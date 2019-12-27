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 Київські новини, Фоторепортаж
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Все про:Київ (6743) пожежа (1971) церква (397) ДСНС (2204)

 У Києві горіла церква на вулиці Празькій, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу в приміщенні церкви на вулиці Празькій в Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу ДСНС.

У Києві горіла церква на вулиці Празькій, - ДСНС 01

27 грудня о 14:30 в ДСНС надійшло повідомлення про пожежу на вул. Празькій, 4/3, що в Дніпровському районі столиці.

Прибувши на місце виклику, встановило, що пожежа виникла в невеликій каплиці. О 14:59 пожежу локалізували на площі 70 кв. м, а о 15:04 він був ліквідований.

У Києві горіла церква на вулиці Празькій, - ДСНС 02

На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 рятувальник особового складу ДСНС.

Причина виникнення пожежі з'ясовується. Загиблих і травмованих немає.

Також читайте: Кабмін посилив держконтроль у сфері пожежної безпеки, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167743
 
 
 Топ коментарі
 
Это не гундяевский самострой часом? В Киеве горела церковь на улице Пражской, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8073
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На самострой очень даже похоже.
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от нас все отвернулись и Бог и черт...даже ганя меркель отмеряла на руке когда просили военной помощи
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И шо, комсомолка меркель показатель? Она вся под ****** и я даже не знаю какой придурок у неё что-то просит против паРаши.
А при чем тут пожар в церкви?
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Судя по внешнему виду - он самый.
Жалко, что до тла не сгорел.
На Десятинной с такого самостроя уже сварганили кирпичное капище для ваты прямо у руин древнего храма.
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ні, це українська, все гундяєвське чомусь добре почувалося останні роки - так розбудувалися, а головне добудувалися на пр.Миру - давно не була, якраз сьогодні побачила
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По виду церковь как у Евангелистов или им подобным. Пожар в 14.30 хначит сами что-то начудили
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Ума не хватает информацию поискать?
УПЦ КП
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Объявляю любой гундяевский самострой вне закона. Жгите!
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Храм святых жен-мироносиц, раньше был УПЦ КП, сейчас, наверное, ПЦУ.
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