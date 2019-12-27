 Рябошапка змінює прокурорів у справі ексберкутівців, суд поки залишив обидві прокурорські групи (оновлено)

Про це кореспондент Цензор.НЕТ повідомляє із залу суду.

Діючих прокурорів Земського, Симонова і Донського Рябошапка просить замінити прокурорами Куцим, Шевеленком, Чорноусом, Субуциною і Мазепиним.

Суд оголосив технічну перерву.

Адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська заявила в перерві, що стикається з подібним вперше за весь час своєї практики. За її словами, провадження, яке розглядається сьогодні, є результатом злиття двох проваджень. Постанова Рябошапки стосується зміни групи прокурорів тільки в одному з них.

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Таким чином, на цей момент, за словами Закревської, жодна група прокурорів не має повноважень.

"Це дуже дивно ... Це виключно для обміну", - сказала Закревська.

Після перерви суд вирішив залишити у провадженні обидві групи прокурорів. "Ви всі сьогодні сходіть до генерального прокурора, і генеральний прокурор вам скаже, хто буде займатися цією справою", - сказав суддя.

Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж вечора стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

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24 грудня адвокат колишніх беркутівців Валентин Рибін заявив, що українська сторона викреслює зі списку на обмін трьох колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.

Раніше, 16 липня Святошинський райсуд Києва змінив запобіжний захід Тамтурі з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. 24 жовтня Тамтурі був змінений запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета на нічний без носіння електронного браслета. 19 грудня суд звільнив з-під варти Маринченка, змінивши йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Зінченко, Аброськін і Янішевський залишаються під вартою.