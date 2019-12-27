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 Справа ексберкутівців: суд оголосив перерву до завтра

Розгляд апеляцій на арешт 5 колишнім бійцям "Беркута", підозрюваним у масових розстрілах протестувальників на Майдані в 2014 році, продовжиться в суботу, 28 грудня, о 10 ранку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні оголошується перерва до завтра до 10:00", - сказала головуюча суддя Васильєва.

До цього представники потерпілих і самі потерпілі вкотре попросили про перерву, щоб належним чином підготуватися до засідання. Суд цього разу задовольнив клопотання.

В кінці засідання активісти заспівали Гімн України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Росії видадуть бійців "чорної роти" "Беркута", за вбивства на Майдані не відповість жоден виконавець, - Бутусов

Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж вечора стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

24 грудня адвокат колишніх беркутівців Валентин Рибін заявив, що українська сторона викреслює зі списку на обмін трьох колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.

У п'ятницю, 27 грудня суд розглядає апеляцію на утримання під вартою 5 ексберкутівців, підозрюваних у масових розстрілах на Майдані.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка направив до суду постанову про зміну групи прокурорів у цій справі. Суд виніс рішення залишити в процесі обидві групи адвокатів доти, поки Генпрокуратура не визначиться, яка з груп має представляти позицію державного обвинувачення.

Адвокатка сімей Небесної Сотні Євгенія назвала спробу заміни групи прокурорів "дуже дивною". "Це виключно для обміну", - сказала вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167746
 
 
 Топ коментарі
 
Как же спешат слуги кремля выполнить хотелку кремлефюррера, что уже и по субботам начали работать. Кстати, мне может кто-то объяснить на каком законном основании их меняют?! Они что граждане пидорашки?! Или они участвовали в войне на донбассе на стороне лугандона? А если завтра па-раша захочет выменять у нас ещё пару мусоров совершивших умышленные убийства в рабочее время - их тоже зельцман отдаст?
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tZE inform
@tZEinform
Этот "обмен" угрожает стать самым позорным за всю историю Украины. Освобождают такую мразь, что волосы шевелятся.... Все причастные к этому должны помнить две вещи 1. Бог есть. 2. вы нарушаете конституционные фундаментальные права граждан Украины"Стаття 25. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі." Конституция Украины - закон прямого действия. Он выше любого Закона и договора. Все причастные - виновны в антиконституционном заговоре.
П.С
.А вопрос теперь прямой а с беней как штаты потребуют вова выдаст ил опять в норку забьется а тут такой смелый
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Там уже мразь портнов написал по этому поводу.здобулы зебилы
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Надо поскорее их освободить и обменять, хоть какой-то толк от них будет....
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Это явно не снайпера! Искать надо глубже!
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Как же спешат слуги кремля выполнить хотелку кремлефюррера, что уже и по субботам начали работать. Кстати, мне может кто-то объяснить на каком законном основании их меняют?! Они что граждане *********?! Или они участвовали в войне на донбассе на стороне лугандона? А если завтра па-раша захочет выменять у нас ещё пару мусоров совершивших умышленные убийства в рабочее время - их тоже зельцман отдаст?
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Там уже мразь портнов написал по этому поводу.здобулы зебилы
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tZE inform
@tZEinform
Этот "обмен" угрожает стать самым позорным за всю историю Украины. Освобождают такую мразь, что волосы шевелятся.... Все причастные к этому должны помнить две вещи 1. Бог есть. 2. вы нарушаете конституционные фундаментальные права граждан Украины"Стаття 25. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі." Конституция Украины - закон прямого действия. Он выше любого Закона и договора. Все причастные - виновны в антиконституционном заговоре.
П.С
.А вопрос теперь прямой а с беней как штаты потребуют вова выдаст ил опять в норку забьется а тут такой смелый
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Интересно, а как слуги народа (кремлёвского) будут всё это объяснять родным и близким тех ребят, которые погибли на Майдане от рук снайперов, от действий харьковских террористов и иных резонансных "мокрушников" в Украине? Наверное, просто попросят понять и простить? И всё, забыли?
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Сначала надо бы 5 лет расследовавшим дело майдана соевым слугам рассказать народу хотя бы элементарные вещи, например сколько людей погибло от снайперских выстрелов, сколько от оружия полевых беркутовцев и этих в частности.
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А нарид слабо прийти на заседание суда и послушать, если нариду конечно интересно. Или нариду должно г+г все рассказать?
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Пришли земрази и тупо отпустили убийц. Слава зебилам, теперь все наладилось.
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tZE inform‏ @tZEinform

Этот "обмен" угрожает стать самым позорным за всю историю Украины. Освобождают такую мразь, что волосы шевелятся.... Все причастные к этому должны помнить две вещи
1. Бог есть.
2. вы нарушаете конституционные фундаментальные права граждан Украины
"Стаття 25.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі." Конституция Украины - закон прямого действия. Он выше любого Закона и договора.
Все причастные - виновны в антиконституционном заговоре.
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