 Чорногорію охопили протести вірян Сербської православної церкви через закон про свободу віросповідання. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Законопроєкт підтримали 45 з 81 депутатів з Чорногорської скупщини. Частина опозиції - Демократичний фронт, який виступає за союз Сербії та Чорногорії та тісні стосунки з Росією, а також представники Сербської православної церкви вважали закон неконституційним і вимагали відкликати його з розгляду.
Перед голосуванням у залі скупщини сталася штовханина - депутати від Демократичного фронту почали кидати в опонентів пляшками та стаканами, ламати мікрофони, повідомляє Beta. У ситуацію втрутилася поліція, яка взяла під варту депутатів-хуліганів.
Країну охопили масові протести віруючих Сербської православної церкви (СПЦ). Вони засуджують ухвалення закону, який, на їхню думку, може призвести до втрати храмів СПЦ і вигідний невизнаній Чорногорській православній церкві.
Ухваленню закону передували протести та блокування автодоріг в Подгориці, Нікшичі, Будві і інших містах Чорногорії.
У центрі столиці Чорногорії - Подгориці - на вулицях зосереджена велика кількість силовиків.
Незалежна Чорногорська православна церква, яка конфліктує з СПЦ, підтримала ухвалення нового закону. Ця церква в Чорногорії існує з 1993 року і офіційно зареєстрована як неурядова організація. Її не визнає жодна канонічна церква, але до отримання томосу ПЦУ вона мала контакти з Українською православної церквою Київського патріархату.
Чорногорська православна церква має кілька каплиць в історичній столиці Чорногорії Цетинє та одну церкву в Которі, але претендує на усі церкви та монастирі Сербської православної церкви в країні.
После трехсекундного молчания площадь ответила ему такой овацией, какой не слыхивал и Керенский в свои лучшие дни. Ленин переждал вопль народного восторга и энергически махнул пухлой ручкой.
- А после пива хорошо и беленькой! - рявкнул он. - Холодненькой, товарищи! Я подчеркиваю, анисовой! В за-по-тев-шей рюмочке! После чего немедленно огурец!
- Точно! Жарь! Язви их в самую душу! - орали солдаты. Тем, что сзади, ничего не было слышно, и они поддерживали Ленина кто во что горазд: «Долой Керенского!», «Обобществление баб!», «Попили нашей кровушки!»
- А икра? - как бы самого себя спросил Ленин. - Икра в хрустальной розетке! Ростбиф, умеренно прожаренный! Тут же вторую, и сейчас же требуйте уху. Требуйте ка-те-го-рически!
Представники СПЦ "осуждают принятие закона, который, по их мнению, может привести к потере храмов СПЦ"
Тобто вони визнають, що не зможуть підтвердити право власності, але прагнуть й далі володіти. Якось по-кацапські в них мізки працюють
са не по-малко гадни от руските, сърбите са нападали винаги подло българите, подучвани от блатните имперци,както през 1885 при Съединението ни, но ядоха бой.
Ето и сега -- след опита за преврат по време на изборите в Черна гора през 2016, организиран от рашистите и петата купена колона -- отново се опитват да взривяват обстановката на Балканите в полза на фашистката КГБ РФ власт.
«Страну охватили массовые протесты верующих Сербской православной церкви (СПЦ).» и нужно давать полную информацию - СПЦ МП
https://www.facebook.com/marina.jocic.92/videos/2990353390989057/