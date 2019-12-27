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Все про:Німеччина (1354) допомога (955) Пристайко (306)

 Німеччина відхилила прохання України про військову допомогу, - Пристайко

Україна вдячна Німеччині за фінансову допомогу. Але прохання про надання нашій країні військової допомоги було відхилено Берліном.

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив в інтерв'ю німецькому порталу RND, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми вдячні за фінансову допомогу Німеччини і політичну підтримку німецького уряду. Але, на жаль, наш запит про військову допомогу був відкинутий", – сказав він.

Міністр не уточнив, коли був поданий цей запит.

"Сподіваюся, що Берлін перегляне таку стриману позицію і все-таки вирішить посилити оборонні можливості України", – наголосив міністр.

Також дивіться: Німеччина виділила 1,5 млн євро на медобладнання для українських військових. ФОТО

За його словами, нині йдеться про саме виживання України як держави.

"Німеччина і ЄС багато зробили для нас. Але цього не достатньо, щоб зупинити смерті людей. Ми оплакуємо 13 тисяч загиблих, а їх, на жаль, щодня стає більше", – сказав Пристайко.

Від початку збройного конфлікту на сході України Німеччина надала Києву фінансову допомогу на майже 1,4 мільярда євро.

У вересні поточного року інформаційна агенція dpa з посиланням на дані уряду ФРН повідомляла, що на співпрацю в галузі розвитку з 2014 року було виділено 544 мільйони євро, гуманітарна допомога склала 110 мільйонів євро, кредити – 500 мільйонів євро. Ще 25 мільйонів євро були витрачені на заходи щодо стабілізації ситуації, зокрема на Донбасі. За даними Організації економічного співробітництва і розвитку, Німеччина є третім за величиною донором України після Євросоюзу і США.

За даними офісу Верховного представника ЄС із закордонних справ, з 2014 року ЄС і європейські фінансові інститути мобілізували пакет грантів і позик Україні на суму понад 15 мільярдів євро (16,5 мільярда доларів США).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167701
 
 
 Топ коментарі
 
НЕ УДИВЛЕН В ДЕСНА С пу ЦЕЛУЮТЬСЯ
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"Слуги" розривають всі міжнародні досягнення 2014-2019.
І коли Україна залишиться насамоті - отоді скажуть "ну чавой-та, делать неча - поползем как побитые сучки к старшому брату, он добрай, он пригреет нас, дурных хахлов..."
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свій Укроборонпром спробуйте завантажити замовленнями, патронний завод запустіть..... ходять...б..ть.. і клянчать Германия отклонила просьбу Украины о военной помощи, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9310
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Меркель бывшая коммуняка в элите у них сплошные экс агенты Штази. Опять эти две проклятые старны затеяли в Европе войну, правда на этот раз гибридную.
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вряд ли что? Германия откровенно подыгрывает РФ, не нужно быть разведчиком, чтобы найти сотни доказательств. Тут уже не раз обсуждали этому тему лень талмуды с доказами в очередной раз собирать и так очевидно.
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и так очевидно.

Шредер вам для просветления!...
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Німеччина наоборот співпраціює з РФ будуючи Півничний потік - 2
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если зеленский у путина газ покупает
зачнм ему военная помощь?
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что не так?
зелупкин стал раком перед пуцькиным - так с какого Х ему будут давать оружие?! - оно завтра уже будет у пуцькина...
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Я слышал в Украине разводят войска, украинские суды оправдывают и отпускают русских военных, депутаты Рады в русских телешоу говорят о гражданской войне в Украине и т.п., Президента Украины, который эту самую военную помощь попросил, по всяким прокуратурам и гбр затаскали,... список длинный. Зачем вам военная помощь, напомните битте.
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В годы сралина тоже целовались, даже членин был немецким шпионом,он часто ездил в Германию для лечения сифилиса головного мозга.который ему привила царская охранка от проститутки.в отместку .того что старший брат был цареубийцем ,а членин пошёл по его стопам. Германии не выгодно ,чтобы отдельно и независимо Украина процветала.это ей будет погибель
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Ну и зеленский с путлером в десна целуется. Зачем зебилам военная помощь, если они войну заканчивают?
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Германия дала 1,4 миллиарда евро? Мало. Совсем от рук отбились. Надо что-то с ними делать. Куда смотрит Вашингтон.
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Ты читать не научился? Почти за 6 лет это много или мало? Кроме того, значительную часть из этой суммы не "дали", а заняли. Ты разницу понимаешь? А часть вообще предоставили не Украине, а лугандону в виде гуманитарной помощи. Это все, на что была способна Германия? Помощники, блин.
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а роиссе не отказали
ничего личного - просто бизнес
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свій Укроборонпром спробуйте завантажити замовленнями, патронний завод запустіть..... ходять...б..ть.. і клянчать Германия отклонила просьбу Украины о военной помощи, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9310
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А зачем аж целый патронный завод чтоб пристрелить порохобота?....перевел высер порохобота трехлетней давности к текущей реальности, если что!
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"Слуги" розривають всі міжнародні досягнення 2014-2019.
І коли Україна залишиться насамоті - отоді скажуть "ну чавой-та, делать неча - поползем как побитые сучки к старшому брату, он добрай, он пригреет нас, дурных хахлов..."
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тем более некоторые и недалеко отползли... от мышебратьев ...
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Особенно мощное мижнародне досягнення было когда в 2014-2019 достроили северный поток из раши в Германию на 93%.
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Наверное, речь шла о закупке марксманских винтовок Хеклер и Кох.
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Xekler prodajut avtomati raznijx modelej dlia Gruziji,tak sto i Ukraine dolzny by prodat.Ne v tom delo
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действительно! ИМ... за поребриком... какое дело ))))
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Пламенная тельманка и внештатная сотрудница Штази она же старая торговка сордельками мути Ангела, ежедневно, утром и вечером тихонечко произносит - Хайль Путин! И САМА СЕБЕ ОТВЕЧАЕТ - ВОИСТИНУ ХАЙЛЬ! ХОХ, ХОХ, ХОХ!
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А зебильі разве что-то другое кричат?
Вот когда меркель уйдет с поста канцлера, тогда и увидите как "увеличится" поддержка Украиньі Германией и ЕС. Будет что-то наподобие макрона и в Германии.
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Ну, я за зебилов не могу сказать, что они там кричат, я как врач психиатр наблюдаю за ЗеДятлами. Ни, ЗеДятлы, дают обширнейший материал для психиатрии и вот тут я могу уже докторскую защитить. А мути она конечно не вечна, к счастью, но и кто будет торговать на крови украинцев с Парашей, от Германии, после неё, точно сказать не могу. Впрочем у бюрге6ров и бауеров историческая память очень коротка ничтожна, по сравнению с их личными аппетитами наживы любой ценой.
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То, что Меркель не пойдет против Путина стало очевидным после отказа Германии поставить в Украину оружие и яростные призывы к миру. Ни когда не изменять своим идеалам! - это девиз преданного агента КГБ и Ангела Меркель ему не изменяет. -Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014.
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Я таки извиняюсь но шо вы хотели от старух которая работала на Штази и на которую за её ударный тельмановский труд майор КГБ Путин имет компромат?
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Іван Петровіч - зебілу зброя не потрібна. Крапка.
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Так пускай кушает больше гороха. И в рейтузах у старух будет тепло и в пузе сытно. Германия отклонила просьбу Украины о военной помощи, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1003
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З ким ви воювати зібралися? Нахріна вам воєнна допомога, якщо ви з пуйлом в ясна цілуєтесь? З сепарами домовляєтесь. Відступаєте
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Трохи більше. ГоловЗебіл зовсім недавно стверджував що в лугандонах повстанці.
Навіщо Меркель втягуватись в громадянський конфлікт? Так що не вона, а отой кого зебілятки в препизденти вибрали най і не розраховує на військову допомогу. Налов полови - жри поки очі не повилазять.
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Та я б тому нєзелоху та його квартальним на чолі із бенєй і копійки б не дала! Шоб в офшори повиводили?! А Німеччина шо, дурніша за мене?!
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У вас з Німеччиною єдина, пропутінська позиція.
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* пропутинская позиция* это зеБЕНИНОГО клоуна, который сливает Украину *****!
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Ні, в мене просто різні позиції з прокуйловським зелєй. І саме тому я розумію Німеччину. Нєфіг давати гроші на просьор дебілам квартальним! Все одно беня все на Кіпр витягне!
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Меркель вважала і вважає, що війну можна приборкати дипломатією. Тому вона ніколи не підтримувала активні військові дії ні в Україні, ні в Сирії, ні відносно агресії Росії на морі. Її позиція втримати ситуацію у рамках країни виникнення і не дати поширитися Європою. Її можна зрозуміти
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А как бы, интересно, ситуация перекинулась на европу, если бы немцы что-то военное нам продали или подарили? Німеччина відхилила прохання України про військову допомогу, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4609
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Пам'ятаєте ситуацію з сирійськими біженцями. Зараз у Меркель зустріч з Ердоганом в Туреччині, щодо їх минулих домовленостей. А учора інфа пройшла, що Німеччина заплатила соц.допомоги неймущім на 13 лярдів евро. Якось так
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Иди селедки пожри, вонючка кремлядская!
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Какая-такая помощь? ЗЕлёный попугайчик мира уже полгода цвиренчит про отвод войск и не стрелять.
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Вы мрази зеленые сливаете Украину, а потом несут такую фигню!
По его словам, сейчас речь идет о самом выживании Украины как государства.Источник: https://censor.net.ua/n3167701
Странно, что вас еще вообще нафиг не посылают! Уроды зеленые!
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Вони повністю залежні від кацапського газу. Не на 10-30%, а повністю, як Україна до війни. Колишній канцлер працює клерком в Газпромі.
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это указание заканчивать то ли войну, то ли оос, главное- ЗАКАНЧИВАТЬ
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Это Порошенко виноват. Он уверял что украинская армия сильнейшая в Европе.
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ти ще матимеш змогу дізнатися ЯКОЮ є українська армія. Коли наші йскаути виріжуть усіх арбайтерів Лахти. І на робочих місцях, і вдома.
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Nejasno sto xoteli s nemcev oni prodajut NATO stranam i dopustim Gruziji takze i avtomati i drugoje sto u nix jest
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фрау с бюргерами предпочитают сосать у ху@ла! им квасопровод 2 нужнее!
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французско- немецкие подельники куйла ,лишь могут Украину рвать жтвьем ,по велению создавая подконтрольные рашисту территории,которые по сговору с фрицами и жабоедами должны быть в постоянном территориальном конфликте.Создав территориальный конфликт в Украине,твари немецко- французские членососущие рашистские в такой вот способ недопустят Украину и ее народ в ЕС оставив Украину после отделения по-указанию кремлевского куйла наедине со своими проблемами ,а самое главное с озверевшим и алчным рашистом...
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може,г-н Пристайко то твой шеф так просит?шо только и остается его на... послать
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1,4 млрд.? 15 млрд.? За 5 лет?....Для сравнения (по памяти), Польше безвозмездная(!) финансовая помощь от ЕС составила 70 млрд. за последние 7 лет., Венгрии - не намного меньше (а вы думаете с каких бабок Орбан оплачивает закарпатский сеапаратизм)...Только первая часть программы помощи Греции (население 10 млн.) за первые пять лет составила более 110 млрд., но там греки как и Украина обязаны начать выплачивать проценты (правда с отсрочкой лет через десять)... Немцам бы помолчать в тряпочку..
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"По его словам, сейчас речь идет о самом выживании Украины как государства" - так нельзя ставить вопрос, бундесам насрать на Украину, им надо постоянно напоминать, что Украина сейчас стоит на страже немецкой задницы, и подставляет свою задницу, потому они спокойно и с удовольствием могут жрать шнапс.
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у них армия - половина может "жрать шнапс", а вторая - разнесет ЗСУ.
у них, видел шо на вооружении всего одного мехбата то? посмотри.
Наша даже бригада не справистся с батом Бундесвера.
плюс - немцы, это солдаты прирожденные.
вот так вот
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Вся международная дипломатия построена на цинизме и лицемерии. Таковы правила игры.
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Ничего удивительного: если немцы вопрос с оккупированной парашей Кенигсбергской областью не могут решить, то чего они будут нам помогать возвращать Крым и оккупированную парашей часть Донбасса?
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А с какого перепугу нам что то должна Германия?Стране,где 73% дураков,жлобов и откровенных пророссийских предателей.Германия не была страной подписавшей Будапештский меморандум и справедливо считает все происходящее нашей проблемой.У нас в парламенте сидят враги Украины,спокойно катаются по делам в Москву,спокойно фоткаются с Путиным и Ко. и ничего с ними не происходит.Нам со своими вошами разобраться стоит и нехрен валить на Европу.Нужно брать пример с Израиля и надеяться только на себя,хотя с 73% лопухов.....
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73% дураков говоришь???? а скажи мне пожалуйста почему пеця будучи герой Украины не додумался развивать собственное газодобычу в Украине до уровня чтобы не брать импорт за границей????
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за "73" не так, у нас - 95% шо Германии на.. не упали.
и да, Германия Рашку разнесет, Бундесвер то. А потом и Трамп поможет. Я за жабоедов уже не говорю.
И за наши ЗСУ не говорю, ибо Бундесвер это сила. Япония слабее даже. А за Китай не знаю, но Бундесвер самая крепкая армия на континенте то.
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Вопрос даже не в том, должна Германия что-то или нет. Не помню, чтобы Рада обращалась с такой просьбой. То есть министр нагло врет. И о какой внешней политике можно вообще говорить с такими дебилами.
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ну тогда начинайте переговоры о размещении армии РФ в львовской обл..эти уроды съэкономили сотни миллиардов $ на Украине как на буферной зоне + отдали на шару ядерное оружие. а теперь 1000 км безопасного для европы полегона имеют. все ракеты будут сбиваться над нами и над бульбашами, ччто с одной что сдругой стороны. от така х...йня, малята
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а ті бі уважал таких шо оружие отдали за так?
ті в Европе Украину видишь? я вот - сам бі голосовал шоб нас туда не взяли то.
если надо - я и сам туда поеду(пакует пакунок),
но вот мне не нужно позора. шоб веретели европейцы носами при фразе "я из Украины" то.
че не ясного то?
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PS кто бы не начал войну, нам первым придет ....издец
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гуманітарку на дамбас вони шлють, а нам нічого
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Фсбшным Швайне-Семочко
Куй в сраку, дырку от бублика и балалайка на шею а не оружие
Малоросы хохляцкие
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Шо там у кацапів в "оборонній" доктрині? Пройти танками по 20-км коридору через Польщу і розтрощити місця дислокації німецької військової техніки? Ковбасники не знають давню параноїдальну національну ідею кацапів "можим павтаріть" ?
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у "ковбасників" є геліки - як гелікоптери, так і джипи.
вони рашню просто спершу рознесуть хелфайрами, а потім шматки будуть перевозити на геліках(джипи) шоб спалили у морзі
Бундесвер порве Рашку навіть без підтримки з Вашингтону, чи з Києва(та й Київ теж може по зубах отримати якщо з Рашкою буде(ЗСУ))
Нема в світі кращого солдата, аніж німець.
Не було ніколи більш вмілих вояків. Ну хіба що швейцарці, норвежці, шведи, монголи, римляни, та іноді французи(19-го ст.)
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Натреновані вояки є. Але... все залежить від наказу "згори". Німці надто заорганізовані, ініціативні "добробати" там не виступлять проти ворога.
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Все правильно немцы делают.

Я был в зоопарке, так ко мне подскочила зеленая обезьяна и попросила оружие.... Я дал банан. А оружие - нет!!! Не хватало еще зеленой обезьяны с гранатой.
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смешные коменты
Меркель и другие лидеры европейских стран, вроде премьера Венгрии Орбана, австрийских и итальянских лидеров, - агенты фсб, в прямом смысле - люди, купленные за бабло
понятно, что они в нужные моменты выскакивают, как чёртик из табакерки, и проговаривают нужные фразы
бороться с этими чертями можно только стойкой позицией относительно Кацапстана на международных площадках, где куплены далеко не все
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докажи. иначе - ты лжец. да, я вот Пригожин и подкупаю меркелей
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ИБО НЕ ФИГ Німеччина відхилила прохання України про військову допомогу, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1251, а если серьезно, то наверное хотелось бы, что бы *уйло поставило бургеров раком хоть на сутки своим газом. В запоребрике говаривают, что на всякую хитрую жопу найдется ... с винтом- так сказать смекалкой по педантичности Німеччина відхилила прохання України про військову допомогу, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4582 Німеччина відхилила прохання України про військову допомогу, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4582
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на Рашке все изобретения и даже названия - .... немецкие. ну ок, 60% этого всего то
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они только глубокую обеспокоенность по поводу нашей войны могут демонстрировать.
нельзя было под словестные обещания от ракет отказываться.
чем это заканчивается уже понятно
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а ты шо хотел то? урод наш, комфлота("флота") кричит о "фошистах" - та я бы на месте Берлина нас еще за это бомбил, а не ковдры слать то!
ты хоть понял шо мы тупо с Рашкой торгуем и просим Берлин шоб типо нам помогал то? посмотри торг. баланс то
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Пристайко бреше, віри йому немає абсолютно ніякої як і всім "зеленим", починаючи з преза та авакова.
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За то шо дали до этого - спасибо Берлину.
А то шо не даете теперь = ээээ, дэнги давай, давай дэнги, а если нет, то я вот щас сделаю паспорт и во там прям... где там в трансильвании Трафальгарка, вот там я вам и ... ну вот что-то сделаю, вот так вот то.... вы че, офонарели, бабло давай... я не Гончарук если что(снимает пиджак, вызывает посла Германии)
да ладно, и так нам Немцы помогают.... мало, но важно.
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Ой, вы что? Вдруг лишнехромосомный оккупант обидецо и трубу не притянет к берегам Дойчланд.
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Германия сейчас сама активно перевооружается, так как "доразоружались" до полного отсутствия армии и флота. Их сейчас даже Франция может укатать в говно... Німеччина відхилила прохання України про військову допомогу, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2324
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U nemcev tak samyje lucyje v mire ili odni iz lucix jest tanki leopard2A7,SAU PZX2000,I bronemasiny Boxer.No u nix i samix malo ix ostalos jesli nenovyx xocet.interesno sto konkretno prosyla Ukraina s nix?
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У них помощь голодающим в Палестине на первом месте
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Міністр висловив подяку. А в коментах 90 відсотків невдячних істот які здатні тільки спекулативну назву прочитати
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Немцы обиделись. Всё таки Украина приложила немало усилий, мешая строительству СП2, перессорив НАТОвских союзников в вопросе энергобезопасности Европы.
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