 Чорногорію охопили протести вірян Сербської православної церкви через закон про свободу віросповідання. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Законопроєкт підтримали 45 з 81 депутатів з Чорногорської скупщини. Частина опозиції - Демократичний фронт, який виступає за союз Сербії та Чорногорії та тісні стосунки з Росією, а також представники Сербської православної церкви вважали закон неконституційним і вимагали відкликати його з розгляду.

Перед голосуванням у залі скупщини сталася штовханина - депутати від Демократичного фронту почали кидати в опонентів пляшками та стаканами, ламати мікрофони, повідомляє Beta. У ситуацію втрутилася поліція, яка взяла під варту депутатів-хуліганів.

Країну охопили масові протести віруючих Сербської православної церкви (СПЦ). Вони засуджують ухвалення закону, який, на їхню думку, може призвести до втрати храмів СПЦ і вигідний невизнаній Чорногорській православній церкві.

Ухваленню закону передували протести та блокування автодоріг в Подгориці, Нікшичі, Будві і інших містах Чорногорії.

У центрі столиці Чорногорії - Подгориці - на вулицях зосереджена велика кількість силовиків.

Незалежна Чорногорська православна церква, яка конфліктує з СПЦ, підтримала ухвалення нового закону. Ця церква в Чорногорії існує з 1993 року і офіційно зареєстрована як неурядова організація. Її не визнає жодна канонічна церква, але до отримання томосу ПЦУ вона мала контакти з Українською православної церквою Київського патріархату.

Чорногорська православна церква має кілька каплиць в історичній столиці Чорногорії Цетинє та одну церкву в Которі, але претендує на усі церкви та монастирі Сербської православної церкви в країні.

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