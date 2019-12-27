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Все про:аеропорт (424) Бориспіль (283) потяг (338) Крюківський вагонобудівний завод (1)

 На маршрут Kyiv Boryspil Express вийшов новий дизель-поїзд вітчизняного виробництва. ФОТО

АТ "Укрзалізниця" відправила сьогодні, 27 грудня, в рейс новий дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) за маршрутом Kyiv Boryspil Express.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

"Маршрут Kyiv Boryspil Express має великий попит серед пасажирів, і саме тому було вирішено додати на маршрут новий дизель-поїзд, в якому збільшено кількість вагонів і посадочних місць", - зазначив перший заступник міністра інфраструктури України Дмитро Абрамович.

Він додав, що дизель-поїзд пройшов всі випробування на ділянці Київ-Тернопіль-Кременчук. А його вартість становить близько 177 млн ​​грн.

"Новий поїзд складається із трьох вагонів і вміщає максимально 470 пасажирів з урахуванням стоячих місць. Окрім того, для перевезення людей з інвалідністю на візках облаштований безбар’єрний простір: встановлений висувний пандус, передбачені місця для візків та просторий санітарний модуль", - розповів Абрамович.

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На маршрут Kyiv Boryspil Express вийшов новий дизель-поїзд вітчизняного виробництва 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167727
 
   
 Топ коментарі
 
Это тот самый "Бориспольский экспресс", за который зрадофилы проели Гройсману при Порохе всю плешь. А он перевез 1 млн. пассажиров и перестал вмещать всех желающих.
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Уважаемый редактор или модер Цензора . Зачем вы в новости показываете фотографии не относящие к действию .Вот фотография, которая относится к данной новости .У вас какое-то старье и даже кабина не такая, а моя фотка именно с Дарницы и сделана сегодня .На маршрут Kyiv Boryspil Express вийшов новий дизель-поїзд вітчизняного виробництва - Цензор.НЕТ 8111
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модер та поменяй фотку ..не позорь Интернет Сайт Номер 1 в Украине
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а там випускає Луганський локомотиво-будівний завод, невже бронепоїзди? На маршрут Kyiv Boryspil Express вийшов новий дизель-поїзд вітчизняного виробництва - Цензор.НЕТ 8604
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Это тот самый "Бориспольский экспресс", за который зрадофилы проели Гройсману при Порохе всю плешь. А он перевез 1 млн. пассажиров и перестал вмещать всех желающих.
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А це не родич Роми Абрамовича? Бо 177 млн.грн. за три вагони - занадто.
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А платить зарплаты по 300-500 тыс всяким кондомам типа Лещенко и наема- это не занадто?!
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Люди, кто пользовался этим чудо-транспортом?
Далеко ли от платформы до терминала?
Реально ли доковылять с чемоданами?
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Посмотри на карту Бориспольсокго аэропорта. Платформа слева от терминала Д, если смотреть от дороги, вплотную. Так что реально ли доковылять с чемоданами - вопрос куда. В терминал Д - легко, а в Б - сложно. Грят, в другие терминалы будет челнок ездить.
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Редакторы на цензоре слабой квалификации. Вот так выглядит новый состав.
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А вот такой опубликовал Крюковский вагонзавод (Кременчуг)
На маршрут Kyiv Boryspil Express вийшов новий дизель-поїзд вітчизняного виробництва - Цензор.НЕТ 4679
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Ну, поломалі редакторам кайф...
От нащо? Люди працюють над іміджем України : «Бєз старшего брата, гола боса,на Южмаше ошейнікі для собак дєлают...» а ви отето бац !
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модеру по...у влепило будь-шо ,старье какое-то на фото знач щас делаем скрины и Бутусову на Фейсбук отправим когда он уже этих двоешников выгонит с работы ..то что модеры с ошибками пишут новости уже не новость
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Радость была бы полна, если бы на Выдубичах сделали современный пересадочный узел из метро на платформу этого чудо-дизеля. Но... Учитывая реалии Украины эта стройка века еще не начиналась. Неужели и в 2020 году не осилить то, что в Китае делается за месяц?
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Люблю Болты, ватан,откуда ты вылез? а как же :

1)надання Томосу, ПЦУ стала независимой от московского сатаната
2) безналичные платежи кредитной картой и электронный банкинг на уровне ЕС и США
3) 3G и 4G интернет развит даже лучше чем в ЕС (мой сын живет в Нидерландах и я знаю,о чем говорю)
4) украинские разработки оружия не хуже НАТОвских стандартов:
"Стугна","Форт","Богдана","Оплот","Нептун" и уже успешно утилизируют на Донбассе москальную орду!
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Значит не все ещё специалисты свалили из Украины и это вселяет надежду.
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Уважаемый редактор или модер Цензора . Зачем вы в новости показываете фотографии не относящие к действию .Вот фотография, которая относится к данной новости .У вас какое-то старье и даже кабина не такая, а моя фотка именно с Дарницы и сделана сегодня .На маршрут Kyiv Boryspil Express вийшов новий дизель-поїзд вітчизняного виробництва - Цензор.НЕТ 8111
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Они ошиблись, и выложили фото польских PESA. С каждым бывает...
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так посмотрите уже 3 человек пишет что фотка не та а модер не раздуплится .. упоролся ...не поймет что там с поездом какие рельсы они хотят .синие или зеленые ..Я б на месте Бутусова лично контролировал забор крови для нарколога при профосмотре .хотя б в 2020 году
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Они не ошиблись, просто впадло делать копираст на ЦТС которая и сделала эти фотки
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приходит Алеша на астановку Дарница - а где новый крюковский поезд ? Ему- через 1 час приедет ...оно- а ну тогда я сфоткаю тот что сейчас стоит на рельсах всеравно форумчанам пофик какой поезд : красный или фиолетовыйНа маршрут Kyiv Boryspil Express вийшов новий дизель-поїзд вітчизняного виробництва - Цензор.НЕТ 5839
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модер та поменяй фотку ..не позорь Интернет Сайт Номер 1 в Украине
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я не зрозумів на чому він працює на вугіллі чи мазуті?
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