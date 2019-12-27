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Все про:Зеленський (3993) контррозвідка (169)

 Зеленський подякував контррозвідці СБУ за боротьбу з російською агресією

Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників і ветеранів контррозвідки Служби безпеки України з річницею заснування служби.

Як передає Цензор.НЕТ, привітання розміщено на офіційному сайті глави держави.

У тексті зазначається: "Шановні друзі! Щиро вітаю вас із річницею створення контррозвідки Служби безпеки України – ровесниці незалежності нашої держави.

Усі ці роки вітчизняна контррозвідка активно викривала, запобігала та припиняла розвідувально-підривну, диверсійну та терористичну діяльність спецслужб іноземних держав проти України.

Це фактично її новітній літопис. В умовах багаторічної російської військової агресії саме для цих підрозділів настав час адекватно й рішуче діяти, захищати від іноземних розвідок державну таємницю й оборонний комплекс, органи державного управління та Збройні сили України – все, що становить основу нашої національної безпеки.

Ви стали високопрофесійними, неодноразово виявляли рішучість і мужність, незламність духу, повсякчас демонструєте оперативну майстерність, досягаєте надзвичайно важливих результатів, якими може пишатися спецслужба будь-якої країни.

Контррозвідка там, де є інтереси народу й держави, де впродовж усіх років незалежності ви щодня долаєте й розгадуєте хитросплетіння і таємниці іноземних спецслужб.

Ви завжди на передовій. Для офіцерів контррозвідки невидимий фронт ніколи не зникає. Він пролягає через серце і любов до України, через професійну чутливість до всього, що може становити загрозу свободі й незалежності українського народу. Служити у контррозвідці завжди було великою мрією й честю для кожного офіцера спецслужби.

Потужне протистояння російським спецслужбам є вашим найкращим надбанням і найвищою оцінкою суспільства.

Бажаю вам, шановні ветерани та військовослужбовці української контррозвідки, вашим колективам і родинам міцного здоров’я, рішучості та мужності, успіхів у великій справі захисту рідної держави. Слава Україні!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ви викриваєте зрадників і військових злочинців, не дозволяєте створити хаос, - Турчинов привітав контррозвідників зі святом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167750
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский поблагодарил контрразведку СБУ за борьбу с российской агрессией

И посадил Украинских волонтёров!
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....еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу)))))
Зеленский поблагодарил контрразведку СБУ за борьбу с российской агрессией - Цензор.НЕТ 4336

.
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Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
5 год ·
До останнього часу петушарій працював на ФСБ. Нині йому приплачує ще й офіс зеленського за підтримку в цькуванні тих, кого зеленський призначив винними по справі шеремета.Петушарій для зеленського є настільки цінним пропагандистом, що за кілька слів скзаних на адресу його шісток, людей заарештовують.
Сьогодні заарештований Віталій Регор. Він обурився провокаційною поведінкою шісток петушарія на судилищі по справі шеремета.
Вітаю українців: плюс один політв'язень.

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В жопу ету котрозведку поцилй.
стадо дибилов
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Зеленский поблагодарил контрразведку СБУ за борьбу с российской агрессией

И посадил Украинских волонтёров!
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Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
5 год ·
До останнього часу петушарій працював на ФСБ. Нині йому приплачує ще й офіс зеленського за підтримку в цькуванні тих, кого зеленський призначив винними по справі шеремета.Петушарій для зеленського є настільки цінним пропагандистом, що за кілька слів скзаних на адресу його шісток, людей заарештовують.
Сьогодні заарештований Віталій Регор. Він обурився провокаційною поведінкою шісток петушарія на судилищі по справі шеремета.
Вітаю українців: плюс один політв'язень.

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Этот тот, который заставлял пить мочу? А мог бы и кислотой облить, святой человек. У Корчинской с Кузьменко через фонд Таблеточка мир и любоффь
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Та да , эти волонтёры наживаются на войне, по этому они хотят, чтобы она продолжалась.. мы в курсе...
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....еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу)))))


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Партия Джавелинов скоро прибудет в Украину.Зеля купил по дешевке у Трампа.
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" Мощное противостояние российским спецслужбам. ... Слава Украине!" Зеленський подякував контррозвідці СБУ за боротьбу з російською агресією - Цензор.НЕТ 1106 Зеленський подякував контррозвідці СБУ за боротьбу з російською агресією - Цензор.НЕТ 1981 Шо трапилось? А якщо пуйло образиться? Чи він дозволив, разок?
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Яныку тоже было разрешено - говорить одно, а делать другое. Эта земразь в разы хуже овоща, у этого хуцпа.
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Так это же преЗедент не лично сказал(!!!)........кто-то написал(!!!) на официальном сайте «главы государства».........
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Могу выложить фамилии этих сраных контрразведчиков Зеленський подякував контррозвідці СБУ за боротьбу з російською агресією - Цензор.НЕТ 8487
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Vlad Trygay... тобто Мішкін, Чепіга... і хто там у вас третій гей?
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Похвалив літінанта, а медалі за це не дав.
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Богдан бумажку не успел проверить, которую порохоботы зеленому дураку подсунули=) Дядя Беня лишит теперь Богдана и Андрея тринадцатой зарплаты..
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Вот это по царски! Прям петля Мёбиуса - вы ловите, а я буду отпускать! Как во времена культурной революции в Китае, когда китайцы утром сажали картошку, а в обед уже выкапывали, т.к. "кусать сильно хосится!".
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Краще би він подякував контррозвідці фсб за боротьбу з українською нацією.
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Цинизм в том,что он сегодня их благодарит,а через пару дней "спустит" в унитаз результаты их работы,отпустив всех,кого они обезвредили,на свободу в страну оккупанта.
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А, голосували, як Путін сказав? «Только нє Порошенко»?...
.

Чи, наперкір ворогу?.
???
.

https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.

- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

.
. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
.

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w

.!
-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.
.
.
..
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
.
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А агент КГБ ,,Клоун,, естествено се прикрива с думи!

Но действията му го издават.

Не вярвате, че е агент?
Точно си отговаря по всичко да е агент! Тип клоун, банално, но минава номерът стар на КГБ да се прави на шут.

Поставиха му задача да стане Президент, осигуриха логистиката,

Включително и кгбкибер мероприятието за резултатите на изборите.Както се издаде Резидент Кернес в деня преди изборите -- предрече доволно, че ще има голяма изненада в тях.

КГБ агент Богдан дори му беше обещал до Нова година да свършат основно мръсната работа по предателството на Украйна, което всички чуха, толкова не се й крият!!
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Да свършат основно до Нова година, после ще е спокоен, само почетни функции.
Защото Зе куклата няма да издържи дълго съгласно профила му в КГБ да е на кока и може да превърти и издаде кгбконтрите.
Но дали кгбсценарият в Украйна няма да се пропука!
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У нас не один враг ,а два ..
Напутствие Луны.

Зеленского дни эмоционального выгорания в прострации
Подавались страшной жизненной аппликацией нашей нации,
И в атмосфере иллюстрации Он избавил мир Запада и России
От Потребности в ликвидации всей нашей страны и нации..

Выборы прошли - солнце взошло и всем хорошо
Всегда былое у порога лоснится и стучится
Прошлое возникло и в зеркале не поникло ,
Мечтами не дает сполна забыться и насладиться.

Самомнение затмения создают самозабвение
Европы нравоучения бросают соблазнение,
Ее богатый дядя СОРОС ласкает любому отражению
А у нас не глядя таскает к боли и разрушению.
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