 "Газпром" перерахував "Нафтогазу" $2,9 млрд, присуджені Стокгольмським арбітражем

Про це журналістам заявив представник "Газпрому", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"З метою виконання домовленостей, досягнутих у Мінську 20 грудня, "Газпром" здійснив виплату $2,9 млрд відповідно до рішення Арбітражного інституту ТПП Стокгольма, в термін, передбачений протоколом від 20 грудня", - сказав він.
Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператор ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років і буде мати можливість пролонгації ще на 10 років. Водночас, сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $ 3 млрд і відкличе позов на $ 12,25 млрд.
Коломойський і його бригада.
суд про 3 лярда долгов януковича россии все еще в силе
Есть потомки русифицированных финнов и монголов,
которых обычно называют козломордыми...
При этом Украина откажется от иска на $12 миллиардов и снимет антимонопольные претензии к «Газпрому» на $7,4 миллиарда. В свою очередь Россия выплатит украинской стороне $3 миллиарда по решению Стокгольмского арбитража.
Розмір компенсації за неправильний тариф на транзит російського газу Нафтогаз оцінив у 11,8 мільярда доларів. Решту суми позову складають інші витрати та позивні вимоги:
Компенсація за порушення Газпромом зобов'язань транспортувати через ГТС України до Європи щонайменше 110 мільярдів кубометрів газу - 202 мільйони доларів;
Компенсація за порушення Газпромом зобов'язань постачати газ до України у період з березня 2018 року по кінець 2019 року. Відповідно до цих зобов'язань Газпром мав постачати Україні 4-5 мільярдів кубометрів газу, але відмовлявся це робити. Компенсацію Нафтогаз вимагає за ті періоди, коли мусив купувати газ у Європі дорожче, ніж Газпром мав продавати Нафтогазу відповідно до договорів. Розмір компенсації - 213 мільйонів доларів;
Компенсація за недотримання Газпромом зобов'язань відбирати газ на точках виходу з української ГТС у межах, передбачених контрактом - 33 мільйони доларів.
или то чисто деньги нафтогаза... их премиальные можно сказать...
зебильнЕ опять насрали в рты!
Вернули отсуженные 3 миллиарда на практике - зрада, слив интересов страны, капутуляция!
историческая миссия Рашки: платить и каяться!!!