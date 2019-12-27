 В Україні тільки 45% громадян працездатного віку працюють легально, - Милованов

Про це заявив міністр розвитку, економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тільки 12,8 млн з 28,5 млн громадян працездатного віку працюють легально, тобто мають гарантії захисту своїх трудових прав", - заявив Милованов.

Він додав, що зараз в Україні незахищені права 15,7 млн осіб, а саме - нелегальних працівників, які працюють без трудових угод, трудових мігрантів, які виїхали з України, працездатних пенсіонерів, безробітних, людей з інвалідністю та осіб, що ведуть домашнє господарство.

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