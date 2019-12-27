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 В Україні знімають документальний фільм про "Боїнг-777", який російські терористи збили над Донбасом

Над стрічкою під назвою "Залізні метелики" працює творче об'єднання "Вавилон 13" - автори циклу "Зима, що нас змінила". Фільм покажуть в 2020 році.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держкіно.

Режисер і автор сценарію фільму - Роман Любий.

"Залізні метелики – шрапнель ракети БУК, якою росіяни влітку 2014 року вбили 298 пасажирів малазійського рейсу МН-17, збивши літак у небі над Донбасом. Ми думали – це кінець війни. Усі побачили, що російсько-український конфлікт стосується всього світу. Однак інформаційна війна заплутує цей випадок. Замість розплутати його, фільм беземоційно досліджує процес", - сказано в повідомленні прес-служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Цей фільм робить для справи повернення Криму набагато більше, ніж десятки державних чиновників", - Порошенко після перегляду кінокартини "Додому". ФОТОрепортаж

Держава профінансує 54% вартості виробництва фільму, витративши на це 2 305 846,96 грн.

Реліз фільму в Україні планується в 2020 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167729
 
   
 Топ коментарі
 
Дивна логіка...
За Голодомор, депортацію кримських татар, вирізаний триста років тому Батурин досі нікого не покарано. І ніколи вже не буде покарано. Значить, про це не треба знімати фільми?
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Ахмед, проблема в том, что у кацапов найдется сонм режиссеров, которые будут рады снять фильм, сериальчик, водевиль, кинокомедию, триллер, мелодраму, экшн, фильм ужасов и фэнтези о том, как украинский Су протаранил в небе малайзийский МН14.
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Очень правильное решение ,хотя и опоздало на 5 лет!!
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Спочатку потрібно провести справжнє розслідування цього злочину та покарати злочинців. А вже потім знімати фільми...
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Дивна логіка...
За Голодомор, депортацію кримських татар, вирізаний триста років тому Батурин досі нікого не покарано. І ніколи вже не буде покарано. Значить, про це не треба знімати фільми?
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Ахмед, проблема в том, что у кацапов найдется сонм режиссеров, которые будут рады снять фильм, сериальчик, водевиль, кинокомедию, триллер, мелодраму, экшн, фильм ужасов и фэнтези о том, как украинский Су протаранил в небе малайзийский МН14.
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Никакой проблемы. Пусть снимают. Но только кацапам потом 8=Э, а не прокатное удостоверение.
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Очень правильное решение ,хотя и опоздало на 5 лет!!
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До речі, прокурорів, які вели цю справу, нещодавно звільнили з генпрокуратури.
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Главное не пускайте сюда этого прибацанного левака Оливера Стоуна, он такое наснимает... В Украине снимают документальный фильм о "Боинге-777", который российские террористы сбили над Донбассом - Цензор.НЕТ 1365
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Браво, давно пора. Надеюсь это будет фильм с нашей, проукраинской позицией.
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А шо, можна було й так? А Петя лише на пальцях показував, як збили Боїнг. В Украине снимают документальный фильм о "Боинге-777", который российские террористы сбили над Донбассом - Цензор.НЕТ 2294
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Дуже сумнівно, що вийде краще аніж у Макса фон дер Верффа.
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"...Мы думали - это конец войны. Все увидели, что российско-украинский конфликт касается всего мира. Однако информационная война запутывает этот случай". И это, похоже, только одна из важнейших (для осознания миром), но многочисленных, последовательно выстраиваемых трактовок, призванных многое поставить "с ног на голову" соответственно путинским "видениям". Например, 27.12.19, 15:30 украинское радио ("Свобода") трактовки пережитой борьбы с РФ-агрессором от НЕуважаемого (оттеперь) Г.Перепылыци, который
вразив ментальнiстю "тупорилого хохла" с полным винигретом всей зрады и 3-я есточайшими поразками от расеи, провалом дипломатии и лично Порошенко, "смачно здобреного олией от путинских пропагандистов в стиле необходимости признания внутреннего конфликта, прямого
диалога с тамтешними и гениальностью новой команды, которая теперь находится на минном поле от Порошенко, а путин никак не виноват в том, что только использовался благоприятным положением в Украине, в чем и есть его и понимание, и оправдание. А теперешние "красные линии" для Зеленского в Париже, оказывается есть ни что иное, как проявление реваншизма, а никак не принципиальная позиция патриотического большинства, как многие (большинство) из нас думали... Оказывается, Перепелиця прекрасно "знает и понимает", что все, имевшее место в прошлом, делалось совсем не ТАК, (где этот деятель был в НУЖНЫЙ МОМЕНТ со своими советами, а не СЛОВЕСАМИ??), хоть на вопрос о том, как теперь действовать предлагает ответить на это Зеленскому... В общем, кроме приведенного выше определения напрашивается аналогия теперешнего славословия в адрес Зеленского с предвыборным хайпом т.с. интеллектуалов заради несистемного аполитичного (?) кандидата Зеленского.. и скрытым предложением пересмотреть 2014 - 2019 в свете "неправоты украинского сопротивления". Перепелиця, ты на ЧЬЕЙ СТОРОНЕ?
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Шось я не впевнен , що при цій владі кацапів покажуть як треба...
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