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 Затримано злочинну групу, викрадають елітні автомобілі в Києві і Харківській області, - Нацполіція. ФОТО

У Харкові поліції затримала злочинну групу, що спеціалізувалася на викраденні елітних іномарок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Затримано злочинну групу, викрадають елітні автомобілі в Києві і Харківській області, - Нацполіція 01

З 2016 року жителі Харківщини та Сумщини перебували в розшуку за викрадення транспортних засобів на території Харківської області та Києва. Обидва фігуранти не тільки контролювали діяльність злочинних груп, а й самі брали активну участь у викраденнях автомобілів.

Поліцейські встановили, що зловмисники протягом останнього року викрали автотранспорт п'яти громадян. Їх цікавили виключно дорогі автомобілі японського та корейського виробництва, мінімальна ринкова вартість яких становить 30-40 тисяч доларів.

Затримано злочинну групу, викрадають елітні автомобілі в Києві і Харківській області, - Нацполіція 02

Для так званих "відстійників" фігуранти спеціально винаймали гаражі у населених пунктах Київської та Харківської областей. В ході своєї діяльності використовували технічні засоби блокування та перехоплення радіосигналів автосигналізацій, різноманітні ключі та інші спеціальні пристрої. Після так званого "відстою" автомобілі збували за межі України або перероблювали номерні агрегати та продавали їх на території країни.

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Встановивши дату та місце перебування розшукуваних, вночі 25 грудня у Салтівському районі Харкова оперативники затримали двох громадян. Останні пересувалися на автомобілі, який було викрадено ще у 2018 році в Києві.

Затримано злочинну групу, викрадають елітні автомобілі в Києві і Харківській області, - Нацполіція 03

Затримано злочинну групу, викрадають елітні автомобілі в Києві і Харківській області, - Нацполіція 04

Наразі слідчі підрозділи поліції Києва та Харківщині повідомили затриманим про підозру, а суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167739
 
 
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і скільки колишніх правоохоронців було в тій групі?
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Не, ну шо задержали, за то подяка... хотя... вон Сашка Ротор мусоров на дух не переваривает... навешивает на них самые красочные эпитеты, из которых самый произносимый в культурном обществе - "козел е#учий"
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То что их с 2016 никто не искал уже о многом говорит. Непонятно зачем они лица зарисовывают, и чего фамилий не называют. Это же не сотрудники правохранительных органов. А может это вообще имитация работы, или очередная "спецоперация" СБУ Задержана преступная группа, угонявшая элитные автомобили в Киеве и Харьковской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 538
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Та навіть номерні знаки замальовали...
Один з яких схожий на мій номер вкрадений з мого автомобіля.
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и все зубожилые небось в мантиях,в фуражках и при пагонах.
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