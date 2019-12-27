 Справа ексберкутівців: суд оголосив перерву до завтра

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
"Сьогодні оголошується перерва до завтра до 10:00", - сказала головуюча суддя Васильєва.
До цього представники потерпілих і самі потерпілі вкотре попросили про перерву, щоб належним чином підготуватися до засідання. Суд цього разу задовольнив клопотання.
В кінці засідання активісти заспівали Гімн України.
Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж вечора стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.
24 грудня адвокат колишніх беркутівців Валентин Рибін заявив, що українська сторона викреслює зі списку на обмін трьох колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.
У п'ятницю, 27 грудня суд розглядає апеляцію на утримання під вартою 5 ексберкутівців, підозрюваних у масових розстрілах на Майдані.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка направив до суду постанову про зміну групи прокурорів у цій справі. Суд виніс рішення залишити в процесі обидві групи адвокатів доти, поки Генпрокуратура не визначиться, яка з груп має представляти позицію державного обвинувачення.
Адвокатка сімей Небесної Сотні Євгенія назвала спробу заміни групи прокурорів "дуже дивною". "Це виключно для обміну", - сказала вона.
tZE inform
@tZEinform
Этот "обмен" угрожает стать самым позорным за всю историю Украины. Освобождают такую мразь, что волосы шевелятся.... Все причастные к этому должны помнить две вещи 1. Бог есть. 2. вы нарушаете конституционные фундаментальные права граждан Украины"Стаття 25. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі." Конституция Украины - закон прямого действия. Он выше любого Закона и договора. Все причастные - виновны в антиконституционном заговоре.
П.С
.А вопрос теперь прямой а с беней как штаты потребуют вова выдаст ил опять в норку забьется а тут такой смелый
Этот "обмен" угрожает стать самым позорным за всю историю Украины. Освобождают такую мразь, что волосы шевелятся.... Все причастные к этому должны помнить две вещи
1. Бог есть.
2. вы нарушаете конституционные фундаментальные права граждан Украины
"Стаття 25.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі." Конституция Украины - закон прямого действия. Он выше любого Закона и договора.
Все причастные - виновны в антиконституционном заговоре.