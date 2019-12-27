EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 За кордоном
  3926  28
Все про:Чорногорія (80) православ'я (171) ПЦУ (504)

 Чорногорію охопили протести вірян Сербської православної церкви через закон про свободу віросповідання. ФОТО

Чорногорський парламент вночі ухвалив Закон про свободу віросповідання, який передбачає, що держава стане власником всіх релігійних споруд, побудованих до грудня 1918 року, коли країна втратила незалежність, якщо тільки релігійні громади не підтвердять право власності на них.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Законопроєкт підтримали 45 з 81 депутатів з Чорногорської скупщини. Частина опозиції - Демократичний фронт, який виступає за союз Сербії та Чорногорії та тісні стосунки з Росією, а також представники Сербської православної церкви вважали закон неконституційним і вимагали відкликати його з розгляду.

Перед голосуванням у залі скупщини сталася штовханина - депутати від Демократичного фронту почали кидати в опонентів пляшками та стаканами, ламати мікрофони, повідомляє Beta. У ситуацію втрутилася поліція, яка взяла під варту депутатів-хуліганів.

Країну охопили масові протести віруючих Сербської православної церкви (СПЦ). Вони засуджують ухвалення закону, який, на їхню думку, може призвести до втрати храмів СПЦ і вигідний невизнаній Чорногорській православній церкві.

Чорногорію охопили протести вірян Сербської православної церкви через закон про свободу віросповідання 01

Ухваленню закону передували протести та блокування автодоріг в Подгориці, Нікшичі, Будві і інших містах Чорногорії.

У центрі столиці Чорногорії - Подгориці - на вулицях зосереджена велика кількість силовиків.

Чорногорію охопили протести вірян Сербської православної церкви через закон про свободу віросповідання 02

Незалежна Чорногорська православна церква, яка конфліктує з СПЦ, підтримала ухвалення нового закону. Ця церква в Чорногорії існує з 1993 року і офіційно зареєстрована як неурядова організація. Її не визнає жодна канонічна церква, але до отримання томосу ПЦУ вона мала контакти з Українською православної церквою Київського патріархату.

Чорногорська православна церква має кілька каплиць в історичній столиці Чорногорії Цетинє та одну церкву в Которі, але претендує на усі церкви та монастирі Сербської православної церкви в країні.

Також читайте: Поліція Чорногорії затримала двох лідерів проросійської партії

Чорногорію охопили протести вірян Сербської православної церкви через закон про свободу віросповідання 03

Чорногорію охопили протести вірян Сербської православної церкви через закон про свободу віросповідання 04
Чорногорію охопили протести вірян Сербської православної церкви через закон про свободу віросповідання 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167734
 
 
 Топ коментарі
 
гундяевские прихвостни против!
 показати весь коментар
 
чорногорці розрубують вузол проблем
 показати весь коментар
 
Чемадан - вокзал- белград. Нужна пцу признать черногорскую православную церковь одним из первых после получения ими франшизы. Харкнуть одним плювком и сербам и кацапам дорогого стоит
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
чорногорці розрубують вузол проблем
 показати весь коментар
 
 
ФСБ-РПЦ и здесь, судя по всему, в пролете. Как фанера над Фанаром ....
 показати весь коментар
 
 
а вати, в Чорногорії, не менше, ніж в Україні...
 показати весь коментар
 
 
Хочешь наказать священника-ударь его по карману.
 показати весь коментар
 
 
а еще они любят православно пожрать
 показати весь коментар
 
 
- Товарищи! - картаво крикнул Ленин, и площадь замерла. - Товарищи! Все мы любим пиво!
После трехсекундного молчания площадь ответила ему такой овацией, какой не слыхивал и Керенский в свои лучшие дни. Ленин переждал вопль народного восторга и энергически махнул пухлой ручкой.
- А после пива хорошо и беленькой! - рявкнул он. - Холодненькой, товарищи! Я подчеркиваю, анисовой! В за-по-тев-шей рюмочке! После чего немедленно огурец!
- Точно! Жарь! Язви их в самую душу! - орали солдаты. Тем, что сзади, ничего не было слышно, и они поддерживали Ленина кто во что горазд: «Долой Керенского!», «Обобществление баб!», «Попили нашей кровушки!»
- А икра? - как бы самого себя спросил Ленин. - Икра в хрустальной розетке! Ростбиф, умеренно прожаренный! Тут же вторую, и сейчас же требуйте уху. Требуйте ка-те-го-рически! Черногорию охватили протесты Сербской православной церкви из-за закона о свободе вероисповедания - Цензор.НЕТ 1659
 показати весь коментар
 
 
Маладец этот Ильич( хоть и говнюк редкостный). Аж самому категорически захотелось анисовой в запотевшей рюмочке. Да под уху...
 показати весь коментар
 
Чемадан - вокзал- белград. Нужна пцу признать черногорскую православную церковь одним из первых после получения ими франшизы. Харкнуть одним плювком и сербам и кацапам дорогого стоит
 показати весь коментар
 
 
ой, веруны беснуются.... ну смешно всем нормальным вот и все.))
 показати весь коментар
 
 
Какие рожи на втором фото. И это 21 век.
 показати весь коментар
 
 
"государство станет владельцем всех религиозных сооружений, построенных до декабря 1918 года... если только религиозные общины не подтвердят право собственности на них"


Представники СПЦ "осуждают принятие закона, который, по их мнению, может привести к потере храмов СПЦ"

Тобто вони визнають, що не зможуть підтвердити право власності, але прагнуть й далі володіти. Якось по-кацапські в них мізки працюють


 показати весь коментар
 
 
Сръбските управници исторически
са не по-малко гадни от руските, сърбите са нападали винаги подло българите, подучвани от блатните имперци,както през 1885 при Съединението ни, но ядоха бой.

Ето и сега -- след опита за преврат по време на изборите в Черна гора през 2016, организиран от рашистите и петата купена колона -- отново се опитват да взривяват обстановката на Балканите в полза на фашистката КГБ РФ власт.
 показати весь коментар
 
 
Так то завше було: якшо різня - шукай московитьски вуха... Ніц не змінилось
 показати весь коментар
 
 
Всё устаканится.Мацкве верх не одержать.Правильно власть делает.Надо клир щучить.
 показати весь коментар
 
 
Острог. Красивейший монастырь, кто был подтвердит, святой Василий Острожский, один из наиболее почитаемых христианских святых, черногорец. А монастырь под сербской православной церковью. А это место третье в мире после Иерусалима и Бари по посещаемости паломниками. Даже на Афон ездят меньше, конечно сербские попы будут против такой бизнес упустить.
 показати весь коментар
 
 
Тягонина за земные храмы всегда выдает земное происхождение церкви
 показати весь коментар
 
 
Православные сатанисты везде одинаковые. За баблом и властью Бога не видать.
 показати весь коментар
 
 
Честно говоря, не думал, что Черногория настолько далеко попытается уйти от Сербии, интересно наблюдать развитие событий.
 показати весь коментар
 
Удачи вам. Подальше от сербов и кацапов - ближе к цивилизации.
 показати весь коментар
 
 
«депутаты от Демократического фронта начали бросать в оппонентов бутылками и стаканами, ломать микрофоны»… рвать гармошки и плясать в присядку не жалея лаптей - такова была полная картина.
«Страну охватили массовые протесты верующих Сербской православной церкви (СПЦ).» и нужно давать полную информацию - СПЦ МП
 показати весь коментар
 
Що для кацабні погано, то для українців добре!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору