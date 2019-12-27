 "Ще одна перемога", - Зеленський про сплату "Газпромом" $2,9 млрд "Нафтогазу"

Про це глава держави написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна перемога. Для когось, може, і маленька. А для країни - велика. НАК "Нафтогаз України" отримав від "Газпрому" $2,9 млрд компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Гроші вже на українських рахунках – відповідно до досягнутих домовленостей", - написав Зеленський.

Також читайте: РФ і Україна домовилися про зняття взаємних претензій щодо газу з 1 січня 2020 року, - міністр енергетики РФ Новак

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в п'ятницю, 27 грудня ПАТ "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз України" $2,9 млрд, присуджені Стокгольмським арбітражем у спорі про контракт на транзит.

20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператор ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років і буде мати можливість пролонгації ще на 10 років. Водночас, сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $ 3 млрд і відкличе позов на $ 12,25 млрд.