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 Політика України, Суспільство
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 Телеканал для окупованих територій запустять у лютому 2020 року, - Мінкультури

Міністерство культури, молоді та спорту України в лютому 2020 року запустить на базі UA|TV телеканал для тимчасово окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінкультури з посиланням на першого заступника міністра Анатолія Максимчука.

"Державний канал для ТОТ, який буде запущений в лютому, на першому етапі буде розважально-інформаційним каналом, який буде об'єднувати в собі кращі розважальні програми українського виробництва та інформаційне мовлення, яке буде державним мовленням", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наше завдання - донести правдиву інформацію, - Бородянський анонсував створення телеканалу з мовленням на ОРДЛО

За його словами, головне завдання зробити так, щоб наші громадяни на тимчасово окупованих територіях чули і знали незаангажовану і чесну позицію про те, що відбувається в Україні.

"Зараз ми разом з колегами з Міністерства закордонних справ активно працюємо над формуванням стратегічного пакету меседжів для тимчасово окупованих територій", - додав Максимчук.

Нагадаємо, раніше глава Мінкультури Володимир Бородянський заявив, що інформаційний контент, спрямований на жителів окупованих територій, має бути, серед іншого, російською мовою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167702
 
 
 Топ коментарі
 
Не падайте духом! Гроші закінчилися тільки на соц виплати та зарплати! Гроші на утримання президента слава Богу є! Володі не грозить злидні!
(C)
@Spivak1971
Телеканал для оккупированных территорий запустят в феврале 2020 года, - Минкультуры - Цензор.НЕТ 7690
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"Сватов" им показывать будут?
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и 95 и голобородька... без перерыва на рекламу...
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Не падайте духом! Гроші закінчилися тільки на соц виплати та зарплати! Гроші на утримання президента слава Богу є! Володі не грозить злидні!
(C)
@Spivak1971

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"Буде день, буде й піща"

...
буде ніч, будуть хмуїща
(зебуїнам в дупи)
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Закодировать не забудьте)
В следующем году у нас будет праздник, будем смотреть бесплатно ватньіе и кацапские канальі)
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Зєльоних бібізян для сміху сєпарам будуть за наші гроші показувати?
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,,, который будет объединять в себе лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание, которое будет государственным вещанием", - сообщил он.

Правильно. Пенсии, электроэнергию халявную, теперь ещё развлекать их будем.

... главная задача сделать так, чтобы наши граждане на временно оккупированных территориях слышали и знали незаангажированную и честную позицию о том, что происходит в Украине.

Так уже это вредительство какое-то получится. Антиагитация.
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и 95 и голобородька... без перерыва на рекламу...
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Правильно надо ещё больше их козлить и рассказывать им какие они уроды.
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А я думал минстець уже давно забабахал, помнится Петруха хвалился, что вот-вот начнёт вещать ...
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где то далеко далеко заплакал месяц ФЕВРАЛЬ2015 - Я ТОЖЕ ТАК ХОТЕЛ
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А він їм потрібен? 20 років там були українські канали і радіо, і... шо? *********** у відповідь.
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Право на показ ;Сватів; за держаний кошт уже купили?
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Зеля, "нелох", почуй звернення з окупованих територій! З першого січня 2020 року всі українські супутникові тв канали, кодуються. В 2014 році раша в першу чергу знищила інформаційні можливості України, та відкрила свої, раніше закодовані тв канали і залила мозок людей проросійською пропагандою. Якщо на окупованих територіях буде неможливо дивитись українські новини хоча б по супутниковому тв, прошарок проукраїнськи налаштованих громадян буде постійно зменшуватись, майже до повного зникнення. Де державна контрпропаганда?
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