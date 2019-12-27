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 Політика України, Економіка
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Все про:Трудовий кодекс (14) Милованов Тимофій (116)

 Кабмін затвердив законопроєкт про працю, який замінить Трудовий кодекс 1971 року, - Милованов

Уряд затвердив законопроєкт про працю, який замінить Трудовий кодекс УРСР 1971 року.

Про це на брифінгу після засідання уряду сказав міністр розвитку економки, торгівлі та аграрного господарства Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через застаріле законодавство на сьогоднішній день не захищені трудові права близько 15,7 млн ​​осіб, зокрема незареєстрованих працівників, трудових мігрантів, пенсіонерів, які працюють.

Трудовий договір пропонується зобов'язати укладати обов'язково в письмовому вигляді (в паперовій або електронній формі), в тому числі на безстроковій основі. Там мають бути прописані всі умови. "Щоб не було так, що вам на співбесіді обіцяли одне, а в процесі роботи виявляється, що все інакше, а ейчар, який вас брав на роботу, зовсім звільнений", - зазначив міністр.

Також дивіться: В Україні досі діє норма Леніна давати молоко за шкідливу роботу, - Милованов. ФОТО

Новим законодавством уряд хоче зменшити безробіття до 5% (зараз понад  7%), а час пошуку роботи зменшити з 3,5 місяців до 2. Серед глобальних цілей: розширення прав співробітників і гарантування легалізації праці навіть для сезонних працівників, збільшення кількості робочих місць, забезпечення гендерної рівності, підвищення доходів працюючих і гармонізація українського законодавства до законодавства ЄС.

"Дуже прошу вас підтримати цю реформу і перейти нарешті від Кодексу 1971 року до Кодексу 2020 року", - підсумував Милованов.

Глава профільного парламентського комітету Галина Третьякова зазначила, що міф про те, що новий закон буде гіршим за попередній, криється в радянському мисленні, яке зокрема виховане на понятті пільг.

"В радянському кодексі було багато пільг, які не працювали ... Чим більше пільг, тим гірші умови роботи", - сказала вона, зазначивши, що головною метою нового закону є посилення прав трудящих.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167696
 
 
 Топ коментарі
 
Читаємо між строк - льготи треба прибрати.
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ребята, да вышли бы всей труппой на сцену, да посмешили б от души, дипломированные клоуны негосударственного образца...
Тяжело, поди, тащить непосильную ношу трускавецких знаний...
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Весь брифинг Гончарука после заседания Кабмина посвящен одной теме "ВыВсёВрёте! Мы перепишем макроэкономический прогноз на 2020 год !"
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Читаємо між строк - льготи треба прибрати.
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Сначала хотелось бы почитать сам текст законопроекта. До этого момента считаю, что кричать зрада/перемога рано.
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Читаємо між строк - льготи треба прибрати.

А то частник даст вам и льготы и отпуск и зарплату.
Как говорил Коба-только голодная нация может творить чудеса!...
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Я представляю что в этом законопроекте. Говорят что мрак. Зеленые на другое и не способны.
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мы в курсе ...без труда не выловишь и рыбку из пруда , работа не волк ... Кабмин утвердил законопроект о труде, который заменит Трудовой кодекс 1971 года, - Милованов - Цензор.НЕТ 2959
Кабмин утвердил законопроект о труде, который заменит Трудовой кодекс 1971 года, - Милованов - Цензор.НЕТ 7600
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ребята, да вышли бы всей труппой на сцену, да посмешили б от души, дипломированные клоуны негосударственного образца...
Тяжело, поди, тащить непосильную ношу трускавецких знаний...
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Как в старые добрые времена надеюсь наёмные работники ответят массовыми манифестациями недоделанным реформаторам. Или дажесвои права лень будет отстаивать??
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В интернетах сейчас много сетевых военов, и у каждого боевой диван...
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До кого волаєте , шановний? Кабмин утвердил законопроект о труде, который заменит Трудовой кодекс 1971 года, - Милованов - Цензор.НЕТ 6053 До 73 відсотків яким АбиНеПорох, чи до інших яким "чим гірше тим краще"? . Чи то ви з напарником собою пишаєтесь? Кабмин утвердил законопроект о труде, который заменит Трудовой кодекс 1971 года, - Милованов - Цензор.НЕТ 8929
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Ну хед я знаю. А почему краб?
Почему не лангуст?
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Это возвращение к рабовладельческому строю.
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Правильно робите , що плачете. Кодекс 70 х років соціалістичної держави. Номінальним господарем якої був робітничий клас. Закон вилизувався на показ. Що за держава в нас нині?
Хто в ній номінальний і фактичний господар? Плачте шановний. Як я вас розумію.
Таки розум ім заважав. Вам ні. Кабмін затвердив законопроєкт про працю, який замінить Трудовий кодекс 1971 року, - Милованов - Цензор.НЕТ 4844
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Новый закон это конечно здорово и похвально. У меня только вопрос - чем занимались все рехформаторы в минсоцполитики последние 28 лет???? Правильно - имитацией бурной деятельности. Это все от полнейшей безнаказанности и профнепригодности предыдущих кабминов и руководителей министерства
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Тимофей Милованов против «молоко за вредные условия труда», и так жирно живете!
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Предстоят годы нищеты и противостояния "успешных" менеджеров и обыкновенных трудящихся.Свободными профсоюзами пока и не пахнет.
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Чем бл*? Свободными? Профсоюзами? Вы имеете в виду одобрительные комитеты при владельце предприятия?
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Льготы - это вред, правда это ложь, свобода это рабство... Где-то я это уже читал помимо цензора.... Вот только где? Хотя нет времени вспоминать, нужно подобострастие начальству высказывать, иначе меня нахрен уволят по мановению левой пятки начальника
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