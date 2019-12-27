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 Зеленський висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою в Казахстані

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих унаслідок катастрофи пасажирського літака в Казахстані 27 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"3 сумом і болем дізнався про численні жертви катастрофи пасажирського літака, який 27 грудня 2019 року виконував рейс Алмати – Нур-Султан. Від імені народу України та від себе особисто прошу передати щирі співчуття та слова підтримки рідним і близьким загиблих, а також побажання найшвидшого одужання пораненим", – йдеться в листі Володимира Зеленського, адресованому Президенту Республіки Казахстан Касиму-Жомарту Токаєву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На борту літака, що розбився під Алмати, були двоє громадян України, вони живі, - МВС Казахстану (оновлено)

Нагадаємо, літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air сполученням Алмати - Нур-Султан в п'ятницю вранці після вильоту з аеропорту втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будівлею і впав у районі житлового сектору. За останніми даними, унаслідок авіакатастрофи загинули 15 осіб.

Українці, які постраждали в результаті авіакатастрофи в Казахстані, зазнали травм середньої тяжкості, загрози їхньому життю немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167693
 
 
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Просто самолет был тяжелее воздуха. Или как там казахстан говорил про боинг сбитых росийскими войсками и про крым?
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На фронті щодня гинуть наші хлопці. А це чмо мовчить, як лайна в писок набрало. ВоВофка чмо - здохни ****.
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ЗЕ, только не надо тут от имени народа что то говорить. Лично мне насрать на казахов с большой горы
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Пацаны на фронте гибнут, где твои соболезнования?????

А это не тот Казахстан, который отрицает оккупацию Крыма????

Хотя...., зеленым обезьянам все равно, кого в задницу целовать....
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Нагадайте це чпо (кварталсленг) якої країни президент?
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