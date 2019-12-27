 В Україні тільки 45% громадян працездатного віку працюють легально, - Милованов

Про це заявив міністр розвитку, економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Тільки 12,8 млн з 28,5 млн громадян працездатного віку працюють легально, тобто мають гарантії захисту своїх трудових прав", - заявив Милованов.
Він додав, що зараз в Україні незахищені права 15,7 млн осіб, а саме - нелегальних працівників, які працюють без трудових угод, трудових мігрантів, які виїхали з України, працездатних пенсіонерів, безробітних, людей з інвалідністю та осіб, що ведуть домашнє господарство.
Европейская конфедерация профсоюзов намерена направить в Украину мониторинговую миссию
Не дай проголосовать "бабкам"!
1 - лікар обізлився на Супрун за переділ фармакоринку;
2 - колишній держчиновник-юльок районного рівня образивася на Гросю що той йому не підвищив пенсію.
Ще питання?
Навіть у довбаному совку, де все було зарегламентовано, можна було досягти більш-менш пристойного (звичайно, за совковими поняттями) рівня життя. Хтось їздив в якусь Тюмень чи на північ (аналог нинішніх гастарбайтерів), хтось займався кустарними промислами (варіант - спекулював, фарцував. Саме такі люди і стали найбільш правильними бізнесменами).
Я будучи студентом, а потім інженером, заробляв ремонтами апаратури, грав на весіллях, тиражував аудіозаписи, виготовляв для музикантів ту чи іншу апаратуру... і чимало інших ситуативних заробітків. І лише у середині 90-х нам з колегою запропонували один божевільний стартап, під який було створено фірму і ми були надовго забезпечені стабільною та цікавою роботою. І на розмір пенсій не скаржимося.
Так шо, Братва работяжная -- забивайте на вашего Милованого и Зелю -- все свои члены -- и учите немецкий язык! ...шоб не токо -- Хитлер капут! и Хенеде хох! ...а и, шо-нибудь -- по специальности.
Немецкие фирмы обязаны обеспечить проф. сертификацию, страховки и проживание.
Советую по этому поводу с поляками контактировать -- ...и я вам ничего не говорил, но всё у вас получится! -- верхнюю и нижнюю челюсть Зеленского даю -- со всеми евоными гнилыми и вонючими зубами...*)
Реально -- строительные профессии.
...а есть ещё и не реально *)... -- сплавал в Америку на кораблике и щас плыву на итальянский каблучёк... -- бармены, менеджеры, крупье и прочие -- братные -- Наши люди -- хто с Житомира, хто з Киева, хто с Полтавы... ...артисты все наши! Красавцы-профики! Народ балдеет...
Дивчата!!! ...но я сегодня не один... *(
...а матросы, шо драют и чистят -- все индокитайцы. Управа и Контора -- все немцы.
Русских вообще нет -- другая планета...
Хорошо ! -- отдыхаем душевно... *)
понедельник - отдыхаем от выходных,
вторник - приходим в себя после понедельника,
среда - работаем,
четверг - готовимся к пятнице,
пятница - закупаемся на выходные.
- вопросы?
- есть один, когда уже ета муйня по средам закончится?
трудоустройство - только официальное, а зарплата - только белая, то тогда можно будет забыть о низких пенсиях и многих других социальных проблемах.
Другой вопрос, по какому критерию физическое лицо причисляется к резидентам. Как отмечают юристы, в плане работающих за рубежом украинцев ситуация не столь однозначная. Согласно общему критерию, резидент Украины определяется по его месту проживания. Однако, в то же время, со всеми странами ЕС у Украины есть соглашение об избегании двойного налогообложения. Следовательно, в случае с заробитчанами, где критерий постоянного места проживания не очевиден, в дело вступает второй фактор - наличие прописки. Однако и здесь у многих украинцев не все так однозначно, в таком случае в ход идет третий критерий, косвенные признаки, который еще более размыт. В данном случае во внимание берется, в какой стране проживают официальные родственники гражданина, другими словами - где находится центр его «жизненных интересов» (именно такая формулировка используется в законодательстве). По словам юристов, избежать всех возможных вольных трактовок очень просто - в законе есть один четкий критерий определения центра жизненных интересов - проживание в Украине более 183 дней в году. Если человек докажет, что этот срок проживал в Польше или Испании, он автоматически перестает быть налоговым резидентом Украины.
Вот я работал легально...платил налоги...вышел на пенсию...
Когда я выходил на пенсию...у меня было пять минимальных пенсий...сейчас около двух минимальных...
Скоро по всей видимости будет одна минимальная...
То бишь...я получаю столько же...сколько и те кто ни дня не работал...или же работал не легально...
Так вот в Чехии, зарплата стартует минимум с 20 тысяч. Если предлагать зарплату меньше 20 тысяч, то с вами даже никто говорить не станет
Так сделайте ворюги налоги нормальные, а не чтобы работяга с зарплатой 300 долларов половину не отдавал на налоги - подонкам богдану и коломойскому на Сен-Тропе.
Почему ворюги при власти обворовывают самых бедных? Потому что их много и они беззащитны.
Следовательно вывод: пока правила игры в африканском бандустане не изменятся, вся экономика будет в тени.
а там...
Пенсий нет, мед помощи нет, то и какой им смысл оформляться?
Большинство уедет, раб сила для Милованова не важна и население тоже.