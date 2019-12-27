 Зеленський подякував контррозвідці СБУ за боротьбу з російською агресією

Як передає Цензор.НЕТ, привітання розміщено на офіційному сайті глави держави.

У тексті зазначається: "Шановні друзі! Щиро вітаю вас із річницею створення контррозвідки Служби безпеки України – ровесниці незалежності нашої держави.

Усі ці роки вітчизняна контррозвідка активно викривала, запобігала та припиняла розвідувально-підривну, диверсійну та терористичну діяльність спецслужб іноземних держав проти України.

Це фактично її новітній літопис. В умовах багаторічної російської військової агресії саме для цих підрозділів настав час адекватно й рішуче діяти, захищати від іноземних розвідок державну таємницю й оборонний комплекс, органи державного управління та Збройні сили України – все, що становить основу нашої національної безпеки.

Ви стали високопрофесійними, неодноразово виявляли рішучість і мужність, незламність духу, повсякчас демонструєте оперативну майстерність, досягаєте надзвичайно важливих результатів, якими може пишатися спецслужба будь-якої країни.

Контррозвідка там, де є інтереси народу й держави, де впродовж усіх років незалежності ви щодня долаєте й розгадуєте хитросплетіння і таємниці іноземних спецслужб.

Ви завжди на передовій. Для офіцерів контррозвідки невидимий фронт ніколи не зникає. Він пролягає через серце і любов до України, через професійну чутливість до всього, що може становити загрозу свободі й незалежності українського народу. Служити у контррозвідці завжди було великою мрією й честю для кожного офіцера спецслужби.

Потужне протистояння російським спецслужбам є вашим найкращим надбанням і найвищою оцінкою суспільства.

Бажаю вам, шановні ветерани та військовослужбовці української контррозвідки, вашим колективам і родинам міцного здоров’я, рішучості та мужності, успіхів у великій справі захисту рідної держави. Слава Україні!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ви викриваєте зрадників і військових злочинців, не дозволяєте створити хаос, - Турчинов привітав контррозвідників зі святом