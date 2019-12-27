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 Якщо Росії видадуть бійців "чорної роти" "Беркута", за вбивства на Майдані не відповість жоден виконавець, - Бутусов

Справа про розстріли протестувальників на Майдані стосується легітимності влади в Україні, і тільки завдяки справедливому суду можна показати, що народ як визначений Конституцією носій влади має право на повстання.

Про це пише на своїй сторінці в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За розстріл Небесної сотні і за бійню на Майдані не буде відповідати жоден виконавець. Тому що ці бійці - єдина ниточка до виконавців, яка встановлена ​​і багато в чому доведена, знайдено та ідентифіковано їхню зброю, є факти, які дозволяють впевнено говорити про причетність. Тепер це надовго буде предметом для маніпуляцій", - зазначив Бутусов.

На його думку, внесенням колишніх "беркутівців" у списки на обмін Росія бере на себе відповідальність за масові вбивства на Майдані. Видавати людей з "чорної роти" Росії згідно з Мінськими угодами - дивно, адже вони воювали не проти держави, а проти народу, вважає журналіст.

"Тільки завдяки справедливому суду можна раз і назавжди законно показати, що люди вели вогонь на Майдані законно, а "Беркут" і ВВ закон порушували. Це справа - про право на повстання, про те, що за Конституцією носій влади - це народ. І вирок "Беркуту" означав би, що країна зробила правильні висновки з минулої трагедії", - пише Бутусов.

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"Видавати вбивць з "Беркута" для України було б можливо після вироку суду. Інакше потім цю справу будуть використовувати проти нашої України ще інтенсивніше", - підсумував журналіст.

Нагадаємо, 23 грудня Тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. У той же вечір стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Якщо Росії видадуть бійців чорної роти Беркута, за вбивства на Майдані не відповість жоден виконавець, - Бутусов 01
Якщо Росії видадуть бійців чорної роти Беркута, за вбивства на Майдані не відповість жоден виконавець, - Бутусов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167736
 
   
 Топ коментарі
 
к сожалению, все понимают шо выдадут - ети выдадут кого угодно...
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Тобто фактично розстріл та звірячі побиття на Майдані лишаться безкарними.
Режим овоча, злочин проти людяності не буде засуджено !
Це стане вже злочином зеленої влади. І за це їх будуть судити.
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чи довго кацапам набрати нових полонених ?
кого за них віддаватимемо ?
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По-моему, только наивные люди все еще верят, что за майдан кто-то ответит. А так хоть какая-то польза будет от этих "исполнителей"
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Да ПоФиг.... я только за., тут их содержать и кормить надо. Хай там москалей мочЯть. Якщо Росії видадуть бійців "чорної роти" "Беркута", за вбивства на Майдані не відповість жоден виконавець, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7176
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Вся ця історія з обмінами за участі Зеленського все більше нагадує взаємовигідний гешефт.
Він віддає Кремлю тих, хто їм потрібний, а натомість отримує дешевий піар.
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Со всех каналов сегодня вещают сплошные украинофобы и преступники. Одна Лукаш чего стоит. Если при соевом барыге был сплошной Рабинович, то при клоуне это приобрело уже тенденцию - уже никто не стесняется и не скрывает своей ненависти ко всему украинскому. Мне кажется с такими темпами распад Украины неизбежен.
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Так оно и будет. К сожалению украинцы как нация не состоялись, народу Украины все пофиг, другого объяснения тому, что происходит в Украине нет...
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Показателно за КГБ зелените кхмери -- и няма никакви кримски татари за обмен!
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Само на мен ли ми се струва -- Бутон доста охотно даваше трибуна тук преди изборите на зелената банда!
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Зельонкін намагається усіма шляхами й засобами знищувати державність України Якщо Росії видадуть бійців "чорної роти" "Беркута", за вбивства на Майдані не відповість жоден виконавець, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5113
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Якщо віддадуть просто так то віддадуть беркутівців, то замість них зелені дебіли будуть істи гумус.
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Де були 5 років Порошенко і його кум Луценко, чому не засудили цих "персонажів". У них що, не було повноважень? Нічого тепер переводити вину на нову владу.
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Замовник - Петя
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Коробит фраза "не против государства, а против народа". Не народ захватывал власть. По прошествии времени можно говорить о том, что они обвиняются в войне против боевиков олигархического, в том числе иностранного, капитала, впоследствии захватившего власть в Украине. В результате народ, государство которого они защищали, лишился того хорошего-плохого, но государства, получив колонию. Возможно экс-беркутовцы заслуживают своего наказания за то что плохо защищали.
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Любит наш народ всякое говно, всякое говно любит наш народ....
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беркут это хорошая сторожевая собака, а вот какая **** давала приказы так об этом молчёк и порох за пять лет только рубал концы и прятал людей давших команду "фас"
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5 лет никто никого не засудил. пять грёбанных лет.
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Повну відповідальність за безкарність осіб які розстрілювали і віддавали накази розстрілювати на Майдані несуть персонально Петро Порошенко, його кум Юрій Луценко та Турчинов...
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Уже к лету нового года будет создано Союзное государство России и Беларуси, которое возглавит нынешний президент РФ Путин, - поделился планами Кремля российский политолог Валерий Соловей в интервью «МК».
Якщо Росії видадуть бійців "чорної роти" "Беркута", за вбивства на Майдані не відповість жоден виконавець, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5016

Так, комментируя недавнее заявления лидера КПРФ Зюганова о досрочных выборах президента России, политолог ответил, что это вполне реальная перспектива, поскольку Путин станет во главе нового государственного образования, а его пост, скорей всего, займет Дмитрий Медведев.
«Зюганову сказали в Администрации Президента, что, возможно, уже к лету будет создано Союзное государство России и Белоруссии, во главе которого встанет Владимир Владимирович Путин. И, соответственно, одновременно в России и в Белоруссии пройдут президентские выборы. Подчеркиваю: это план. Что произойдет на самом деле, одному Богу известно. Но раз Геннадию Андреевичу сказали об этом плане и раз он решился его озвучить - это означает, что этот план считают в высокой степени реалистичным. А может быть, даже уже и безальтернативным.»
По его словам, Лукашенко предложили пост главы союзного парламента, чему он не очень рад. И именно по этой причине, считает Соловьев, интеграция происходит «со скрипом».
Также политолог уверен, что союза только двух стран не достаточно для формирования нового государства и Кремль рассматривает присоединение к ним Украины, якобы кулуарно этот вопрос уже обсуждался с украинской стороной. Главной силой интеграции выступят не политики, а олигархи.
«С Зеленским много чего обсуждалось закулисно. Но через посредников, не напрямую. Прямые переговоры оказались довольно неудачными. Зеленским крайне недовольны в Кремле. И ему дали это понять. Главной движущей силой этого проекта со стороны Украины будет выступать - и уже выступает - группа украинских олигархов, заинтересованных в общем экономическом пространстве. Которые могут оказать давление на своего президента.»
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Да да!!! Поэтому чтоб быть патриотом до конца Юрец разрешил комментировать себя в ФБ только проверенным порохоботам
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Бубочка знает, что делает. Ему 42 года. И он не лох!
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А Зеля клав великий болт на українців... йому головне щоб російським окупантам вгодити і смачно вилизати в царька-педофільчика....
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Все что надо знать про власть предыдущию пришедшую на крови и сегодняшний кодляк это одно и тоже только рожи помоложе

Sergey Naumovich
7 ч. ·

2014 рік. Махніцький. «Винні в розстрілі Небесної сотні будут покарані. В цьому немає сумнівів!»
2015 рік. Ярема. «Вироки по справі розстрілу Небесної сотні будуть десь через 2-3 роки»
2016 рік. Шокін. «За Махніцького слідство згаяло найважливіший час для розслідування розстрілу Небесної сотні, і зараз надолужити втрачене фактично неможливо»
2016 рік. Луценко. «Я не буду спокійно слухати обіцянки підлеглих продовжити слідство і дати результат через 2-3 роки»
20 лютого 2018 року. «Юрій Луценко провів зустріч з родинами Героїв Небесної сотні. Він зазначив, що у розслідуванні є беззаперечний прогрес»
Лютий 2019 року. «У ГПУ заперечили слова Луценка про завершення слідства щодо розстрілів на Майдані. Адвокатка родин Небесної сотні звинуватила генпрокурора в брехні»
Листопад 2019 року. Рябошапка. «Частина речових доказів у справах про злочини проти Євромайдана неможливо відновити»
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Главный виновник расстрелов -Янукович.Беззаперечно.И Его прихвостни.Им всем помогла скрыться от справедливого возмездия прежняя власть.
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В цій недодержаві ніколи не було правосуддя.
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Скоро всіх українців туди передадуть, воюємо 5 років з Росією, а жодного кацапа не має. А в ютюбі відео майданівця, є, де він розповідає в СБУ як з Парасюками і Бубенчіком розтрилював безозброений беркут. Так що краще віддавайте, бо правда вспливе незабаром
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Это ******, нет слов, ********* все сливают и сдают.
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3,14здець крокує по країні... Інших слів не доберу.
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