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 Антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступнику голови "Черкасиобленерго", підозрюваному у привласненні 313 млн грн, у вигляді застави 525 тис. грн, - САП

У п'ятницю, 27 грудня 2019 року, Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора САП і детективів НАБУ обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику голови правління ПАТ "Черкасиобленерго" – другому підозрюваному у справі про заволодіння коштами підприємств енергетичного сектору економіки на суму понад 313 млн гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

За рішенням ВАКС до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 525 тис. гривень.

Крім того на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов'язків, серед яких прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися з м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками у даному кримінальному проваджені; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд призначив екснардепу 370 тис. грн застави у справі про незаконне отримання компенсації за житло

Нагадаємо, дії колишнього посадовця кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167732
 
 
 Топ коментарі
 
как может быть такой залог при такой сумме убытков??????????
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Антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-зампреду "Черкассыоблэнерго", подозреваемому в присвоении 313 млн грн, в виде залога 525 тыс. грн, - САП - Цензор.НЕТ 2982 Оце перемога свинарного антикорупційного суду. Антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-зампреду "Черкассыоблэнерго", подозреваемому в присвоении 313 млн грн, в виде залога 525 тыс. грн, - САП - Цензор.НЕТ 9796
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Откупаются малыми деньгами за чуть ли не миллиардные потери для страны.
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Откупаются малыми деньгами за чуть ли не миллиардные потери для страны.
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как может быть такой залог при такой сумме убытков??????????
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Оце перемога свинарного антикорупційного суду. Антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-зампреду "Черкассыоблэнерго", подозреваемому в присвоении 313 млн грн, в виде залога 525 тыс. грн, - САП - Цензор.НЕТ 9796
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Судову реформу і антикорупційний суд створював мальдівський свинарник як і сап набу і гбр.От і маємо те що маємо.
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Судова реформа так i не вiдбулась, через шалений опiр судiвського корпусу! А Зе-зедент вже провiв свою реформу? Чи досі х..ем тренькає?
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Не знаю, кто такой "мальдівський свинарник", а вот нароялечленомигратель уже больше половины года у власти. Мог уже все порешать. Но у тебя, зелебобик, до сих пор "папиредники" во всем виноваты.
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О, зелебоба про "сосание" заговорил ))). Предсказуемо ))). Что ж вы все, как под копирку пишете ? )))
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Якими тварюками напакуєш, - такими й Смердітиме Антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступнику голови "Черкасиобленерго", підозрюваному у привласненні 313 млн грн, у вигляді застави 525 тис. грн, - САП - Цензор.НЕТ 159 Антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступнику голови "Черкасиобленерго", підозрюваному у привласненні 313 млн грн, у вигляді застави 525 тис. грн, - САП - Цензор.НЕТ 5990
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Логично, боевому генералу - 100 лямов залога, а за 300 украденных лямов - 0,5. В процентом отношении это 0,16 % от сумы! Воровать выгодно!!!
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ОНИ НАД НАМИ ПРОСТО СМЕЮТСЯ. СКИЗДЕЛ 313 ЛИМОНОВ - ЗА ПОЛ ЛИМОНА ВЫХОДИ. НУ ДУЖЕ, ДУЖЕ ПОТУЖНО. У НАС РЕФОРМЫ ВОЗМОЖНЫ: ТОКА *******!
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Государство сажает только тех, у кого само не стоит на шухере.
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Залог в 600 раз меньше украденного Антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступнику голови "Черкасиобленерго", підозрюваному у привласненні 313 млн грн, у вигляді застави 525 тис. грн, - САП - Цензор.НЕТ 9948 . Продолжаем воровать Антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступнику голови "Черкасиобленерго", підозрюваному у привласненні 313 млн грн, у вигляді застави 525 тис. грн, - САП - Цензор.НЕТ 7377
Антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступнику голови "Черкасиобленерго", підозрюваному у привласненні 313 млн грн, у вигляді застави 525 тис. грн, - САП - Цензор.НЕТ 6355
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