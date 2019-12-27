 Якщо Росії видадуть бійців "чорної роти" "Беркута", за вбивства на Майдані не відповість жоден виконавець, - Бутусов

Про це пише на своїй сторінці в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"За розстріл Небесної сотні і за бійню на Майдані не буде відповідати жоден виконавець. Тому що ці бійці - єдина ниточка до виконавців, яка встановлена і багато в чому доведена, знайдено та ідентифіковано їхню зброю, є факти, які дозволяють впевнено говорити про причетність. Тепер це надовго буде предметом для маніпуляцій", - зазначив Бутусов.
На його думку, внесенням колишніх "беркутівців" у списки на обмін Росія бере на себе відповідальність за масові вбивства на Майдані. Видавати людей з "чорної роти" Росії згідно з Мінськими угодами - дивно, адже вони воювали не проти держави, а проти народу, вважає журналіст.
"Тільки завдяки справедливому суду можна раз і назавжди законно показати, що люди вели вогонь на Майдані законно, а "Беркут" і ВВ закон порушували. Це справа - про право на повстання, про те, що за Конституцією носій влади - це народ. І вирок "Беркуту" означав би, що країна зробила правильні висновки з минулої трагедії", - пише Бутусов.
"Видавати вбивць з "Беркута" для України було б можливо після вироку суду. Інакше потім цю справу будуть використовувати проти нашої України ще інтенсивніше", - підсумував журналіст.
Нагадаємо, 23 грудня Тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. У той же вечір стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.
Він віддає Кремлю тих, хто їм потрібний, а натомість отримує дешевий піар.
Так, комментируя недавнее заявления лидера КПРФ Зюганова о досрочных выборах президента России, политолог ответил, что это вполне реальная перспектива, поскольку Путин станет во главе нового государственного образования, а его пост, скорей всего, займет Дмитрий Медведев.
«Зюганову сказали в Администрации Президента, что, возможно, уже к лету будет создано Союзное государство России и Белоруссии, во главе которого встанет Владимир Владимирович Путин. И, соответственно, одновременно в России и в Белоруссии пройдут президентские выборы. Подчеркиваю: это план. Что произойдет на самом деле, одному Богу известно. Но раз Геннадию Андреевичу сказали об этом плане и раз он решился его озвучить - это означает, что этот план считают в высокой степени реалистичным. А может быть, даже уже и безальтернативным.»
По его словам, Лукашенко предложили пост главы союзного парламента, чему он не очень рад. И именно по этой причине, считает Соловьев, интеграция происходит «со скрипом».
Также политолог уверен, что союза только двух стран не достаточно для формирования нового государства и Кремль рассматривает присоединение к ним Украины, якобы кулуарно этот вопрос уже обсуждался с украинской стороной. Главной силой интеграции выступят не политики, а олигархи.
«С Зеленским много чего обсуждалось закулисно. Но через посредников, не напрямую. Прямые переговоры оказались довольно неудачными. Зеленским крайне недовольны в Кремле. И ему дали это понять. Главной движущей силой этого проекта со стороны Украины будет выступать - и уже выступает - группа украинских олигархов, заинтересованных в общем экономическом пространстве. Которые могут оказать давление на своего президента.»
Sergey Naumovich
7 ч. ·
2014 рік. Махніцький. «Винні в розстрілі Небесної сотні будут покарані. В цьому немає сумнівів!»
2015 рік. Ярема. «Вироки по справі розстрілу Небесної сотні будуть десь через 2-3 роки»
2016 рік. Шокін. «За Махніцького слідство згаяло найважливіший час для розслідування розстрілу Небесної сотні, і зараз надолужити втрачене фактично неможливо»
2016 рік. Луценко. «Я не буду спокійно слухати обіцянки підлеглих продовжити слідство і дати результат через 2-3 роки»
20 лютого 2018 року. «Юрій Луценко провів зустріч з родинами Героїв Небесної сотні. Він зазначив, що у розслідуванні є беззаперечний прогрес»
Лютий 2019 року. «У ГПУ заперечили слова Луценка про завершення слідства щодо розстрілів на Майдані. Адвокатка родин Небесної сотні звинуватила генпрокурора в брехні»
Листопад 2019 року. Рябошапка. «Частина речових доказів у справах про злочини проти Євромайдана неможливо відновити»