 Російський телеканал СТС покаже серіал виробництва студії "Квартал 95"

Про це повідомив представник телеканалу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Коммерсантъ".
""Квартал-95" давно зарекомендував себе як виробник якісного контенту. Цифри, з якими серіал пройшов в Україні, говорять самі за себе. Ми шукаємо будь-яку можливість надати глядачеві доступ до кращого гумористичного контенту російською мовою", - пояснив представник "СТС Медіа" Ігор Іванов.
Права на показ телеканал "СТС" придбав у шведській компанії Eccho Rights, яка займається дистрибуцією продукції студії "Квартал 95".
Головний герой "Папіка" - всіма забутий актор, якого "мисливиця за папіками" приймає за мільйонера.
Серіал був створений вже після того, як засновники студії "Квартал-95" Володимир Зеленський, Сергій Шефір та Юрій Корявченков покинули студію заради політики.
Раніше ще один серіал виробництва "Кварталу-95", "Свати", йшов на каналі "Дом кино" (належить "Першому каналу") і каналі "Супер" ("Газпром-медіа").
А ось показ серіалу "Слуга народу" на телеканалі "ТНТ" (належить "Газпром-медіа") не задався. Серіал запустили після зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі. У перший вечір показу на каналі продемонстрували відразу три серії, вирізавши в одній з них жарт про Путіна і годинник марки Hublot. Після цього показ припинився.
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Чи, наперкір ворогу?.
???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
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ВОПРОСС-
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Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох*енно так."
Сгорел Медведев и Навальный,
И будущий и бывший мэр;
Лужков приехал как специально,
Но не успел принять он мер.
Горели люди на Болотной,
ОМОН сгорел и все менты,
А с неба дождик шел кислотный,
Еще для большей красоты.
Останкино сгорело быстро,
А утонуть бы не смогло,
Горели замки, что на Истре,
Горели медленно, назло.
И Храм Спасителя, и бани,
Хачи сгорели, москвичи,
А дома ждали россияне,
Когда остынут кирпичи.
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почем твои златые купола?
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почем твои златые купола?!
Российская компания Зеленского "Грин Филмс" получила 35 миллионов рублей от Министерства культуры России (бюджетное финансирование Российской Федерации) в 2017 году на производство фильма "Вниз".
При этом СМИ достоверно подтвердили, что конечным владельцем "Грин Филмс" через офшор на Кипре является именно Зеленский.
Позже Зеленский все же решил записать видео, в котором продолжал отрицать, что у него есть в России такой бизнес.
Однако по прошествии нескольких суток в интервью изданию
"Украинская правда" Зеленский подтвердил, что его фирма продолжает работать на территории России
Зеленский победил на выборах, на Банковой уже нет тех «барыг», о которых говорил Зеленский, но война не прекращается, все также гибнут люди
Порошенко теперь имеет вполне законное право спросить у нового главы государства: почему же не прекращается война, выходит кандидат Зеленский врал, либо он сейчас облюбовал старые схемы и зарабатывает на войне?
И лучше бы зюзики помолчали. Еще не вечер, война продолжается и когда окончится никто не знает. Зюзя может постепенно растерять весь свой рейтинг
Тогда можно будет у Зеленского уже спросить: на каком основании он разгонял Верховную Раду? На основании низкого рейтинга доверия, значит самое время и самому в отставку уйти.
21 ч. ·
Одесит про "Вечірній Квартал":
"Даю 100 … 00%-у гарантію, що це їх останній тур. І ось чому…"
Допис одесита Отто Йорк. Публікуємо допис в оригіналі. Орфографію та синтаксис збережено:
"Неделю назад писал пост о том, что концертная деятельность коломойского дерьма под названием "вечерний квартал" тихо катится в ж@пу. (Пардон за русизм - в д@пу).
Вчера оказалось, что не так уж и тихо катится. А очень даже наоборот. Как я и предполагал, на их концерте в Николаеве было занято чуть больше половины мест - неполный дешёвый балкон и полупустой дорогой партер (билеты до $100).
Организатором концерта, на этот раз, был не николаевский концертщик, который привозил их последние несколько лет, а херсонский. У николаевца нюх на провал оказался тоньше. Прикинув х@р к носу, он понял, что гонорар "квартала" в $25 тыс - це занадто и николаевской зеб#льноватой публике явно не по карману.
А вот херсонец повёлся. И напрасно. Умнее нужно быть. И хоть изредка интересоваться ситуацией в стране - политической и, как следствие, финансовой. По моим оценкам, на этом г@вношоу он влетел примерно на десятку "зелени". А ведь впереди ещё концерт в Херсоне. И ситуация там, по моей информации, примерно такая же.
В дальнейшем планирую продолжать наблюдать за этим гастрольным туром "ВК" и информировать вас, мои дорогие друзья. Очень уж мне по душе этот закат коломойского деградант-шоу. Хоть одно светлое пятно на общем фоне творящегося в стране пи*деца. И, кстати, очень существенный маркер отношения малоросов к своим вазеленским кумирам.
Даю 100…00%-ую гарантию, что это их последний тур. После нынешнего провала ни один вменяемый концертщик не свяжется с этими лузерами. Слишком уж они токсичны. И никакое переформатирование им уже не поможет, даже не сомневаюсь. Их время ушло безвозвратно.
Так что им остаётся лишь рассчитывать на то, что месье вазеленский пристроит их на какие-нибудь хлебные места в госаппарате. (До тех пор, пока его самого не выпрут с государевой службы). Либо дружно, всем коллективом, переквалифицироваться в управдомы.
p.s. Хотя, какие из них, между нами говоря, управдомы - так, бездарные куклы на ивэкашных верёвочках…"
2 Продавати в ху йлососію і виробляти там щось як мародер - це зовсім інше