 Зеленський подякував контррозвідці СБУ за боротьбу з російською агресією

Як передає Цензор.НЕТ, привітання розміщено на офіційному сайті глави держави.
У тексті зазначається: "Шановні друзі! Щиро вітаю вас із річницею створення контррозвідки Служби безпеки України – ровесниці незалежності нашої держави.
Усі ці роки вітчизняна контррозвідка активно викривала, запобігала та припиняла розвідувально-підривну, диверсійну та терористичну діяльність спецслужб іноземних держав проти України.
Це фактично її новітній літопис. В умовах багаторічної російської військової агресії саме для цих підрозділів настав час адекватно й рішуче діяти, захищати від іноземних розвідок державну таємницю й оборонний комплекс, органи державного управління та Збройні сили України – все, що становить основу нашої національної безпеки.
Ви стали високопрофесійними, неодноразово виявляли рішучість і мужність, незламність духу, повсякчас демонструєте оперативну майстерність, досягаєте надзвичайно важливих результатів, якими може пишатися спецслужба будь-якої країни.
Контррозвідка там, де є інтереси народу й держави, де впродовж усіх років незалежності ви щодня долаєте й розгадуєте хитросплетіння і таємниці іноземних спецслужб.
Ви завжди на передовій. Для офіцерів контррозвідки невидимий фронт ніколи не зникає. Він пролягає через серце і любов до України, через професійну чутливість до всього, що може становити загрозу свободі й незалежності українського народу. Служити у контррозвідці завжди було великою мрією й честю для кожного офіцера спецслужби.
Потужне протистояння російським спецслужбам є вашим найкращим надбанням і найвищою оцінкою суспільства.
Бажаю вам, шановні ветерани та військовослужбовці української контррозвідки, вашим колективам і родинам міцного здоров’я, рішучості та мужності, успіхів у великій справі захисту рідної держави. Слава Україні!"
стадо дибилов
И посадил Украинских волонтёров!
5 год ·
До останнього часу петушарій працював на ФСБ. Нині йому приплачує ще й офіс зеленського за підтримку в цькуванні тих, кого зеленський призначив винними по справі шеремета.Петушарій для зеленського є настільки цінним пропагандистом, що за кілька слів скзаних на адресу його шісток, людей заарештовують.
Сьогодні заарештований Віталій Регор. Він обурився провокаційною поведінкою шісток петушарія на судилищі по справі шеремета.
Вітаю українців: плюс один політв'язень.
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Чи, наперкір ворогу?.
???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
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ВОПРОСС-
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Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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Но действията му го издават.
Не вярвате, че е агент?
Точно си отговаря по всичко да е агент! Тип клоун, банално, но минава номерът стар на КГБ да се прави на шут.
Поставиха му задача да стане Президент, осигуриха логистиката,
Включително и кгбкибер мероприятието за резултатите на изборите.Както се издаде Резидент Кернес в деня преди изборите -- предрече доволно, че ще има голяма изненада в тях.
КГБ агент Богдан дори му беше обещал до Нова година да свършат основно мръсната работа по предателството на Украйна, което всички чуха, толкова не се й крият!!
Защото Зе куклата няма да издържи дълго съгласно профила му в КГБ да е на кока и може да превърти и издаде кгбконтрите.
Но дали кгбсценарият в Украйна няма да се пропука!
Напутствие Луны.
Зеленского дни эмоционального выгорания в прострации
Подавались страшной жизненной аппликацией нашей нации,
И в атмосфере иллюстрации Он избавил мир Запада и России
От Потребности в ликвидации всей нашей страны и нации..
Выборы прошли - солнце взошло и всем хорошо
Всегда былое у порога лоснится и стучится
Прошлое возникло и в зеркале не поникло ,
Мечтами не дает сполна забыться и насладиться.
Самомнение затмения создают самозабвение
Европы нравоучения бросают соблазнение,
Ее богатый дядя СОРОС ласкает любому отражению
А у нас не глядя таскает к боли и разрушению.