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Все про:зайнятість (11) Милованов Тимофій (116)

 В Україні тільки 45% громадян працездатного віку працюють легально, - Милованов

В Україні з 28,5 млн громадян працездатного віку легально працюють лише 12,8 млн.

Про це заявив міністр розвитку, економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тільки 12,8 млн з 28,5 млн громадян працездатного віку працюють легально, тобто мають гарантії захисту своїх трудових прав", - заявив Милованов.

Він додав, що зараз в Україні незахищені права 15,7 млн осіб, а саме - нелегальних працівників, які працюють без трудових угод, трудових мігрантів, які виїхали з України, працездатних пенсіонерів, безробітних, людей з інвалідністю та осіб, що ведуть домашнє господарство.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив законопроєкт про працю, який замінить Трудовий кодекс 1971 року, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167751
 
 
 Топ коментарі
 
и только 2% чиновников живут на официальную зарплату )))))
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Проголосувала молодь "по приколу"... Тепер схоже "приколісти" ніколи не знайдуть собі нормальної роботи.
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Піди за 100 долларів на мцсяць по-працюй легально
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Піди за 100 долларів на мцсяць по-працюй легально
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да еще - одному Каломойскому (укравшему 140 млрд гривен) вместо тюрьмы - компенсацию, а простым людям налоги? идите в жопу и там думайТЕ
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Неможливо за ці гроші прожити, про яку легальність йде мова.
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и только 2% чиновников живут на официальную зарплату )))))
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Богатых чиновников. В Україні тільки 45% громадян працездатного віку працюють легально, - Милованов - Цензор.НЕТ 3282 Которые раньше накрали
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К нам едут ревизоры из ЕСВ Україні тільки 45% громадян працездатного віку працюють легально, - Милованов - Цензор.НЕТ 9744 "...вследствие отсутствия такого диалога парламентом были приняты законопроекты, которые дискриминируют физических лиц-предпринимателей, Кабмин пытается согласовать новый Трудовой кодекс, а люди вынуждены выходить на улицу для того, чтобы их услышали"
Европейская конфедерация профсоюзов намерена направить в Украину мониторинговую миссию
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Головне - твої депутати СН чекають 100 тис. грн. зарплату. 0
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Проголосувала молодь "по приколу"... Тепер схоже "приколісти" ніколи не знайдуть собі нормальної роботи.
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Зебилы за флакон зеленки проголосовали..
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А педиоты за шоколадку. И что теперь?В последние годы кого не возьми, так только и слышно "вот, молодёжь на выборы не ходит, потому одни пенсы голосуют, вот они нам таких вот выбирают..."."
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Твой максимум-1 штучка шаленой бджилки. Иди, тихо ненавидь уже того Зеленского, и отстань уже христа ради
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мы ненавидим не зеленского а вороватое ватное кацапское шобло которое привел этот наркоман неЛОХ
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Это которое?Розенблат, спалившийся с янтарём, видать был неватным?Или Семочко?Бриллантовые прокуроры может быть?А, знаю, понял, Хлопчики наверное из бигусовского расследования, правда?
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Я пенс. Моя дружина пенс. Моя мама пенс. Мої друзі здебільшого пенси. Мої колеги здебільшого пенси. З усіх лише один (лузеруючий розвізник піцци), будучи у короткому запої, проголосував за клована і ще двоє зіпсували бюлетені. Мотиви "противсіхів":
1 - лікар обізлився на Супрун за переділ фармакоринку;
2 - колишній держчиновник-юльок районного рівня образивася на Гросю що той йому не підвищив пенсію.
Ще питання?
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Ничего удивительного, у каждого человека складывается какой-то свой круг общения. Я бы удивился, если бы у вас круг общения состоял бы из 20тилетних, и вы бы с ними совершали те действия, которые свойственны молодёжи (все эти походы до утра по ночным клубам, бесшабашные пьянки пока есть силы и т.д.). Ну, или имели бы схожие политические взгляды. Мой круг общения включает в себя только 1 семейную пару из всех знакомых, которую можно назвать сторонниками Порошенко, остальные-за его оппонента.
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Я достатньо спілкуюся з молоддю, і не лише з друзями онучки. І влітку виїжджаю на певні молодіжні тусівкі (автоклуб і спортивний студентський табір). Там "приколістів" чомусь теж не спостерігалося. Вони всі розуміють ХТО зробив для них безвіз і ХТО може докукурікатися до того що безвіз можуть скасувати. І лише це може спровокувати Майдан у хард-форматі.
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Я себя конечно не могу назвать молодёжью, но и до пенса ещё не дошёл по возрасту. Вот в каденцию Порошенко поеал в Польшу заробитчанить. Вот и скажите, хрен ли мне тот безвиз от Порошенко, если денег на чашечку кавы в Вену всё равно нет, а чтобы работать в той Польше всё равно пришлось открывать пресловутую визу?Вот что мне с того безвиза, так его кушать или засолить на зиму?Вот племяшка у меня есть в Одессе, замужем, оба молодые, муж айтишник, работает удалённо. Вот им его заработок позволил по безвизу умотать и побывать в разных странах на те три месяца, но разве у нас в стране сплошь айтишники, которые хорошо зарабатывают?
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Простий шиномонтажник чи офіціантка можуть собі дозволити з'їздити чи злітати лоукостером на короткий відпочинок. Хто вміє щось робити і правильно мотивований, той працює і відпочиває по-людськи. А хто скиглить і чекає що йому якийсь "дядько" забезпечить... незрозуміло що... - той опускається на соціальне дно. І голосує за клоуна Карандаша чи як там його погоняло.
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Кто умеет что-либо делать и мотивирован, тот и в Украине может заработать. А уж с деньгами отдых себе можно устроить какой угодно, вопрос в сумме. Только вот заковыка, летом был проездом в Виннице, среди прочего познакомился и довольно плотно пообщался с местным мужичком, примерно моего возраста. У него зп 8 тыс, и как ни крутись-больше у них там хрен получишь, мужик довольно толковый. Вот и куда ему и таким как он?Всем в шиномонтажники или в официантки?
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Пля, я не мініст соцполітики чи чогось там іще щоби піклуватися бюджетом якогось иужичка із Вінниці. Ще раз: хто хоче - той шукає СПОСОБИ, а хто не хоче - той шукає ПРИЧИНИ.
Навіть у довбаному совку, де все було зарегламентовано, можна було досягти більш-менш пристойного (звичайно, за совковими поняттями) рівня життя. Хтось їздив в якусь Тюмень чи на північ (аналог нинішніх гастарбайтерів), хтось займався кустарними промислами (варіант - спекулював, фарцував. Саме такі люди і стали найбільш правильними бізнесменами).
Я будучи студентом, а потім інженером, заробляв ремонтами апаратури, грав на весіллях, тиражував аудіозаписи, виготовляв для музикантів ту чи іншу апаратуру... і чимало інших ситуативних заробітків. І лише у середині 90-х нам з колегою запропонували один божевільний стартап, під який було створено фірму і ми були надовго забезпечені стабільною та цікавою роботою. І на розмір пенсій не скаржимося.
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Так и я не жалуюсь на Ненавистный Кровавый РежЫм Зеленского-Коломойского. Если у парняги зп 8 тыс (выше которых не прыгнешь), то я достаточно спокойо откладываю 10 в месяц (после уплаты жилья с коммуналкой+еды+одёжки и всяких мелочей). При Порошенко я заробичанить поехал-при Зеленском собираю себе на квартиру. Вот тебе и разница. А свою поганую чашечку кофе поросёнок может засунуть себе в Вену
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ну ты свинья кацапская - это только кацапам в Украине не нужен безвиз
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Я так понимаю, судя по культуре общения и широкому словарному запасу, этот коммент мне написал человек, который по безвизу объехал минимум полЕвропы?
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а за петі була робота ? 10 млн втікачів до європи від життя по-новому і геноцидних реформ! що воно зробило за 5 років окрім мародерства? що зруйнував олігархічно-клептократичну систему, проти якої стояв Майдан, здолав корупцію, зробив умови для малого і середнього бізнесу, перекрив оффшори, дав людям роботу ? чи може тупо продовжив справу януковоча ? а нікчемний зелений скоморох лише продовжує справу мародера
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еще один долбайоп ватный - при Порохе экономика росла и БЮДЖЕТ БЫЛ - а сейчас зеленый член сосите ****** ватные
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А решта під генделиками сидить з пляшками без роботи.
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І хто вам лікар?! Робіть висновки і головне - дійте!!!
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Устройся легально на белую зарплату, заплати 52% налогов в обмен на призрачную "защиту своих прав" и перспективу пенсии в 70$ после 65 лет. В довесок получи направления вместо дорог, "бесплатную" платную медицину и самых богатых чиновников в Европе.
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А вы платите нормально, будут 90% работать легально. Президент обещал поменять КЗОТ. И где?!
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А вы читали, что в том новом Трудовом кодексе? То-то же. Там у вас прав будет меньше, чем у негра на галерах. только единственное, что увеличили оплачиваемый отпуск из 24 дней до 28 дней в год. Вот счастье то.
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Прекрасно. Предложите другой способ, как повысить производительность труда без повышения ответственности за выполняемою работу. Как показала практика, одни пряники работают плохо.
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А в Германии, принято решение, брать на работу спецов из стран, шо не члены ЕС... -- позавчера такое Щасте случилось -- лично наша Доярка порешила!
Так шо, Братва работяжная -- забивайте на вашего Милованого и Зелю -- все свои члены -- и учите немецкий язык! ...шоб не токо -- Хитлер капут! и Хенеде хох! ...а и, шо-нибудь -- по специальности.

Немецкие фирмы обязаны обеспечить проф. сертификацию, страховки и проживание.
Советую по этому поводу с поляками контактировать -- ...и я вам ничего не говорил, но всё у вас получится! -- верхнюю и нижнюю челюсть Зеленского даю -- со всеми евоными гнилыми и вонючими зубами...*)
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да - реально, % 20-30 ть молодых с Нового Года рванут в Дойч с Польши.....- а потом "ручей" увеличится))
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Спецов, а не всех подряд. Да и поляки сами вовсю едут в ту Германию, так что конкурировать придётся в любом случае.
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Поляков в Германии, не хватает уже. Зато у них есть сертификационные семинары -- по-польски!
Реально -- строительные профессии.
...а есть ещё и не реально *)... -- сплавал в Америку на кораблике и щас плыву на итальянский каблучёк... -- бармены, менеджеры, крупье и прочие -- братные -- Наши люди -- хто с Житомира, хто з Киева, хто с Полтавы... ...артисты все наши! Красавцы-профики! Народ балдеет...

Дивчата!!! ...но я сегодня не один... *(

...а матросы, шо драют и чистят -- все индокитайцы. Управа и Контора -- все немцы.

Русских вообще нет -- другая планета...
Хорошо ! -- отдыхаем душевно... *)
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Ага, сначала польский пойди освой, а уж потом семинары Да и строительные профессии...сосед с женой собираются чуть позже ехать, ждите их и не обижайте, я им расскажу как у вас там хорошо
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- значит так, напоминаю график работы нашей фирмы:
понедельник - отдыхаем от выходных,
вторник - приходим в себя после понедельника,
среда - работаем,
четверг - готовимся к пятнице,
пятница - закупаемся на выходные.
- вопросы?
- есть один, когда уже ета муйня по средам закончится?
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ето просто шутка, немного юмора еще никому не вредило )))
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То то в РФ хотели четырехдневку ввести -понедельник, вторник, четверг, пятница. В Україні тільки 45% громадян працездатного віку працюють легально, - Милованов - Цензор.НЕТ 7566
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Если бы:

трудоустройство - только официальное, а зарплата - только белая, то тогда можно будет забыть о низких пенсиях и многих других социальных проблемах.
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Сделайте адекватные налоги и прекратите воровать, потом к гражданам предъявляйте! УТЫРКИ!!!
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Как выжить на минималка.Промышленность стоит, работы нет. Продукты питания дороже чем в Польше. Малых предпринимателей почти задавили, местные советы увеличивают налоги дабы увеличить свои состояния. Выход таков или работать неофициально за нормальную зарплату в Украине или ехать нелегалом в Европу и дать семьям то чего не могут дать наши правители.
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то демонополізуйте економіку, перекрийте оффшори, робіть умови щоб люди поверталися.
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Зєля стрибав по манєжу й карпаратівах, а податки не платив, тобто працював нелегально.
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Он может для Украинской армии купить два танка и один самолёт.и все тогда начнут тоже платить налоги,Нужно чтобы Зеленский дал пример и все 73% избирателей тоже отдадут ,то что не уплатили
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Уже нечего давать, большенство украинцев живут за чертой бедности.
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остальные просто заробитчане за границей)) Так и хочет обложить налогом, а не получается
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А заробитчане не должны платить налоги???
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заробитчане за границей платят налоги, там где работают
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Согласно налоговому законодательству Украины, обязательства по налогообложению имеют все резиденты Украины, не зависимо от того, в какой стране они получают доход.
Другой вопрос, по какому критерию физическое лицо причисляется к резидентам. Как отмечают юристы, в плане работающих за рубежом украинцев ситуация не столь однозначная. Согласно общему критерию, резидент Украины определяется по его месту проживания. Однако, в то же время, со всеми странами ЕС у Украины есть соглашение об избегании двойного налогообложения. Следовательно, в случае с заробитчанами, где критерий постоянного места проживания не очевиден, в дело вступает второй фактор - наличие прописки. Однако и здесь у многих украинцев не все так однозначно, в таком случае в ход идет третий критерий, косвенные признаки, который еще более размыт. В данном случае во внимание берется, в какой стране проживают официальные родственники гражданина, другими словами - где находится центр его «жизненных интересов» (именно такая формулировка используется в законодательстве). По словам юристов, избежать всех возможных вольных трактовок очень просто - в законе есть один четкий критерий определения центра жизненных интересов - проживание в Украине более 183 дней в году. Если человек докажет, что этот срок проживал в Польше или Испании, он автоматически перестает быть налоговым резидентом Украины.
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Петрович, я бы описал к в налоговой пытался получить справку резидента (когда выезжал заробитчанить в Польшу), но это будет слишком долго. Вкратце: эти идиоты даже не знали что это такое! Вот и уровень деградации органов гос.управления.
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А остальные 55 за бугром,45 работающих это только те кто еще не разочаровался в батрачестве и из них 15-20 процентов уйдут за бугор через год два.
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Сделайте нормальные налоги и будут все платить,и тогда можете ужесточить наказание за неуплату налога, малый бизнес вообще должен быть освобождён от налога,потому что они сами себя содержат.Любой украинец должен считаться мелким предпринимателем, что не запрещает ему заниматься коммерцией,если фискальные службы по отчёту увидели сумму превышающую ,то они могут высчитать разницу от фиксированной установленной государством годовой суммы к примеру 260 000 грн
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А какой смысл работать легально?
Вот я работал легально...платил налоги...вышел на пенсию...
Когда я выходил на пенсию...у меня было пять минимальных пенсий...сейчас около двух минимальных...
Скоро по всей видимости будет одна минимальная...
То бишь...я получаю столько же...сколько и те кто ни дня не работал...или же работал не легально...
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говорят, - 55% в тени. какая там тень к ч.м.! ? это ночь.
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Самі створюють абсолютно ненормальні умови для функціонування малого та середього бізнесу, а потім жаліються. Ідіоти...
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Как правило, условия трудовых отношений диктует работодатель!!!
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я працював в депутата від сн зарплатня в конверті! тож починай дебіл зі своїх
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Сделай достойные зарплаты, - будет в два раза больше.
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гривна = чешской кроне
Так вот в Чехии, зарплата стартует минимум с 20 тысяч. Если предлагать зарплату меньше 20 тысяч, то с вами даже никто говорить не станет
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Частина з цих 55% на заробітках. А частина дійсно безробітні. Виживають за рахунок городу, випадкових підробіток та інших членів родини. Замість того щоб розвивати економіку та створювати робочі місця, влада нищить економіку та породжує масове безробіття. В наслідок ліберальних економічних реформ, роботу в Україні втратили понад 13 мільйонів людей.
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Цифры слишком оптимистические. За свою жизнь ни разу не видел украинскую компанию с белыми зарплатами. Все платят в конвертах.

Так сделайте ворюги налоги нормальные, а не чтобы работяга с зарплатой 300 долларов половину не отдавал на налоги - подонкам богдану и коломойскому на Сен-Тропе.
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Потому что работяга потом пойдет в магазин и заплатит там 20% НДС с каждой покупки.

Почему ворюги при власти обворовывают самых бедных? Потому что их много и они беззащитны.

Следовательно вывод: пока правила игры в африканском бандустане не изменятся, вся экономика будет в тени.
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А если он не пойдет в магазин, а купит мясо, овощи, фрукты с рук, бензин с левой заправки, вещи из контрабанды... Ещё и газом не пользуется... Скважина водяная... Отопление на твердом топливе...Солнечные панели электрические...
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На заводах крупных на востоке и центре все платят в белую, не говорю об олигархам и о руководстве, а о простых инженерах и работягах, не стоит судить по себе.
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а доплата в конвертиках вашим легальным депутатам ...это что? не тень??? или они налоги с нее заплатили? ну гунди! рыбка гниет с головы! наведите там порядок з зарплатами и доходами-расходами... а потом выжимайте соки с олигофренов-миллиардеров-офшорников..
а там...
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Уже нечего давать, большенство украинцев живут за чертой бедности.
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В Украине не было ни одного президента который бы правил и жил для народа и страны. В нормальной стране правители работают на благо народа и своей страны, а в Украине народ и страна в целом работает на благо правителей.
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С новым трудовым/РАБСКИМ кодексом ещё меньше будет. Что официально оформляется что нет, теперь не будет защиты прав.

Пенсий нет, мед помощи нет, то и какой им смысл оформляться?

Большинство уедет, раб сила для Милованова не важна и население тоже.
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