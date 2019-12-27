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Все про:Квартал-95 (63) Росія (14844) телебачення (391)

 Російський телеканал СТС покаже серіал виробництва студії "Квартал 95"

Серіал "Папік" про літнього актора, якого "мисливиця за папіками" приймає за мільйонера, вийде на російському каналі в січні.

Про це повідомив представник телеканалу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Коммерсантъ".

""Квартал-95" давно зарекомендував себе як виробник якісного контенту. Цифри, з якими серіал пройшов в Україні, говорять самі за себе. Ми шукаємо будь-яку можливість надати глядачеві доступ до кращого гумористичного контенту російською мовою", - пояснив представник "СТС Медіа" Ігор Іванов.

Права на показ телеканал "СТС" придбав у шведській компанії Eccho Rights, яка займається дистрибуцією продукції студії "Квартал 95".

Дивіться також: З російської версії серіалу "Слуга народу" вирізали фразу "Путін Хубло". ВIДЕО

Головний герой "Папіка" - всіма забутий актор, якого "мисливиця за папіками" приймає за мільйонера.

Серіал був створений вже після того, як засновники студії "Квартал-95" Володимир Зеленський, Сергій Шефір та Юрій Корявченков покинули студію заради політики.

Раніше ще один серіал виробництва "Кварталу-95", "Свати", йшов на каналі "Дом кино" (належить "Першому каналу") і каналі "Супер" ("Газпром-медіа").

А ось показ серіалу "Слуга народу" на телеканалі "ТНТ" (належить "Газпром-медіа") не задався. Серіал запустили після зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі. У перший вечір показу на каналі продемонстрували відразу три серії, вирізавши в одній з них жарт про Путіна і годинник марки Hublot. Після цього показ припинився.

Також дивіться: "Щоб довести, що ми з вами на одній хвилі", - Трамп без штанів грає Зеленському на роялі в пародії "Кварталу 95". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167745
 
 
 Топ коментарі
 
торговля Зеленского на крови
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А нет ни одного доказательства, что они бракованные и ни одного решения суда. И самое главное - все остальные специальные службы носят без проблем именно эти жилеты от "Темпа". И Нацгвардия, и МВД и СБУ. И там абсолютно нет никаких вопросов. К чему бы это?
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Один канал один сериал ни чего необычного.
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Действительно. Все как обычно у Моники. Как развлекал русню, так и развлекает.
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Он в этом не участвует ,не до этава ему , великой страной управлять дело не простое.
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Судя по твоей безграмотности, ты русский.
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извините, это и есть та самая Липекая фабрика грез, о которой так дорлго говорили ЗЕбеньки ? Российский телеканал СТС покажет сериал производства студии "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 7816
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Очередная говноподелка...от криворожского квартала....в паРаше будет иметь успех...там снимают точно такое же дерьмо..
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Такое снимают повсеместно.
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Нас не интересует повсеместно. Нас интересует, что зюзи зарабатывают на крови у нашего врага.
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Цікаво, чому в нашого президента, який начебто відстоює українські інтереси (незалежність, територіальну цілісність) немає ніяких проблем з бізнесом в країні яка проти нас воює? Питання риторичне
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А какую сумму налогов заплатил в бюджет Украины этот криворожский квартал с этого с позволения сказать фильма?
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Ну нарешті є шанс розгойдати зраду зрадную, бо всі наші потуги влаштувати шабаш на Майдані, напередодні Нормандської зустрічі, підступний Зеленський своїм небажанням перетнути червоні лінії в пух і прах розвіяв. Пьотр Лєксєічь, давай деньги, палаткі ставіть будєм! Российский телеканал СТС покажет сериал производства студии "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 630
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Розвіяв? Да нет уж. Каждый день вылезает очередное шило из мешка про сдачу украинских интересов
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У каждого своя користь. Каждый выбирает по себе
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А, голосували, як Путін сказав? «Только нє Порошенко»?...
.

Чи, наперкір ворогу?.
???
.

https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.

- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

.
. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
.

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w

.!
-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.
.
.
..
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
.
.
.
.//
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А-на-толий, А-на-толий!... В фильме "Киборги", тоже есть такой персонаж...классный, бо дохлый.
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"Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох*енно так."
Сгорел Медведев и Навальный,
И будущий и бывший мэр;
Лужков приехал как специально,
Но не успел принять он мер.
Горели люди на Болотной,
ОМОН сгорел и все менты,
А с неба дождик шел кислотный,
Еще для большей красоты.
Останкино сгорело быстро,
А утонуть бы не смогло,
Горели замки, что на Истре,
Горели медленно, назло.
И Храм Спасителя, и бани,
Хачи сгорели, москвичи,
А дома ждали россияне,
Когда остынут кирпичи.
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почем твои златые купола?
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почем твои златые купола?!
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Треба так - После встречи Зеленского с Путиным в Париже российский телеканал СТС покажет сериал производства студии "Квартал 95"
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На ветки о бизнесе на крови янелоха бросают только отмороженных зелеботов. Или которых не жалко... Российский телеканал СТС покажет сериал производства студии "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 1936
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Видатна перемога політики презедента, і ніхто навіть лайк новині не поставив. Я виправив цю ситуацію. Порадіємо успіхам Зеленського в торгівлі з окупантом!
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Зеленский пытался скрыть один важный момент, но СМИ раскопали сенсацию.

Российская компания Зеленского "Грин Филмс" получила 35 миллионов рублей от Министерства культуры России (бюджетное финансирование Российской Федерации) в 2017 году на производство фильма "Вниз".

При этом СМИ достоверно подтвердили, что конечным владельцем "Грин Филмс" через офшор на Кипре является именно Зеленский.

Позже Зеленский все же решил записать видео, в котором продолжал отрицать, что у него есть в России такой бизнес.
Однако по прошествии нескольких суток в интервью изданию
"Украинская правда" Зеленский подтвердил, что его фирма продолжает работать на территории России
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Какой то "папик" прошел в Украине на ура? В первый раз слышу...
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То вони для раіськи знімали, там більше платять.
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Там за такое дерьмо согласны платить, а у нас не каждый даже бесплатно согласен смотреть
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Уявляєте, це вони знімали зараз, не колись там у 2013 році, а зараз. Це зелене бидло зовсім абарзєло. У мене навіть нема пристойних слів, щоб це коментувати.
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Зенелох на крови.Теперь этот штамп зеленых доморощенных геббельсов можно к ним же и применить
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Во время президентской избирательной кампании Владимир Зеленский загнал себя в опасную ловушку, потому что он говорил - война на востоке Украины продолжается, потому что у власти «барыги», которые зарабатывают на войне.
Зеленский победил на выборах, на Банковой уже нет тех «барыг», о которых говорил Зеленский, но война не прекращается, все также гибнут люди
Порошенко теперь имеет вполне законное право спросить у нового главы государства: почему же не прекращается война, выходит кандидат Зеленский врал, либо он сейчас облюбовал старые схемы и зарабатывает на войне?
И лучше бы зюзики помолчали. Еще не вечер, война продолжается и когда окончится никто не знает. Зюзя может постепенно растерять весь свой рейтинг
Тогда можно будет у Зеленского уже спросить: на каком основании он разгонял Верховную Раду? На основании низкого рейтинга доверия, значит самое время и самому в отставку уйти.
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ЗЕбарига сколько ещё будешь на крови торговать? ЗЕмародёр!
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Дмитрий Чекалкин
21 ч. ·

Одесит про "Вечірній Квартал":
"Даю 100 … 00%-у гарантію, що це їх останній тур. І ось чому…"
Допис одесита Отто Йорк. Публікуємо допис в оригіналі. Орфографію та синтаксис збережено:
"Неделю назад писал пост о том, что концертная деятельность коломойского дерьма под названием "вечерний квартал" тихо катится в ж@пу. (Пардон за русизм - в д@пу).
Вчера оказалось, что не так уж и тихо катится. А очень даже наоборот. Как я и предполагал, на их концерте в Николаеве было занято чуть больше половины мест - неполный дешёвый балкон и полупустой дорогой партер (билеты до $100).
Организатором концерта, на этот раз, был не николаевский концертщик, который привозил их последние несколько лет, а херсонский. У николаевца нюх на провал оказался тоньше. Прикинув х@р к носу, он понял, что гонорар "квартала" в $25 тыс - це занадто и николаевской зеб#льноватой публике явно не по карману.
А вот херсонец повёлся. И напрасно. Умнее нужно быть. И хоть изредка интересоваться ситуацией в стране - политической и, как следствие, финансовой. По моим оценкам, на этом г@вношоу он влетел примерно на десятку "зелени". А ведь впереди ещё концерт в Херсоне. И ситуация там, по моей информации, примерно такая же.
В дальнейшем планирую продолжать наблюдать за этим гастрольным туром "ВК" и информировать вас, мои дорогие друзья. Очень уж мне по душе этот закат коломойского деградант-шоу. Хоть одно светлое пятно на общем фоне творящегося в стране пи*деца. И, кстати, очень существенный маркер отношения малоросов к своим вазеленским кумирам.
Даю 100…00%-ую гарантию, что это их последний тур. После нынешнего провала ни один вменяемый концертщик не свяжется с этими лузерами. Слишком уж они токсичны. И никакое переформатирование им уже не поможет, даже не сомневаюсь. Их время ушло безвозвратно.
Так что им остаётся лишь рассчитывать на то, что месье вазеленский пристроит их на какие-нибудь хлебные места в госаппарате. (До тех пор, пока его самого не выпрут с государевой службы). Либо дружно, всем коллективом, переквалифицироваться в управдомы.
p.s. Хотя, какие из них, между нами говоря, управдомы - так, бездарные куклы на ивэкашных верёвочках…"Російський телеканал СТС покаже серіал виробництва студії "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 1752
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1 Зеленський не має зараз відношення до 95 студії.
2 Продавати в ху йлососію і виробляти там щось як мародер - це зовсім інше
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покрасим в зеленый цвет 1\5 часть суши.
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А канал «Культура» на РФ пусть круглый день крутит увертюру Пениса в исполнении фортепианного дуэта.
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было бы круто, просто очень, но мечты мечты...........
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