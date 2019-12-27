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Все про:апеляція (273) Беркут (312) Небесна Сотня (255) Закревська Євгенія (53)

 Родини Героїв Небесної Сотні просять забезпечити їхню участь у засіданні з апеляції на арешт ексберкутівців, - Закревська. ФОТОрепортаж

Родини Героїв Небесної Сотні зібралися в судах у Львові, Вінниці, Чернівцях та Рівному і просять забезпечити їхню участь у засіданні з апеляції на арешт ексберкутівців по відеозв'язку або ж перенести засідання на інший час, щоб вони могли дістатися до Києва.

Про це повідомила адвокатка потерпілих у справі про розстріл на Майдані в лютому 2014 року Євгенія Закревська, передає Цензор.НЕТ.

"Потерпілі направили в суд заяви про бажання взяти участь у розгляді апеляційних скарг беркутівців на продовження запобіжного заходу. В якому може відбутись їхнє звільнення для обміну. Просять відкласти розгляд щоб прибути в Київ, але готові прийняти участь в засіданні і в режимі відеоконференції. Сидять в суді. Чекають... Заяви надійшли до суду. Але поки триває перерва. Питання відеоконференції і відкладення розгліду ще не розглядалось. Аналогічним чином потерпілі чекають і в інших судах - Вінницькому, Чернівецькому, Рівненському", - розповів вона.

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"Родини Героїв Небесної Сотні Львівщини зібрались в Шевченківському районному суді м. Львова з вимогою врахувати їхнє клопотання про відкладення розгляду апеляції для забезпечення нашої участі в суді", - йдеться в повідомленні в паблік "Родини Героїв Небесної Сотні Львівщини".

Родини Героїв Небесної Сотні просять забезпечити їхню участь у засіданні з апеляції на арешт ексберкутівців, - Закревська 01
Родини Героїв Небесної Сотні просять забезпечити їхню участь у засіданні з апеляції на арешт ексберкутівців, - Закревська 02
Родини Героїв Небесної Сотні просять забезпечити їхню участь у засіданні з апеляції на арешт ексберкутівців, - Закревська 03
Родини Героїв Небесної Сотні просять забезпечити їхню участь у засіданні з апеляції на арешт ексберкутівців, - Закревська 04
Родини Героїв Небесної Сотні просять забезпечити їхню участь у засіданні з апеляції на арешт ексберкутівців, - Закревська 05

Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж вечора стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У суду не було законних підстав відкривати провадження в апеляційній інстанції за скаргами ексберкутівців Маринченка і Тамтури, - прокурор Симонов

24 грудня адвокат колишніх беркутівців Валентин Рибін заявив, що українська сторона викреслює зі списку на обмін трьох колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.

Раніше, 16 липня Святошинський райсуд Києва змінив запобіжний захід Тамтурі з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. 24 жовтня Тамтурі був змінений запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета на нічний без носіння електронного браслета. 19 грудня суд звільнив з-під варти Маринченка, змінивши йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Зінченко, Аброськін і Янішевський залишаються під вартою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167698
 
   
 Топ коментарі
 
эти убийцы должны сгореть в аду, нельзя их отдавать. Наловите кацов по всей стране и обменивайте.
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ПРОШЛО 5 ЛЕТ КАК УНИЗИТЕЛЬНО Семьи Героев Небесной Сотни просят обеспечить их участие в заседании по апелляции на арест экс-беркутовцев ВЫВЕРНУ ВСЕ НАЗНАНКУ СЕПАРЫ РУЛЯТ ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ НЕ ГРАЖДАНЕ А ПОПРОШАЙКИ У ЭТОГО КОДЛА ЗЕЛЕНОГО БОРОДАТОГО БАЛАГАНА
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эти убийцы должны сгореть в аду, нельзя их отдавать. Наловите кацов по всей стране и обменивайте.
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есть кому ловить в Украине столько структур высокооплачиваемых развелось, они и должны этим заниматься.
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Удивляет наша власть и Пэдрячья и Зеленского, за столько лет не посадить убийц и заказчиков - это нужно быть слугой сатаны. Не даром я говорила, что Пэтя и Зеля обое рябое. Жаль этих бедных родственников, которым дали какие -то жалкие деньги и тягают 6 лет по судам. Пусть будут прокляты те скоты, которые издеваются над ними,затягивая судебные решения , расследования, и те, кто винны в убийстве детей и родных этих людей.
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если бы можно было с судей и прокуроров шкуру сдирать за затягивание дела
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помилование нынешних подозреваемых по Майдану

это не только ДИСКРЕДИТАЦИЯ МАЙДАНА, но также ИНДУЛЬГЕНЦИЯ НА БУДУЩИЕ РАССТРЕЛЫ Майдана


не этого ли добивается ЗЕбеня ?
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ПРОШЛО 5 ЛЕТ КАК УНИЗИТЕЛЬНО Семьи Героев Небесной Сотни просят обеспечить их участие в заседании по апелляции на арест экс-беркутовцев ВЫВЕРНУ ВСЕ НАЗНАНКУ СЕПАРЫ РУЛЯТ ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ НЕ ГРАЖДАНЕ А ПОПРОШАЙКИ У ЭТОГО КОДЛА ЗЕЛЕНОГО БОРОДАТОГО БАЛАГАНА
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А 5 лет рулит Зеленский?Или по методичке шпарить?
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Тогда коммент, на который я задавал вопрос, откровенно бессмысленен.
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А членов семей военнопленных, которых каждый день в ОРДЛО мучают - они не хотят пригласить?
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хотелось бы знать кого хотят оттуда обменять.
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А у Стуса был адвокатом Медведчук.
Так и у них какой то стремный адвокат и все это похоже на спектакль.
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Ага. И ещё кое что:

Хто ж поведе тебе повстати,
Коли і я, мов пес, мов раб,
Тебе зміняв на ці палати?
Де взять тобі своїх месій,
Коли і я такий, як всі?
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Скоро бройлеры станут героями, а небесная сотня бандитами. Вот такие они зеленые шморкли.

Советником премьера стал бывший одесский чиновник, которого уволили за прогулы

Экс-глава Ивановской РГА Антон Турупалов, уволенный из-за сомнительных результатов работы и за прогулы, стал советником премьер-министра Алексея Гончарука.
Об этом сообщил нардеп Гончаренко.

Семьи Героев Небесной Сотни просят обеспечить их участие в заседании по апелляции на арест экс-беркутовцев, - Закревская - Цензор.НЕТ 7042

Или это и есть правительство технократов? Ты не смог управлять районом, но страной точно сможешь».
Отметим, уроженец Донецкой области Антон Турупалов в сентябре 2015 года возглавил Ивановскую РГА при губернаторстве Саакашвили.
Вскоре депутаты райсовета выразили недовольство его работой, поскольку чиновник не ходил на заседания и почти не появлялся на рабочем месте. В апреле 2016 года Ивановский райсовет более чем двумя третями голосов выразил недоверие Турупалову, и после этого его уволили с поста главы РГА.
Помимо «успешной» работы Турупалов известен также тем, что во время выборов в облсовет 2015 года он не рассчитался с людьми за работу.
Также он известен тем, что его брат и отец являются сторонниками террористических объединений на Донбассе.
Так, Алексей Турупалов занимается в Донецке адвокатской деятельностью и является владельцем сайта «Адвокат ДНР», а отец Виктор Турупалов работал деканом факультате ВУЗа на неподконтрольной правительству территории Донецкой области.
Читайте также: Зеленский все-таки назначил одиозного любителя России главой райгосадминистрации в Одесской области.
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Потом семьи беркутовцев попросят разрешить им присутствовать при апелляции на арест экс-майдановцев, убивших их родных.
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На самом деле, решается судьба Зеленского. Перейдя рубикон Майдана - он кончится навсегда, не начав.
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