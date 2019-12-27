 Якщо Росії видадуть бійців "чорної роти" "Беркута", за вбивства на Майдані не відповість жоден виконавець, - Бутусов

Про це пише на своїй сторінці в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За розстріл Небесної сотні і за бійню на Майдані не буде відповідати жоден виконавець. Тому що ці бійці - єдина ниточка до виконавців, яка встановлена ​​і багато в чому доведена, знайдено та ідентифіковано їхню зброю, є факти, які дозволяють впевнено говорити про причетність. Тепер це надовго буде предметом для маніпуляцій", - зазначив Бутусов.

На його думку, внесенням колишніх "беркутівців" у списки на обмін Росія бере на себе відповідальність за масові вбивства на Майдані. Видавати людей з "чорної роти" Росії згідно з Мінськими угодами - дивно, адже вони воювали не проти держави, а проти народу, вважає журналіст.

"Тільки завдяки справедливому суду можна раз і назавжди законно показати, що люди вели вогонь на Майдані законно, а "Беркут" і ВВ закон порушували. Це справа - про право на повстання, про те, що за Конституцією носій влади - це народ. І вирок "Беркуту" означав би, що країна зробила правильні висновки з минулої трагедії", - пише Бутусов.

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"Видавати вбивць з "Беркута" для України було б можливо після вироку суду. Інакше потім цю справу будуть використовувати проти нашої України ще інтенсивніше", - підсумував журналіст.

Нагадаємо, 23 грудня Тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. У той же вечір стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.



