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Все про:обстріл (5830) Донбас (12868) операція Об'єднаних сил (1905)

 Ворог від початку доби 27 грудня порушив перемир'я 9 разів, поранено одного воїна, - штаб ООС

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 9 разів. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БМП, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "4 обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД", а саме:

двічі поблизу Невельського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази неподалік Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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5 обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ", а саме:

в районі населеного пункту Гладосове – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

поряд з Луганським - зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

два рази поблизу Пісків – з озброєння БМП, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

поблизу Новолуганського – із гранатометів різних систем.

Сьогодні, 27 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав порання".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167714
 
 
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Зелепупень молчит, хотя выразил соболезнование по авиакатастрофе в Казахстане!
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и какая из 20 камер ОБСЕ "помогла" на этот раз????
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Одужання пораненним воїнам України!!!
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