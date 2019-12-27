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 "Газпром" перерахував "Нафтогазу" $2,9 млрд, присуджені Стокгольмським арбітражем

ПАТ "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз України" $2,9 млрд, присуджені Стокгольмським арбітражем у спорі про контракт на транзит.

Про це журналістам заявив представник "Газпрому", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З метою виконання домовленостей, досягнутих у Мінську 20 грудня, "Газпром" здійснив виплату $2,9 млрд відповідно до рішення Арбітражного інституту ТПП Стокгольма, в термін, передбачений протоколом від 20 грудня", - сказав він.

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Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператор ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років і буде мати можливість пролонгації ще на 10 років. Водночас, сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $ 3 млрд і відкличе позов на $ 12,25 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167722
 
   
 Топ коментарі
 
Отлично! Теперь всем хватит: "Нацбанку", на стриптизерш, "Зебанде", на корпоратив, матерям, в Нью-Йорк и на машины. Хороший подарок Новому году.
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кацапа зітхнули з полегшенням.... могли ще в 13 лярдів попасти
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При Порохе эти деньги пошли бы на армию...на развитие....а при зебилах этими деньгами заткнут дырку в бюджете...которую они же сами и прогрызли...
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А тем, что ******** сдали и просрали все. Все, что получила Украина из всей этой кампании - 2.9 млрд. И все. Точка.
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Не Україна.
Коломойський і його бригада.
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Отепер можна вважати, що Коболєв свою премію відпрацював сповна... ))
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русские скоро их обратно отожмут
суд про 3 лярда долгов януковича россии все еще в силе
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Нет никаких русских...
Есть потомки русифицированных финнов и монголов,
которых обычно называют козломордыми...
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не, ну это только в дипломатических кругах...
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Шкуру не убитого медведя я вижу Вы уже оприходовали и прибили на стенку чтоб зимой было тепло. Вы даже не удосужились почитать за что хотели просить эти льярды.
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Выплатой лугандонской задолженности по газу за 5 лет. Тоже в районе $3млрд.
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Ну так. Але московiя iм газ постачае безкоштовно.
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Авжеж, лугандони мають газ за ціною 0.81 гр за рахунок України, яка сплачує різницю. Хто реально в окупації ?
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Ну это им так хоцца . Заплатим , как же . Пущай помечтают . .
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Що, повернуть борг януковоча і відмовляться від позову на 12 млрд. Перемога, млять
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не довго музика там грала, не довго фраєр танцював!
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Отлично! Теперь всем хватит: "Нацбанку", на стриптизерш, "Зебанде", на корпоратив, матерям, в Нью-Йорк и на машины. Хороший подарок Новому году.
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Ну как всем...то громко сказано..всем кроме 73% ЗЕбилов. Жаль что и люди тоже пострадают.
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Можно поздравить Игоря Валерьевича: сумма в аккурат равна желаемой компенсации за ПрюветБанк!
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кацапа зітхнули з полегшенням.... могли ще в 13 лярдів попасти
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чи навіть більше :
При этом Украина откажется от иска на $12 миллиардов и снимет антимонопольные претензии к «Газпрому» на $7,4 миллиарда. В свою очередь Россия выплатит украинской стороне $3 миллиарда по решению Стокгольмского арбитража.
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Могли. Якщо б не подписали контракт на транзіт, бо позов на 12 міліардів був саме компенсацією за припинення транзиту.
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Звідки взялася сума позову у 12,25 мільярда доларів?
Розмір компенсації за неправильний тариф на транзит російського газу Нафтогаз оцінив у 11,8 мільярда доларів. Решту суми позову складають інші витрати та позивні вимоги:
Компенсація за порушення Газпромом зобов'язань транспортувати через ГТС України до Європи щонайменше 110 мільярдів кубометрів газу - 202 мільйони доларів;
Компенсація за порушення Газпромом зобов'язань постачати газ до України у період з березня 2018 року по кінець 2019 року. Відповідно до цих зобов'язань Газпром мав постачати Україні 4-5 мільярдів кубометрів газу, але відмовлявся це робити. Компенсацію Нафтогаз вимагає за ті періоди, коли мусив купувати газ у Європі дорожче, ніж Газпром мав продавати Нафтогазу відповідно до договорів. Розмір компенсації - 213 мільйонів доларів;
Компенсація за недотримання Газпромом зобов'язань відбирати газ на точках виходу з української ГТС у межах, передбачених контрактом - 33 мільйони доларів.
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ну хоть на одну дырочку в бюджете хватит?
или то чисто деньги нафтогаза... их премиальные можно сказать...
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э не! за приват там отдельно...там.. на блюдечке с голубой каемочкой... должно быть
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в обмен мы отказались от всех исков.и 12 лярдов!
зебильнЕ опять насрали в рты!
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яйца то болят в тисках "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем - Цензор.НЕТ 3710, а шо там с потоком? трубоносец скрепы догрызает??? "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем - Цензор.НЕТ 3710
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ну вот, а коболева хаяли за 8 млн премии заслуженной)))) эх, хохлы, хохлы
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То есть если руководитель с зарплатой 2 млн гривен в месяц нанимает дорогостоящих западных юристов - то именно он заслуживает премию в 8 лямов баксов в случае выигрыша дела? "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем - Цензор.НЕТ 2386
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Отсудили 3 миллиарда на бумаге - перемога, слава пороху, уррряяя!
Вернули отсуженные 3 миллиарда на практике - зрада, слив интересов страны, капутуляция!
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При Порохе эти деньги пошли бы на армию...на развитие....а при зебилах этими деньгами заткнут дырку в бюджете...которую они же сами и прогрызли...
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Пошли бы на развитие четвертого этажа свинарчуковской хижины? Или на вторую феррари? "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем - Цензор.НЕТ 7616
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А автобуса домишко хуже...или на честно заработанные? А что там с мамой которая любит скорость?
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Ну так проверь, если мама была замом секретаря СНБО и одновременно владельцем фирмы, которая поставляет продукцию по армейским контрактам, или имела доступ к любым другим бюджетным деньгам - ею надо обязательно заниматься. А иначе ее любовь к скорости ненаказуема.
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А я откуда знаю, проверяй. Маму и всех близких родственников, если кто имел доступ к бюджетным деньгам - тот и предполагаемый вор, как семейка Свинарчуков.
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Все уже проверили...без меня...особо честный дубинский на поверку оказался обычным вором...
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Серьезно, а я вот не знал чтобы Дубинский когда-либо работал на государство, у кого же он украл тогда?
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Мордва, что ж тебя так плющит, обосралось твоё *****, а ты обтекай
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вернули отсуженные кому? бене бабломойскому. или в качестве долга януковоща вернем? и где остальные 12+7 ?. так шо таки да-зрада, причем ради этих договорняков на транзит продали страну- я посмотрю как опять козломордые начнут руки выкручивать газовым вентилем при прямых поставках.сейчас беркутовцев(преступников, при чем граждан Украины между прочим) отдадут раше, а зелелохи будут в ладохи хлопать, а там гляди и признают гражданскую войну....потому как судилище над патриотами идет. а убийц беркута отпускают. Зелохи вы дебилы просто, желаю вам град в ваши дворы.
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Зеленое стадо аж верещит от счастья...такой подарок...есть по офшорам распихать...
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Та ні фіга. Україна погодилася виплатити борги за гад ОРДЛО. Такм десь така ж сума і набирається.
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Что то как то легко они отдали деньги, видно в замен мы вернем больше, по тайным договоренностям.
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Просрали все, чтобы закрыть дыру в бюджете. Радуйтесь, ********
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Спасибо за,это Пороху и его команде.
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нещодавно нафтогаз перерахував в бюджет 13ярдів грн...схоже і ці 2,9ярдів баків підуть на латання дир...бо невистача 51ярд грн для покриття цього року...а далі буде...зелений сосунець
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Щось не схоже на кацапів, бо вони завжди намагаються затягувати виконання будь-яких рішень не на свою користь. Мабуть, Зе-президент зателефонував до Мацкви і попросив пуйла допомогти.
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Сиволапые в печали.
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хороший подарочек!.. аккурат ко дню рождения Степана Андреевича Бандеры..
историческая миссия Рашки: платить и каяться!!!
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Зеленое стадо эти деньги в момент разворует...
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А на какой счёт? Не мамы Коболева случаем?
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Повернули те що відвоювали папірєднікі. Пірімога піріможнайа!
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Прожеруть, а кошти повинні були піти на розвиток
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Вони і підуть на розвиток, тільки не наш...
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Очередная победа, правда? Аж легче на душе стало, такое счасть подвалило. Интерсно, успеет Зелень о компенсации за Крым с русскими договориться? Думаю, что да, смотрите какой он мастер переговоов, как тупина ловко обставил.
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Чего порохоскот волнуется так за руских?
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Перечислили и мгновенно вырос доллар. Интуитивно был уверен, что так и произойдет, только не понимаю механизм как это взаимосвязанно.
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ой , чую, где то такая свинья зарыта что в ближайшем будущем о..уеем от счастья
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Дело не в деньгах , а в том чтобы кацап понял что за каждый сволочной поступок , за каждую подляну ему придётся платить по счетам . ВСЕГДА !! "Газпром" перерахував "Нафтогазу" $2,9 млрд, присуджені Стокгольмським арбітражем - Цензор.НЕТ 5521 . Нужно методически приучать его к этой мысли ,,натворил - получил по хлебалу ,, и так будет всегда .
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***** твоего всю жизнь посылают, и шо, ***** оно и в Африке *****
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🤣🤣интересно кто?хватит уже прямий канал дивитись
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Весь нормальный мир, долбоюноша ты мордовская
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Это победа ....Суверенитет и достоинство страны продали за ОГРОМНЫЕ деньги ! Можно оплатить очередной корпоратив для зеленых слуг, повысить им содержание ,а народ захлебнется от счастья!
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А ты то тут причем, Клоун? Пока ты ржал на сцене, люди работали, готовили доказательства в судах, и добились своего в арбитражах. Могли бы и дальше душить, если бы не 46 процентов дегенератов, вроде тебя. Переможец хренов! Твоя перемога- это чтобы крышкой рояля хер не отбила, когда в очередной раз играть на нем будешь.
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Кобєль знову всю премію мамі в Нуйорківку відішле?
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Від президента неЛоха іншого очікувати було важко... Втратити 12 млрд. потенційного прибутку це треба вміти... Просто тре буди президентом неЛохом.
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Сколько лет юкос пытается вернуть украденное? Так эти 12 млрд были бы в очереди. Лет так через 20 после всех аппеляций
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