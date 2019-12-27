 В Україні знімають документальний фільм про "Боїнг-777", який російські терористи збили над Донбасом

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держкіно.
Режисер і автор сценарію фільму - Роман Любий.
"Залізні метелики – шрапнель ракети БУК, якою росіяни влітку 2014 року вбили 298 пасажирів малазійського рейсу МН-17, збивши літак у небі над Донбасом. Ми думали – це кінець війни. Усі побачили, що російсько-український конфлікт стосується всього світу. Однак інформаційна війна заплутує цей випадок. Замість розплутати його, фільм беземоційно досліджує процес", - сказано в повідомленні прес-служби.
Держава профінансує 54% вартості виробництва фільму, витративши на це 2 305 846,96 грн.
Реліз фільму в Україні планується в 2020 році.
За Голодомор, депортацію кримських татар, вирізаний триста років тому Батурин досі нікого не покарано. І ніколи вже не буде покарано. Значить, про це не треба знімати фільми?
вразив ментальнiстю "тупорилого хохла" с полным винигретом всей зрады и 3-я есточайшими поразками от расеи, провалом дипломатии и лично Порошенко, "смачно здобреного олией от путинских пропагандистов в стиле необходимости признания внутреннего конфликта, прямого
диалога с тамтешними и гениальностью новой команды, которая теперь находится на минном поле от Порошенко, а путин никак не виноват в том, что только использовался благоприятным положением в Украине, в чем и есть его и понимание, и оправдание. А теперешние "красные линии" для Зеленского в Париже, оказывается есть ни что иное, как проявление реваншизма, а никак не принципиальная позиция патриотического большинства, как многие (большинство) из нас думали... Оказывается, Перепелиця прекрасно "знает и понимает", что все, имевшее место в прошлом, делалось совсем не ТАК, (где этот деятель был в НУЖНЫЙ МОМЕНТ со своими советами, а не СЛОВЕСАМИ??), хоть на вопрос о том, как теперь действовать предлагает ответить на это Зеленскому... В общем, кроме приведенного выше определения напрашивается аналогия теперешнего славословия в адрес Зеленского с предвыборным хайпом т.с. интеллектуалов заради несистемного аполитичного (?) кандидата Зеленского.. и скрытым предложением пересмотреть 2014 - 2019 в свете "неправоты украинского сопротивления". Перепелиця, ты на ЧЬЕЙ СТОРОНЕ?