!
Полудурок Зеленський ніякого відношення до цих грошей. а тим більше і до їх повернення, не має.
По-перше, Рашка вже і так виплатила 2 млрд дол за рішенням Стокгольмського арбітражу. А всього було 5 млрд. Ось решта, 3 млрд, і прийшли. Навіть, якщо би Зеленськая жаба була дохлая, то вони все рівно би прийшли.
По-друге, кремлівське мурло Зеленський, напередодні, зі свого барського плеча, подарував Путьке наших 12 млрд дол, відмовившись від подальших позовів в суді. Стосовно цього факту ви також радієте. зебіли?
І по-трете, головне. Ці гроші, 5 млрд дол, Україна отримала завдяки Юлії Тимошенко та ії контракту. Не було би цього контракту, а в ньому відповідного положення щодо розгляду суперечок в Стокгольмському арбітражі, то цей позов арбітраж би не прийняв, і ніяких грошей би не було. Хоча, як мародер Порошенко і його кодляк вкрали 2 млрд дол, так і болван Зеленський зі своєю зграєю щурів, вкраде і ці 3 млрд дол. А ви радійте, зебіли....блін, як влучно і гармонійно - ЗЕБІЛИ...)))
"Создаёт впечатление" воно добре. Он 73% "впечатлилося". Тільки ось яка то позиція "более уверенная" щось промовчали.
Похоже свиноферма нашла свое место.
Или со времен януковоща и падлошенко что то изменилось? 😂
В Украине хватает своего газа в т числе сланцевого-только нужно начать вкладывать деньги в его добычу!. Кто будет вкладывать в то что окупится только через 5-10 лет при условии что сегодняшней власти не станет меньше чем через 5 лет?