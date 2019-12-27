 Рябошапка змінює прокурорів у справі ексберкутівців, суд поки залишив обидві прокурорські групи (оновлено)

Про це кореспондент Цензор.НЕТ повідомляє із залу суду.
Діючих прокурорів Земського, Симонова і Донського Рябошапка просить замінити прокурорами Куцим, Шевеленком, Чорноусом, Субуциною і Мазепиним.
Суд оголосив технічну перерву.
Адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська заявила в перерві, що стикається з подібним вперше за весь час своєї практики. За її словами, провадження, яке розглядається сьогодні, є результатом злиття двох проваджень. Постанова Рябошапки стосується зміни групи прокурорів тільки в одному з них.
Таким чином, на цей момент, за словами Закревської, жодна група прокурорів не має повноважень.
"Це дуже дивно ... Це виключно для обміну", - сказала Закревська.
Після перерви суд вирішив залишити у провадженні обидві групи прокурорів. "Ви всі сьогодні сходіть до генерального прокурора, і генеральний прокурор вам скаже, хто буде займатися цією справою", - сказав суддя.
Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж вечора стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.
24 грудня адвокат колишніх беркутівців Валентин Рибін заявив, що українська сторона викреслює зі списку на обмін трьох колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.
Раніше, 16 липня Святошинський райсуд Києва змінив запобіжний захід Тамтурі з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. 24 жовтня Тамтурі був змінений запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета на нічний без носіння електронного браслета. 19 грудня суд звільнив з-під варти Маринченка, змінивши йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Зінченко, Аброськін і Янішевський залишаються під вартою.
Чо там зеленая глистослизь визжала на "дебатах" про то что Майдан не рассладуется, ась?
Это так оно расследует теперь.
Но зебилам похер, инфузории уже оливьеху к НГ крошат и водярой дешевой тарятся.
"со стороны прокуратуры никто не требовал содержания под стражей, как меры пресечения и потому суд выпускает подозреваемых из под стражи в зале суда под личное обязательства "
В случае с прокуратурой "рыбу" впервые лечат с головного мозга. Такого кадрового лифта прокуратура еще не знала
Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сегодня 13.23 | комментариев: 6
Вернусь к важному.
Я взрослый мужчина и много видел на своем веку. В том числе реформ. Вернее, их имитаций. Как правило, большинство из них заканчивались где-то на уровне село - город - район, а "рыба как гнила, так и продолжала гнить с головы" в Киеве.
Поэтому то, что сейчас происходит с прокуратурой, - аналогов не имеет. Первый раз "рыбу" лечат с головного мозга. Лечат хирургическими методами, отсекая больные части.
Вчера и сегодня в прокуратуре уже проходит кадровая комиссия, которая рекомендует генеральному прокурору назначить людей, прошедших аттестацию, на административные должности в Офисе генерального прокурора.
И такого кадрового лифта прокуратура Украины еще тоже не знала. Почти десятки людей повышаются в должностях не потому что "порешали" с начальством или кто-то в телефон что-то сказал, а реально благодаря своим способностям и управленческим качествам. Реально существенно увеличатся зарплаты, не из-за дополнительного проедания средств налогоплательщиков, а благодаря сокращению персонала и оптимизации расходов. Прокуроры в шоке. Я тоже.
Все то же самое ждет областные и местные прокуратуры начиная с февраля 2020 года. И до сентября аттестация практически должна быть завершена, а прокуратура - обновлена.
Если бы еще так можно было очистить все органы досудебного расследования, а главное - полицию и ГБР, то реформу органов уголовной юстиции можно было бы считать успешной.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/blogs/viktor-chumak/v-sluchae-s-prokuraturoy-rybu-vpervye-lechat-s-golovnogo-mozga-takogo-kadrovogo-lifta-prokuratura-eshche-ne-znala-1480854.html
-Весь брифинг Гончарука после заседания Кабмина посвящен одной теме "Не верьте этим падлам ! Мы перепишем макроэкономический прогноз на 2020 год !"
-Труба уволен. И.о. главы ГБР - Венедиктова. Баканову приготовится.
-Лично Зеленскому. Использование политических методов в управлении экономикой всегда оканчивается крахом экономики. Будете и дальше этим баловаться - следующим крахом буде падение пирамиды ОГВЗ.
-Не знаем, когда они там планируют рост ВВП на 40%, но по нашим прогнозам падение промпроизводства 1 квартала 2020 года составит 8-8,2%
"Финансовым аналитикам" - за 2019 г. вы ничего не угадали, ни курс, ни ставку, ни падение, ни дефицит бюджета. Попробуйте просто подбрасывать монетку
-Россия не согласовала "всех на всех" и придумала новую формулу "кого хочу на кого хочу", понимая что Зеленский все равно отступит. Зеленскому нужна картинка в телевизоре.
-Зеленский поставил Коболеву четкие условия - либо деньги в бюджет, либо увольнение. Президент шантажирующий руководителя государственного предприятия - это государственное управление в понимании Зеленского.
-Структуры Коломойского, совместно с комитетом во энергетике и ЖКХ ВР Украины Герусом, великолепно переиграли Кабинет Министров и блокировали приватизацию подконтрольного ей государственного "Центроэнерго". Это тот ресурс через который предприятия Коломойского получают дешевую электроэнергию списывая убытки на государственные шахты.(c)