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Все про:КС (371) кнопкодавство (48) Разумков Дмитро (339)

 Позбавлення мандата за кнопкодавство було б непоганим запобіжником для нардепів, - Разумков не згоден з рішенням КС

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не згоден з рішенням Конституційного Суду щодо законопроєкту про дострокове позбавлення народних депутатів мандатів за кнопкодавство.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Я не можу коментувати, але я точно не погоджуюся з таким рішенням поважного суду, тому що у нас чітко записано, що голосування - це особиста позиція кожного народного депутата. Якщо це робить інший нардеп, то це фактично узурпація повноважень того нардепа, замість якого проголосували", - вважає спікер.

На думку Разумкова, позбавлення мандата за кнопкодавство було б непоганим запобіжником для нардепів. "І ми б зараз не говорили про 12 депутатів, які проголосували неперсонально, а говорили про мінус 12 депутатів", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП підготує новий законопроєкт про позбавлення нардепів мандата за кнопкодавство, - Веніславський

Нагадуємо, вчора КСУ визнав неконституційним законопроєкт президента про внесення в Конституцію додаткових умов для дострокового припинення повноважень народного депутата.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167752
 
 
 Топ коментарі
 
хорошим предохранителем была бы сенсорная система "Рада", которая пылится на складе лет 5-7... и работает только по отпечатку пальца... а если кто-то другой туда тыкается - блокирует все на хрен!
ну я не знаю...может конечно вы им и поотрубаете пальцы, чтоб голосовать за кого-то...
но то таке... как пойдет))))
и не надо сожалений...а надо воля - искоренить это позорище!!! (и неделя-другая для внедрения а это можно и на зимних каникулах...когда депутаты аки школьники разлетятся по домам....или островам)))))
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Может я что-то пропустил и мне кто-то подскажет,сколько уже наказано и как депутатов за кнопкодавство?Ведь ЗЕ обещал,а он свое слово держит.
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Это говно под названием КС придумали как последний рубеж чтоб держать Украину в болоте в котором довольно комфортно порохоботам ну и естественно их кормильцу сцывочолому гоблину!
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Может я что-то пропустил и мне кто-то подскажет,сколько уже наказано и как депутатов за кнопкодавство?Ведь ЗЕ обещал,а он свое слово держит.
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Конституційний суд правильно вирішив - позбавляти депутатів права працювати може тільки суд, а не якісь там чиновники ВРУ! Отже потрібно заводити кримінальні провадження за кнопкодавство і саджати вєдепутатів в тюрму!
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У Разумкова "если бы да кабы", можно подумать он не знал заранее, что скажет Конституционный суд? Как будто нельзя в законодательном порядке прекратить все эти манипуляции. Можно штрафовать приличными суммами, а не смешными, да и с работы уволить тех, кто нажимает не свои кнопки элементарно, это называется невыполнение своих функциональных обязанностей нажимать одну кнопку.Придумывают всякие отговорки и хрень.
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Но он тогда еще не догадывался, что в Украине есть Конституционный суд и не читал Конституцию.
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Ага,и про зарплату учителям держит, и про референдумы и про много чего другого держит и даже зуб дает.
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А кто такой Разумков, чтоб лишать депутатов мандата? Скорее депутаты могут лишить мандата Разумкова. Если захотят
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ну если уже депутатов надо заставлять работать как положено, то шо вы от людей хотите?
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хорошим предохранителем была бы сенсорная система "Рада", которая пылится на складе лет 5-7... и работает только по отпечатку пальца... а если кто-то другой туда тыкается - блокирует все на хрен!
ну я не знаю...может конечно вы им и поотрубаете пальцы, чтоб голосовать за кого-то...
но то таке... как пойдет))))
и не надо сожалений...а надо воля - искоренить это позорище!!! (и неделя-другая для внедрения а это можно и на зимних каникулах...когда депутаты аки школьники разлетятся по домам....или островам)))))
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Это говно под названием КС придумали как последний рубеж чтоб держать Украину в болоте в котором довольно комфортно порохоботам ну и естественно их кормильцу сцывочолому гоблину!
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Но что-то Зюзи не погнушались этим "говном"воспользоваться, когда захотели разогнать Раду.
Как говорится, свое говно не пахнет, да Зюзики?
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Порохнявое, у меня тока один вопрос...Логопед не мог назвать количесто петиков в каалиции потому что цыферы плохо знает или что каалиции не было?
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Зебилоидное,
За частиною сьомою статті 83 Конституції України коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.
Отже, цією нормою передбачено можливість формування коаліції депутатських фракцій як у новообраній Верховній Раді України, так і в разі припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України (наступна коаліція), тобто впродовж періоду діяльності Верховної Ради України відповідного скликання.
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И к КС уже приплел порохоботов? Ты или совсем безграмотный или хворый?
КС начал деятельность по новой Конституции 18 октября 1996года!

Наверное уже в 1996 году порохоботы начали забижать бубочку? Зюзики прямо до бреда доходят. Везде им порохоботы мерещаться, как расеянам Правый сектор
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Кнопонажимательство сродни рукоблудию. Потому никакие контрацептивы-предохренители не спасут от этой вредной привычки
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Ну и напрасно, теперь в Раде, вообще будет полнейший БАРДАК!!!
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Какая Рада, такой в ней и Бардак. Если можно наплевав на законы творить что угодно, то что ожидать от депутатов?
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Чергове розтікання "мислєю по дрєву" від Зе-команди.
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А что Зюзий не может просто топнуть ножкой и выпучить глазки на своих зюзиков, чтоб боялись? Всего то и делов
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Це блазню на руку - не дав суд покарати, тож можна далі продовжувати.
А у всіх інших випадках це підійде... Позбавлення мандата за кнопкодавство було б непоганим запобіжником для нардепів, - Разумков не згоден з рішенням КС - Цензор.НЕТ 4865

Позбавлення мандата за кнопкодавство було б непоганим запобіжником для нардепів, - Разумков не згоден з рішенням КС - Цензор.НЕТ 4257
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Як можна не погоджуватися з Конституційним судом? 🙄 Ми вважали, що ВР працює у правовому полі, а виявляється можна не погоджуватися із законами.
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Чому Зюзий, когда война продолжается и гибнут наши сыновья, продолжает прокат своих фильмов в Расее. Вот же ж мародерище. Почему он на воле?
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Рано. Ещё не съедена последняя "рошенка" на Рассее.
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Рошенка уже точно ПОСЛЕДНЯЯ где-то завалялась на складе.
Фабрика давно законсервирована. И путинг не даст ее ни продать ни запустить Для Кровавого кощея она дорогА как игла в яйце. Он ее крепко держит в своих гебнявых коготках
А Папик-то свеженький только сработанный
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очередная ****** от зели. зелики уже пристрастились к моче
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