 "Ще одна перемога", - Зеленський про сплату "Газпромом" $2,9 млрд "Нафтогазу"

Про це глава держави написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще одна перемога. Для когось, може, і маленька. А для країни - велика. НАК "Нафтогаз України" отримав від "Газпрому" $2,9 млрд компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Гроші вже на українських рахунках – відповідно до досягнутих домовленостей", - написав Зеленський.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в п'ятницю, 27 грудня ПАТ "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз України" $2,9 млрд, присуджені Стокгольмським арбітражем у спорі про контракт на транзит.
20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператор ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років і буде мати можливість пролонгації ще на 10 років. Водночас, сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $ 3 млрд і відкличе позов на $ 12,25 млрд.
так шо зебил здесь никаким боком, кроме как 12 лярдов просрал...
За 3 млрд відмовитись від 20 млрдів !
"А після цього почалися дивні дива. Майже відразу після публікації повідомлення зникає з офіційного сайту. І вже сьогодні Олена Костенко призначається першим заступником голови ДАБІ як переможиця того самого конкурсу, в якому вона не перемагала, про що свідчить як лист міністра, так і повідомлення про оголошення конкурсу. Це абсолютно кримінальна історія, службове підроблення та перевищення влади одночасно, якою має негайно зайнятися ДБР. "
https://censor.net.ua/blogs/3167694/op_poverta_bratv_gorovih
Рапортую - корупції у верхніх ешелонах вдади , якої за словами пре
пизидента не буде коли він їм стане, дан рішучій бій. Перемогу отримала .... корупція
Источник: https://censor.net.ua/b3167694
все к это идет!
Україна стягнула перший штраф1 36 тисяч за порушення повітряного простору в Криму.
Все на трубу с рашкой надеются дураки.
А 3 ярда Газпром реально уже ВЫПЛАТИЛ.