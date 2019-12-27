 Німеччина відхилила прохання України про військову допомогу, - Пристайко

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив в інтерв'ю німецькому порталу RND, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Ми вдячні за фінансову допомогу Німеччини і політичну підтримку німецького уряду. Але, на жаль, наш запит про військову допомогу був відкинутий", – сказав він.
Міністр не уточнив, коли був поданий цей запит.
"Сподіваюся, що Берлін перегляне таку стриману позицію і все-таки вирішить посилити оборонні можливості України", – наголосив міністр.
За його словами, нині йдеться про саме виживання України як держави.
"Німеччина і ЄС багато зробили для нас. Але цього не достатньо, щоб зупинити смерті людей. Ми оплакуємо 13 тисяч загиблих, а їх, на жаль, щодня стає більше", – сказав Пристайко.
Від початку збройного конфлікту на сході України Німеччина надала Києву фінансову допомогу на майже 1,4 мільярда євро.
У вересні поточного року інформаційна агенція dpa з посиланням на дані уряду ФРН повідомляла, що на співпрацю в галузі розвитку з 2014 року було виділено 544 мільйони євро, гуманітарна допомога склала 110 мільйонів євро, кредити – 500 мільйонів євро. Ще 25 мільйонів євро були витрачені на заходи щодо стабілізації ситуації, зокрема на Донбасі. За даними Організації економічного співробітництва і розвитку, Німеччина є третім за величиною донором України після Євросоюзу і США.
За даними офісу Верховного представника ЄС із закордонних справ, з 2014 року ЄС і європейські фінансові інститути мобілізували пакет грантів і позик Україні на суму понад 15 мільярдів євро (16,5 мільярда доларів США).
Шредер вам для просветления!...
зачнм ему военная помощь?
зелупкин стал раком перед пуцькиным - так с какого Х ему будут давать оружие?! - оно завтра уже будет у пуцькина...
ничего личного - просто бизнес
І коли Україна залишиться насамоті - отоді скажуть "ну чавой-та, делать неча - поползем как побитые сучки к старшому брату, он добрай, он пригреет нас, дурных хахлов..."
Вот когда меркель уйдет с поста канцлера, тогда и увидите как "увеличится" поддержка Украиньі Германией и ЕС. Будет что-то наподобие макрона и в Германии.
Навіщо Меркель втягуватись в громадянський конфлікт? Так що не вона, а отой кого зебілятки в преп
изденти вибрали най і не розраховує на військову допомогу. Налов полови - жри поки очі не повилазять.
По его словам, сейчас речь идет о самом выживании Украины как государства.Источник: https://censor.net.ua/n3167701
Странно, что вас еще вообще нафиг не посылают! Уроды зеленые!
у них, видел шо на вооружении всего одного мехбата то? посмотри.
Наша даже бригада не справистся с батом Бундесвера.
плюс - немцы, это солдаты прирожденные.
вот так вот
и да, Германия Рашку разнесет, Бундесвер то. А потом и Трамп поможет. Я за жабоедов уже не говорю.
И за наши ЗСУ не говорю, ибо Бундесвер это сила. Япония слабее даже. А за Китай не знаю, но Бундесвер самая крепкая армия на континенте то.
ті в Европе Украину видишь? я вот - сам бі голосовал шоб нас туда не взяли то.
если надо - я и сам туда поеду(пакует пакунок),
но вот мне не нужно позора. шоб веретели европейцы носами при фразе "я из Украины" то.
че не ясного то?
Куй в сраку, дырку от бублика и балалайка на шею а не оружие
Малоросы хохляцкие
вони рашню просто спершу рознесуть хелфайрами, а потім шматки будуть перевозити на геліках(джипи) шоб спалили у морзі
Бундесвер порве Рашку навіть без підтримки з Вашингтону, чи з Києва(та й Київ теж може по зубах отримати якщо з Рашкою буде(ЗСУ))
Нема в світі кращого солдата, аніж німець.
Не було ніколи більш вмілих вояків. Ну хіба що швейцарці, норвежці, шведи, монголи, римляни, та іноді французи(19-го ст.)
Я был в зоопарке, так ко мне подскочила зеленая обезьяна и попросила оружие.... Я дал банан. А оружие - нет!!! Не хватало еще зеленой обезьяны с гранатой.
Меркель и другие лидеры европейских стран, вроде премьера Венгрии Орбана, австрийских и итальянских лидеров, - агенты фсб, в прямом смысле - люди, купленные за бабло
понятно, что они в нужные моменты выскакивают, как чёртик из табакерки, и проговаривают нужные фразы
бороться с этими чертями можно только стойкой позицией относительно Кацапстана на международных площадках, где куплены далеко не все
нельзя было под словестные обещания от ракет отказываться.
чем это заканчивается уже понятно
ты хоть понял шо мы тупо с Рашкой торгуем и просим Берлин шоб типо нам помогал то? посмотри торг. баланс то
А то шо не даете теперь = ээээ, дэнги давай, давай дэнги, а если нет, то я вот щас сделаю паспорт и во там прям... где там в трансильвании Трафальгарка, вот там я вам и ... ну вот что-то сделаю, вот так вот то.... вы че, офонарели, бабло давай... я не Гончарук если что(снимает пиджак, вызывает посла Германии)
да ладно, и так нам Немцы помогают.... мало, но важно.