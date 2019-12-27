 Позбавлення мандата за кнопкодавство було б непоганим запобіжником для нардепів, - Разумков не згоден з рішенням КС

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Я не можу коментувати, але я точно не погоджуюся з таким рішенням поважного суду, тому що у нас чітко записано, що голосування - це особиста позиція кожного народного депутата. Якщо це робить інший нардеп, то це фактично узурпація повноважень того нардепа, замість якого проголосували", - вважає спікер.

На думку Разумкова, позбавлення мандата за кнопкодавство було б непоганим запобіжником для нардепів. "І ми б зараз не говорили про 12 депутатів, які проголосували неперсонально, а говорили про мінус 12 депутатів", - додав він.

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Нагадуємо, вчора КСУ визнав неконституційним законопроєкт президента про внесення в Конституцію додаткових умов для дострокового припинення повноважень народного депутата.