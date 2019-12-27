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 Із 23 відеокамер ОБСЄ в зоні ООС лише 4 розміщені на окупованій території

У районі лінії розмежування на Донбасі загалом встановлено 23 камери СММ ОБСЄ. З них на території, контрольованій Україною, - 16, 3 - між позиціями українських ЗСУ і найманцями РФ, і тільки 4 - на окупованих територіях.

Про це заявив заступник командувача ООС, керівник групи з безпеки ТКГ в Мінську Богдан Бондар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на зараз, наприклад, всього по лінії зіткнення стоїть 23 камери СММ ОБСЄ. З них на території, яка контролюється Україною – 16. Три стоїть між позиціями українських Збройних сил і, відповідно, російською стороною. І тільки 4 стоять на неконтрольованих територіях.

При цьому, якщо взяти звіти СММ ОБСЄ, то є звіти з наших камер, але при цьому дуже рідко з’являються звіти з камер, які стоять на неконтрольованих територіях. Тобто, ми можемо зробити висновок, що камери стоять, але СММ ОБСЄ не має до них доступу. Не всі камери обладнані системою супутникового зв’язку і передачі, але в будь-якому випадку, навіть якщо вони і обладнані, все одно, раз на декілька днів патруль повинен приїхати, зняти інформацію, забезпечити інші, чисто технічні, питання. І такий доступ наразі, ми бачимо, обмежений, блокується", - розповів Бондар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ на Донбасі шість разів "гальмували" патрулі ОБСЄ

Він зазначив, що у разі подальшого розведення сил та засобів, всі ці проблеми мають бути враховані, аби убезпечити особовий склад Об'єднаних сил та мирне населення.

"СММ ОБСЄ треба налаштовувати, щоб вони свою діяльність, верифікацію і моніторинг здійснювали в режимі 24/7, тобто, цілодобово. В ОБСЄ зараз говорять, що вони безпілотниками все це дивляться, моніторять відеокамерами, але цього недостатньо. Потрібно посилювати цю складову для того, щоб, знову ж таки, посилювати безпеку", - наголосив заступник командувача ООС.

Читайте: Проблема в спостереженнях моніторингової місії ОБСЄ не в мандаті, а в його реалізації, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167708
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто ОБСЄ спостерігає за нами, а не за московітами.
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Ясен пень.
Все уже давно поняли, что "нарушение перемирия", это когда стреляют ВСУ.
А все остальное, это "мирный путь".
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Московіти спостерігають за нами за допомогою ОБСЄ.
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Тобто ОБСЄ спостерігає за нами, а не за московітами.
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Московіти спостерігають за нами за допомогою ОБСЄ.
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Ясен пень.
Все уже давно поняли, что "нарушение перемирия", это когда стреляют ВСУ.
А все остальное, это "мирный путь".
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Так там и в самом ОБСЕ до 50% россиян... Ну что ж, продолжаем разводить украинцев дальше, а заодно отводить войска ЗСУ с украинской земли...
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50% это тоькько официально, а от фактически еще 30% - это агенты влияния.
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Не здивуюся, якщо виявиться що всі ті чотири камери встановлені в сауні ********... " Бубочка, заходи!"
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Не стоит волноваться на счет камер, мы скоро отведем войска и камер станет поровну
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Так можно и до "Мордовии "отвести.,,китайцы могут обидеться на нас.
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Подглядывают и сливают всю инфу через Германию а Кремль.за дешёвый российский газ.
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Як "ЛНР" зайняла сотню метрів українського берега в Станиці Луганській

Кілька місяців тому представники так званої "ЛНР" перейшли міст у Станиці Луганській й під виглядом СЦКК чергують фактично на підконтрольному Україні березі. Вони без зброї, але в російському камуфляжі, роблять зауваження й знімають тих, хто переходить міст.
Як сталося, що "ЛНРівці" диктують свої умови вже на іншому березі Сіверського Донця, та чому цивільним, які проходять мостом до невизнаної "Луганської республіки", більше подобається Путін, ніж Зеленський - в ексклюзивному репортажі BBC News Україна.
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а потом удивляемся прицельным прилетам? ???
два выстрела - один раненный (в лучшем случае)
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Як сталося, що "ЛНРівці" диктують свої умови вже на іншому березі Сіверського Донця, та чому цивільним,...может рубль для них продажных теплее чем гривна и когда сумарно.
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Ну вы поняли. Теперь террористам не обязательно даже беспилотники запускать для корректировки огня по нашим позициям
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А потом удивляемся откуда такие потери каждый день у нас
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Кому больше доверяют там и камеры ставят. Из 23 видеокамер ОБСЕ в зоне ООС, только 4 находятся на оккупированной территории - Цензор.НЕТ 7083
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Мониторят...

- Что вы здесь ищете под столбом?
- Да я ключи в кустах уронил.
- А почему не в кустах ищете?
- Так здесь под фонарём светлее...
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Не волнуйтесь., камеры ставили по просьбе зеленскава
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не слышу зеленого чвакания преЗеденТушки о перемоге ..
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