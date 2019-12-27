 Зеленський висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою в Казахстані

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
"3 сумом і болем дізнався про численні жертви катастрофи пасажирського літака, який 27 грудня 2019 року виконував рейс Алмати – Нур-Султан. Від імені народу України та від себе особисто прошу передати щирі співчуття та слова підтримки рідним і близьким загиблих, а також побажання найшвидшого одужання пораненим", – йдеться в листі Володимира Зеленського, адресованому Президенту Республіки Казахстан Касиму-Жомарту Токаєву.
Нагадаємо, літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air сполученням Алмати - Нур-Султан в п'ятницю вранці після вильоту з аеропорту втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будівлею і впав у районі житлового сектору. За останніми даними, унаслідок авіакатастрофи загинули 15 осіб.
Українці, які постраждали в результаті авіакатастрофи в Казахстані, зазнали травм середньої тяжкості, загрози їхньому життю немає.
А это не тот Казахстан, который отрицает оккупацию Крыма????
Хотя...., зеленым обезьянам все равно, кого в задницу целовать....