 Телеканал для окупованих територій запустять у лютому 2020 року, - Мінкультури

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінкультури з посиланням на першого заступника міністра Анатолія Максимчука.
"Державний канал для ТОТ, який буде запущений в лютому, на першому етапі буде розважально-інформаційним каналом, який буде об'єднувати в собі кращі розважальні програми українського виробництва та інформаційне мовлення, яке буде державним мовленням", - повідомив він.
За його словами, головне завдання зробити так, щоб наші громадяни на тимчасово окупованих територіях чули і знали незаангажовану і чесну позицію про те, що відбувається в Україні.
"Зараз ми разом з колегами з Міністерства закордонних справ активно працюємо над формуванням стратегічного пакету меседжів для тимчасово окупованих територій", - додав Максимчук.
Нагадаємо, раніше глава Мінкультури Володимир Бородянський заявив, що інформаційний контент, спрямований на жителів окупованих територій, має бути, серед іншого, російською мовою.
(C)
@Spivak1971
...
буде ніч, будуть хмуїща
(зебуїнам в дупи)
В следующем году у нас будет праздник, будем смотреть бесплатно ватньіе и кацапские канальі)
Правильно. Пенсии, электроэнергию халявную, теперь ещё развлекать их будем.
... главная задача сделать так, чтобы наши граждане на временно оккупированных территориях слышали и знали незаангажированную и честную позицию о том, что происходит в Украине.
Так уже это вредительство какое-то получится. Антиагитация.