 Із 23 відеокамер ОБСЄ в зоні ООС лише 4 розміщені на окупованій території

Про це заявив заступник командувача ООС, керівник групи з безпеки ТКГ в Мінську Богдан Бондар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Станом на зараз, наприклад, всього по лінії зіткнення стоїть 23 камери СММ ОБСЄ. З них на території, яка контролюється Україною – 16. Три стоїть між позиціями українських Збройних сил і, відповідно, російською стороною. І тільки 4 стоять на неконтрольованих територіях.
При цьому, якщо взяти звіти СММ ОБСЄ, то є звіти з наших камер, але при цьому дуже рідко з’являються звіти з камер, які стоять на неконтрольованих територіях. Тобто, ми можемо зробити висновок, що камери стоять, але СММ ОБСЄ не має до них доступу. Не всі камери обладнані системою супутникового зв’язку і передачі, але в будь-якому випадку, навіть якщо вони і обладнані, все одно, раз на декілька днів патруль повинен приїхати, зняти інформацію, забезпечити інші, чисто технічні, питання. І такий доступ наразі, ми бачимо, обмежений, блокується", - розповів Бондар.
Він зазначив, що у разі подальшого розведення сил та засобів, всі ці проблеми мають бути враховані, аби убезпечити особовий склад Об'єднаних сил та мирне населення.
"СММ ОБСЄ треба налаштовувати, щоб вони свою діяльність, верифікацію і моніторинг здійснювали в режимі 24/7, тобто, цілодобово. В ОБСЄ зараз говорять, що вони безпілотниками все це дивляться, моніторять відеокамерами, але цього недостатньо. Потрібно посилювати цю складову для того, щоб, знову ж таки, посилювати безпеку", - наголосив заступник командувача ООС.
Все уже давно поняли, что "нарушение перемирия", это когда стреляют ВСУ.
А все остальное, это "мирный путь".
Кілька місяців тому представники так званої "ЛНР" перейшли міст у Станиці Луганській й під виглядом СЦКК чергують фактично на підконтрольному Україні березі. Вони без зброї, але в російському камуфляжі, роблять зауваження й знімають тих, хто переходить міст.
Як сталося, що "ЛНРівці" диктують свої умови вже на іншому березі Сіверського Донця, та чому цивільним, які проходять мостом до невизнаної "Луганської республіки", більше подобається Путін, ніж Зеленський - в ексклюзивному репортажі BBC News Україна.
два выстрела - один раненный (в лучшем случае)
- Что вы здесь ищете под столбом?
- Да я ключи в кустах уронил.
- А почему не в кустах ищете?
- Так здесь под фонарём светлее...