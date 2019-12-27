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 Суд в Одесі відпустив для обміну 11 підозрюваних у тероризмі

Приморський районний суд Одеси 27 грудня звільнив з-під варти 11 підозрюваних в скоєнні терористичних актів.

Як передає Цензор.НЕТ, видання Думская з посиланням на джерело в СБУ пише, що до обміну готують підозрюваних у скоєнні серії вибухів в Одесі Олександра Шевцова, Ігоря Удовенка, Євгенія Подмазка і Катерину Фотеву, організатора вибуху під стінами обласного управління СБУ Володимира Грубника, а також кілька інших осіб з подібними обвинуваченнями.

Всіх "одеських терористів" вивезли на контрольний пункт в'їзду-виїзду "Майорське" в Донецькій області, де в неділю, 29 грудня, відбудеться обмін.

"Також на днях з українських колоній почали вивозити і засуджених любителів Росії. Їх етапували до Київського СІЗО, звідки потім вивезли безпосередньо на місце обміну. ​​Достовірно відомо про п'ятьох, серед яких - Костянтин Калашников (13 років за диверсію на залізниці) і Денис Шатунов (10 років за організацію замовного вбивства, якому вдалося запобігти)", - пише Думська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і "Л/ДНР" проведуть обмін полоненими 29 грудня, - російський "Коммерсантъ"

Крім цих осіб, за даними видання видання Таймер, російським бойовикам передадуть фігурантів таких справ, які зараз перебувають під домашнім арештом або заставою, зокрема фігуранта "справи 2 травня" Сергія Долженкова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167744
 
 
 Топ коментарі
 
Тут это... торговля на крови процветает
16-серійний комедійний серіал "Папік" виробництва студії "Квартал 95" стартує на російському каналі СТС 20 січня 2020 року.
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зебуин отпустит убийц и террористов ..А дальше обменный фонд усе ...........
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Миротворець-2 - список "внутрішніх гнід" предателів українського народа часів Зеленського.

Відкриває список особисто сам В.А.Зеленський

№2 суддя Васільєва
на № 3 претендує т.з. "мій генпрокурор" Рябошапка

доповнюйте, будь ласка
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Эти люди просидели в тюрьме 5 лет. И так не смогли доказать, что они террористы? Суд в Одессе отпустил для обмена 11 подозреваемых в терроризме - Цензор.НЕТ 6899
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Всю гадість Зє змиє в каналізацію (мокшандію). Можливо на Сізо будемо менше витрачати.
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Украина отказалась от всех претензий к России по газовым спорам...............
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Это после решений мировых судов - признавших вину рф в розмере 21 млрд..
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Тут это... торговля на крови процветает
16-серійний комедійний серіал "Папік" виробництва студії "Квартал 95" стартує на російському каналі СТС 20 січня 2020 року.
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Миротворець-2 - список "внутрішніх гнід" предателів українського народа часів Зеленського.

Відкриває список особисто сам В.А.Зеленський

№2 суддя Васільєва
на № 3 претендує т.з. "мій генпрокурор" Рябошапка

доповнюйте, будь ласка
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а у нас есть уголовная статья, которая предусматривает освобождение по обмену?? я что-то пропускаю??
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зебуин отпустит убийц и террористов ..А дальше обменный фонд усе ...........
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Что то нигде не видел упоминания о лишении гражданства и запрета на въезд в страну "обменного материала". Суд в Одесі відпустив для обміну 11 підозрюваних у тероризмі - Цензор.НЕТ 7185
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