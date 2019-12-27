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 Держдеп США вимагає від компаній-підрядників "Північного потоку-2" до 20 січня згорнути роботи

Компанії-підрядники проєкту "Північний потік 2" мають до 20 січня 2020 року завершити всі роботи, пов'язані з газопроводом, якщо вони хочуть уникнути американських санкцій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві Держдепу США, оприлюдненому в п'ятницю.

При цьому у відомстві нагадали, що 20 грудня 2019 року набув чинності військовий бюджет США за 2020 рік, який передбачає санкції проти компаній-підрядників "Північного потоку-2".

"США впровадять санкції, якщо (пов'язані з проектом, - ред.) сторони негайно не продемонструють добру волю і не відмовляться від участі в ньому. Сторонам, які мають до цього стосунок, необхідно протягом 30 днів завершити роботи", - йдеться в заяві Держдепу.

У відомстві стверджують, що "Північний потік-2" - спосіб для Росії продовжувати агресію проти України". У Держдепі також заявили, що в такий спосіб Москва намагається позбавити Київ доходів за транзит газу та перешкодити Україні продовжувати інтеграцію з Європою і США. Крім того, на думку Вашингтона, цей газопровід робить Європу більш залежною від РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік-2" готовий на 93%, - компанія-будівельник

Президент США Дональд Трамп 20 грудня підписав оборонний бюджет США (NDAA) на майбутній рік, до якого законодавці внесли положення про санкції стосовно компаній, що беруть участь у "Північному потоці-2".

Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводу, та їхніх топ-менеджерів, які можуть втратити можливість отримати американську візу та стикнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних з їхньою нерухомістю або активами в США. Заборона на будівництво "Північного потоку-2", прописана в новому військовому бюджеті, набуває чинності негайно. Трубоукладач "Північного потоку-2" компанія Allseas уже призупинила будівництво газопроводу через цей закон і вивела судна з траси магістралі.

Також читайте: Росія відповість США на санкції проти "Північного потоку-2", - Лавров

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167741
 
   
 Топ коментарі
 
Срочный вывод из Балтийского моря кораблей, которые строили "Северный поток-2", показывает только то, что если бы т.н. "международное сообщество" было тем, чем себя называет, то оккупация Крыма закончилась бы ещё в марте 2014-го, и сейчас о ней никто бы и не вспоминал.
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Путлєр заявляв, що в мокшандії є трубоукладчик. Тепер головне для них відремонтувати після пожежі Адмірала Кузнєцова, щоб той притягнув трубоукладчик до берегів німеччини.
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- А кто не свернет?
- Ну значит их свернут Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока-2" до 20 января свернуть работы - Цензор.НЕТ 194
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Не такой уж он и гадкий, этот утёнок.
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от недарма Пінчукові з його трубами нагадано про гебістський "должооок!" від 1987 року

Андрій Деркач оприлюднив оригінал агентурної розписки, написаної українським бізнесменом Віктором Пінчуком про зобов'язання служити КДБ і радянському союзу.

Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока-2" до 20 января свернуть работы - Цензор.НЕТ 9142
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Прэлестно 🤨
Это специально для тех, кто не верит, что все , кто не сидел, сотрудничали = стучали в кгб.
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хіба ви не знаєте чого варті угоди з росією?
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М. Хейфец про гебнявих - точніше не скажеш:

...Они всегда говорят нам ложь. Это их работа. Вам трудно в это поверить, потому что вы еще не осознали, что они не противни­ки, а враги. Самое опасное, когда они делятся с вами фактами. Они сообщат точный факт, но исказят какую-нибудь мелочь, дату, фа­милию, - а именно от этой мелочи зависят остальные обстоятель­ства дела. Я наблюдаю за ними почти четыре года, и видел их ино­гда в ситуациях, когда именно правда была для них выгоднее лжи. И они не сумели удержаться, все-таки солгали. Для них возможность солгать ценнее даже выгод! Как бы объяснить... Ваше писательское орудие -это правда, без этого Вы не в состоянии профессионально работать. Их профессиональное орудие - ложь. Понимаете? Это не зависит от личных качеств гебиста - лично он может оказаться хо­рошим и правдивым человеком. Но с вами он на работе, а его рабо­та - обязательно ложь. Раз они вам намекнули, что дома у вас не­благополучно- будьте спокойны: там всё в порядке...
- Українські силуети https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=9954
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и от этого идеология не работает, но тотально работает репрессивный аппарат похожий на асфальто - укатывающую машину, Каток. что в голодной стране нормально, так как Голод идет впереди Катка собирая урожай Смерти. СССР рухнул не от извечного - низы не желают, а верхи не могут, а от того, что людская природа мутируя на ложных предпосылках - изживает себя, Монстр вырос, ослеп и оглох и съел своего творца. в 17 г. революция. 33г мировая революция, потом путь в никуда - съезд постановил - до 80г. построить коммунизм. и вот настал 80г. и вся страна тотально, включая сюда даже первоклассников и ... поняла -Ложь.
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немного поздно Госдеп проснулся, можно было и раньше,
но уже лучше так, чем совсем никак.
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Срочный вывод из Балтийского моря кораблей, которые строили "Северный поток-2", показывает только то, что если бы т.н. "международное сообщество" было тем, чем себя называет, то оккупация Крыма закончилась бы ещё в марте 2014-го, и сейчас о ней никто бы и не вспоминал.
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Ледовый лоцман‏ @MarchDok 14 часов назад

Страны антизападной Оси определились и уже тренируются.
А европейцы помогают им наращивать военный потенциал покупая российский газ.
Америка не может избавиться от путинского агента Трампа который на пару с Эрдоганом колет НАТО.
Ничему история не учит../

Держдеп США вимагає від компаній-підрядників "Північного потоку-2" до 20 січня згорнути роботи - Цензор.НЕТ 4264
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Мировой жандарм такой мировой жандарм. Это как если бы Китай запрещал строить трубу из Канады в США.
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Из Канады в США не запретит. А из Вьетнама в Лаос или из Конго в Анголу - вполне. И церемониться не станет.
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вот пиндосы проклятые
ничего, Украина договорится о постройке нового газопровода Новоросский поток
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Нужно ещё керченский мост Московии свернуть,нечего ватникам шастать по землям соседей. Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока-2" до 20 января свернуть работы - Цензор.НЕТ 7751 Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока-2" до 20 января свернуть работы - Цензор.НЕТ 7751
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Размер купюры 100 долларов 15,6 х 6,7 см.
Пачка из 100 бумажек равна 10 тысячам долларов - её толщина около 1,27 см.
1 миллион долларов - это 100 пачек по 10 тысяч долларов, объём денег в нём будет равен 15,6 х 6,7 x 1,27 = 132,7 куб. см. = 0,01327 куб. м.
1 миллиард долларов - это 1000 миллионов долларов, т. е. 13,27 куб. метра.
Вес одной купюры при изготовлении 1 грамм (пользованная весит больше), а значит, 1 миллиард долларов будет весить 1 000 000 000 : 100 х 0.001 = 10 000 кг = 10 тонн.
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Ну, Трампон там особо не решает такие вопросы, разве что вынужден подписи ставить под соответствующими бумагами.
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нашу трубу звільнили, і кацапську звертають... Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока-2" до 20 января свернуть работы - Цензор.НЕТ 8174
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До 20 января закончат укладку. Так что санкции всего лишь для публики.
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Успевают, 3 укладчика до 50 км. в неделю, еще прибыл один купленный в Китае, тот еще до 7 км может в неделю, впритык успевают... если ничего не случится, да и китайским все равно доделают.
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Чем закончат, чучелко лишнехромосомное маскирующеся под "укрАинца"? Единственный трубоукладчик уплыл. А кацапский притился на Дальнем Востоке Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока-2" до 20 января свернуть работы - Цензор.НЕТ 1101
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А если уплыли то нах тогда америкосы говорят что должны закончить до 20 января работы, кто врет Вы или они?)))
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Есть закон, теперь разъясняют порядок введения этого закона в действие. Спокойнее.
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Тут чучел на подработке, маскирующихся под укрАинца, как они гаварят, повно
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Vitaly Gorpinyuk ПРОСНИСЬ, уже закончили и ленточку перерезали пока ті на ***** анонировал в сортире Держдеп США вимагає від компаній-підрядників "Північного потоку-2" до 20 січня згорнути роботи - Цензор.НЕТ 1953
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Вы больны, лечитесь. Я констатирую факты, а не занимаюсь пропагандой, в отличии от Вас.
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Булоб чого плакати, через хамовитого хворого бовдура, навіть не ображаюсь.
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царь богов и над царями бог территория перуанскй республики
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21 паралель и что будете делать будете просить прощение да все поданные.
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Ну правильно, он уже привьічен к такой среде обитания, куда же еще , в концлагерь, как при Сралине ?
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Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока-2", засунуть его себе в ж...
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На прошлой неделе Кутузов из 6й палаты пытался содрать с глаза повязку, но потом снова одел, говорит что в отсутствующий глаз солнце сильно слепит.
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В ТВ новостях (до обеда) проскочила инфа, что кацапы вроде бы какую-то подходящую «калошу» в Норильске нашли.........
Короче посмотрим.........
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Я те новости смотрел, так сообщалось что они сифилис в Норильське нашли, а защищаться надо резиновьіми изделиями, но калоша не подходит
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Может и сифон нашли......, это проблема кацапов........
Но то что кацапы этот СП 2 хотят достроить - не секрет........
Поэтому возможно(!) что-то и нашли.......
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Бред голымый ,введите санкции против фсех , кто покупает Российский гас.
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Да стопудова .
А вам ?
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_Трамп затанул с санкциями против СП-2 насколько смог. Дождался, ******, пока построили на 90+ процентов, т. е. почти полностью.
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Ну Трамп то агент кремля,то поеятно.
А что же Обамка?
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_Обама - ботан и трепло. Заискивавшее перед людоедом ничтожество. Перезагрузчик, будь он проклят.
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Тобто маскалям дається місяць на те щоб добудувати трубопровід котрий залишить Україну без трьох мільярдів агрессорскіх грошей щорічно? Спасибі тобі полковник Трампів!
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и мост не построят и трубы не уложат, ну и на кого это рассчитано?
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До 20го января европейские подрядчики вполне могут достроить приблизительно 2/3 оставшейся трубы, а около немецкого берега дело может продолжить уже российская баржа - трубоукладчик, хоть и весьма неспешно.
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Видимо на то и рассчитаны такие "санкции".
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