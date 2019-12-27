 Позбавлення мандата за кнопкодавство було б непоганим запобіжником для нардепів, - Разумков не згоден з рішенням КС

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Я не можу коментувати, але я точно не погоджуюся з таким рішенням поважного суду, тому що у нас чітко записано, що голосування - це особиста позиція кожного народного депутата. Якщо це робить інший нардеп, то це фактично узурпація повноважень того нардепа, замість якого проголосували", - вважає спікер.
На думку Разумкова, позбавлення мандата за кнопкодавство було б непоганим запобіжником для нардепів. "І ми б зараз не говорили про 12 депутатів, які проголосували неперсонально, а говорили про мінус 12 депутатів", - додав він.
Нагадуємо, вчора КСУ визнав неконституційним законопроєкт президента про внесення в Конституцію додаткових умов для дострокового припинення повноважень народного депутата.
ну я не знаю...может конечно вы им и поотрубаете пальцы, чтоб голосовать за кого-то...
но то таке... как пойдет))))
и не надо сожалений...а надо воля - искоренить это позорище!!! (и неделя-другая для внедрения а это можно и на зимних каникулах...когда депутаты аки школьники разлетятся по домам....или островам)))))
Как говорится, свое говно не пахнет, да Зюзики?
За частиною сьомою статті 83 Конституції України коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.
Отже, цією нормою передбачено можливість формування коаліції депутатських фракцій як у новообраній Верховній Раді України, так і в разі припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України (наступна коаліція), тобто впродовж періоду діяльності Верховної Ради України відповідного скликання.
КС начал деятельность по новой Конституции 18 октября 1996года!
Наверное уже в 1996 году порохоботы начали забижать бубочку? Зюзики прямо до бреда доходят. Везде им порохоботы мерещаться, как расеянам Правый сектор
А у всіх інших випадках це підійде...
Фабрика давно законсервирована. И путинг не даст ее ни продать ни запустить Для Кровавого кощея она дорогА как игла в яйце. Он ее крепко держит в своих гебнявых коготках
А Папик-то свеженький только сработанный