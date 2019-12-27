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 Гіперзвуковий бойовий блок "Авангард" поставили на бойове чергування в РФ

На бойове чергування під Оренбургом поставлено перший ракетний полк, озброєний стратегічним комплексом з гіперзвуковим бойовим блоком "Авангард".

Про це повідомили в Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".

"Міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу доповів президенту Росії Володимиру Путіну про постановку з 10:00 27 грудня на бойове чергування першого ракетного полку, озброєного новітніми ракетним комплексом стратегічного призначення з гіперзвуковим планують крилатим бойовим блоком "Авангард", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ .

Перший полк з "Авангардом" розгорнули під Оренбургом.

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"Авангард" - новий російський стратегічний ракетний комплекс з гіперзвуковим бойовим блоком. У Міноборони РФ підкреслюють, що в русі до мети крилатий блок "Авангарду" здійснює кероване маневрування як бічне, так і по висоті, забезпечуючи непередбачуваність польоту для будь-яких засобів протиракетної оборони.

У листопаді "Авангард" в рамках договору СНО-3 обстежили американські інспектори.

Спочатку росіяни планують встановлювати бойові блоки "Авангард" на міжконтинентальних балістичних ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Потім їх носіями стануть нові міжконтинентальні ракети "Сармат".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167726
 
 
 Топ коментарі
 
Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" поставили на боевое дежурство в РФ.

Мешканці Вороніжа напружились...
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Гиперзвуковой, планирующий - объясните мне, неграмотному.
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Ги) А це часом не двигун Авангарда кілька місяців тому накрив радіацією расєюшку аж до Казахстана? Гіперзвуковий бойовий блок "Авангард" поставили на бойове чергування в РФ - Цензор.НЕТ 8080 Гіперзвуковий бойовий блок "Авангард" поставили на бойове чергування в РФ - Цензор.НЕТ 4102
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удмурт хоть в вики прочитал, шо такое гиперзвук....
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Брехня.. кацапам вірити - себе не поважати
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Ничего хорошего в этом нет! Не сомневайтесь.
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На дежурство поставили, а вот испытывать его им все ещё сцыкотно.
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А чем их накачивают? Просто воздухом или гелием "чтобы стояло"?
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