 Держдеп США вимагає від компаній-підрядників "Північного потоку-2" до 20 січня згорнути роботи

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві Держдепу США, оприлюдненому в п'ятницю.
При цьому у відомстві нагадали, що 20 грудня 2019 року набув чинності військовий бюджет США за 2020 рік, який передбачає санкції проти компаній-підрядників "Північного потоку-2".
"США впровадять санкції, якщо (пов'язані з проектом, - ред.) сторони негайно не продемонструють добру волю і не відмовляться від участі в ньому. Сторонам, які мають до цього стосунок, необхідно протягом 30 днів завершити роботи", - йдеться в заяві Держдепу.
У відомстві стверджують, що "Північний потік-2" - спосіб для Росії продовжувати агресію проти України". У Держдепі також заявили, що в такий спосіб Москва намагається позбавити Київ доходів за транзит газу та перешкодити Україні продовжувати інтеграцію з Європою і США. Крім того, на думку Вашингтона, цей газопровід робить Європу більш залежною від РФ.
Президент США Дональд Трамп 20 грудня підписав оборонний бюджет США (NDAA) на майбутній рік, до якого законодавці внесли положення про санкції стосовно компаній, що беруть участь у "Північному потоці-2".
Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводу, та їхніх топ-менеджерів, які можуть втратити можливість отримати американську візу та стикнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних з їхньою нерухомістю або активами в США. Заборона на будівництво "Північного потоку-2", прописана в новому військовому бюджеті, набуває чинності негайно. Трубоукладач "Північного потоку-2" компанія Allseas уже призупинила будівництво газопроводу через цей закон і вивела судна з траси магістралі.
- Ну значит их свернут
Андрій Деркач оприлюднив оригінал агентурної розписки, написаної українським бізнесменом Віктором Пінчуком про зобов'язання служити КДБ і радянському союзу.
Это специально для тех, кто не верит, что все , кто не сидел, сотрудничали = стучали в кгб.
...Они всегда говорят нам ложь. Это их работа. Вам трудно в это поверить, потому что вы еще не осознали, что они не противники, а враги. Самое опасное, когда они делятся с вами фактами. Они сообщат точный факт, но исказят какую-нибудь мелочь, дату, фамилию, - а именно от этой мелочи зависят остальные обстоятельства дела. Я наблюдаю за ними почти четыре года, и видел их иногда в ситуациях, когда именно правда была для них выгоднее лжи. И они не сумели удержаться, все-таки солгали. Для них возможность солгать ценнее даже выгод! Как бы объяснить... Ваше писательское орудие -это правда, без этого Вы не в состоянии профессионально работать. Их профессиональное орудие - ложь. Понимаете? Это не зависит от личных качеств гебиста - лично он может оказаться хорошим и правдивым человеком. Но с вами он на работе, а его работа - обязательно ложь. Раз они вам намекнули, что дома у вас неблагополучно- будьте спокойны: там всё в порядке...
- Українські силуети https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=9954
но уже лучше так, чем совсем никак.
Страны антизападной Оси определились и уже тренируются.
А европейцы помогают им наращивать военный потенциал покупая российский газ.
Америка не может избавиться от путинского агента Трампа который на пару с Эрдоганом колет НАТО.
Ничему история не учит../
ничего, Украина договорится о постройке нового газопровода Новоросский поток
Пачка из 100 бумажек равна 10 тысячам долларов - её толщина около 1,27 см.
1 миллион долларов - это 100 пачек по 10 тысяч долларов, объём денег в нём будет равен 15,6 х 6,7 x 1,27 = 132,7 куб. см. = 0,01327 куб. м.
1 миллиард долларов - это 1000 миллионов долларов, т. е. 13,27 куб. метра.
Вес одной купюры при изготовлении 1 грамм (пользованная весит больше), а значит, 1 миллиард долларов будет весить 1 000 000 000 : 100 х 0.001 = 10 000 кг = 10 тонн.
взрыв моста ослабевает власть Москвы, интересно на Банкой за укрепление или за ослабление власти Москвы в Крыму?
Короче посмотрим.........
Но то что кацапы этот СП 2 хотят достроить - не секрет........
Поэтому возможно(!) что-то и нашли.......
А вам ?
А что же Обамка?