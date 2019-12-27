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 Політика України
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Все про:КПУ (50) СБУ (4974) Сталін (67) сталінізм (19) В'ятрович (178) Баканов Іван (99)

 В'ятрович звернувся в СБУ через "збіговисько сталіністів". ДОКУМЕНТ

Народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Володимир В'ятрович направив в СБУ депутатське звернення в зв'язку з тим, що заборонена Компартія провела захід до 140-річчя Сталіна.

Про це депутат написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Повернення культу Сталіна в Росії починалося з того, що влада не помічала спрямованих на це "громадських" ініціатив, а потім і сама взялася за його розкрутку. Не сміємо допустити подібного в Україні, Служба безпеки України має розслідувати і притягти до відповідальності учасників зборів сталіністів, як передбачено ю законодавством", - зазначив В'ятрович.

Народний депутат опублікував фото звернення. У ньому він зазначає, що представники Компартії відкрито поширювали пропаганду тоталітарного комуністичного режиму.

Також дивіться: "Керуючись ленінськими заповітами": заборонена Компартія провела у Києві "конференцію" до дня народження Сталіна. ФОТОрепортаж

"Чи було Службі безпеки України відомо про здійснення представниками Комуністичної партії України підготовки і проведення заходу з відзначення 140-річчя Сталіна і якщо так, то які заходи вживалися СБУ для попередження і припинення злочинних дій?

Чи ініціювала СБУ притягнення організаторів та учасників згаданого заходу до передбаченої законом кримінальної відповідальності?

Які заходи вживаються СБУ для припинення незаконної діяльності Комуністичної партії України та пропаганди символіки тоталітарного комуністичного режиму і якими є результати таких заходів у другому півріччі 2019 року?", - запитує В'ятрович в адресованому Баканову зверненні.

Вятрович звернувся в СБУ через збіговисько сталіністів 01
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Вятрович звернувся в СБУ через збіговисько сталіністів 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми мусимо ніколи не забувати про організований режимом Сталіна Голодомор в Україні, - Лінкявічюс

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, представники забороненої Комуністичної партії провели в Києві "конференцію" до дня народження Сталіна.

Нагадаємо, 8 липня 2014 року Мін'юст і Укрдержреєстр звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про заборону КПУ на території держави. 16 грудня 2015 року суд заборонив діяльність КПУ за позовом Мін'юсту. 28 грудня КПУ звернулася до Київського апеляційного адмінсуду з апеляційною скаргою на відповідну постанову Окружного адмінсуду Києва.

У травні 2018 року в рамках проведення оперативно-розшукових заходів зі встановлення зловмисників, які здійснювали підпали машин українських політиків, правоохоронцям вдалося вийти на групу, злочинну діяльність якої курирував росіянин на прізвище Гогічаєв, який підпорядковувався секретарю Комуністичної партії Росії і співпрацював з лідером забороненої в Україні КПУ Петром Симоненком. Під час обшуку у Симоненка знайдено пістолет з глушником і 120 патронів до нього.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167692
 
   
 Топ коментарі
 
Київ. 2019. Півроку від перемоги клоунів

Вятрович обратился в СБУ из-за "сборища сталинистов" - Цензор.НЕТ 2041
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ЗАБОРОНЕНА "КОМПАРТІЯ УКРАЇНИ" ПРОВЕЛА В СТОЛИЦІ "КОНФЕРЕНЦІЮ" ДО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ СТАЛІНА
Після завершення заходу Симоненко вручив "активістам" "пам'ятну медаль до 140-річчя Й.В. Сталіна".
И никого нет, - ни Авакова, ни ловца чертей
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прошлым веком как из под земли дохнуло - видимо неглубоко закопали...
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прошлым веком как из под земли дохнуло - видимо неглубоко закопали...
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ЗАБОРОНЕНА "КОМПАРТІЯ УКРАЇНИ" ПРОВЕЛА В СТОЛИЦІ "КОНФЕРЕНЦІЮ" ДО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ СТАЛІНА
Після завершення заходу Симоненко вручив "активістам" "пам'ятну медаль до 140-річчя Й.В. Сталіна".
И никого нет, - ни Авакова, ни ловца чертей
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надо срочно все поправить пока гнида не разрослась опять.
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И никого нет, - ни Авакова, ни ловца чертей

Тута игральные автоматы под вопросом,а они за КПУ переживают!...
А у Пети Симоненко в Конче-Засе свой дом личный пруд с лебедями- такой себе пламенный борец за народное счастье!...

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А чучело носили по залу кругом трибуни? Вятрович обратился в СБУ из-за "сборища сталинистов" - Цензор.НЕТ 204
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чучело пионерки , в соответствии с догмами коммунизма , потом пошло по кругу ... Вятрович обратился в СБУ из-за "сборища сталинистов" - Цензор.НЕТ 3567

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Напевно, його дiд разом с батьком Шефiра служив...
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Ты дебилоид хотя бы посмотри значение слова тоталитаризм, а потом национализм- полная противоположность, и не помешает слово "секта".
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А ми завжди вважали тих хто колективизацію впроваджував соратниками комуністів
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Бандерівці перемогли в 2014-2018. І що тебе, кацманавта, замучили в концтаборі? Мабуть прізвище мучителя було каганович.
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і ще один момент, дружок, камуняцького совка не існує, зате маємо НЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНУ! то хто зрештою переміг?
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Скорее вафлин/ мигрантам-дезертирам Вятрович чужой и противный. Для них свой озабоченный милашка Дробович. /Украинцы не выберут президента-гомосексуала ближайшие 10 лет. Хотя, жаль, - Дробович 27.12.19
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Я вважаю він помилився адресою адже СБУ таким не займається. Нехай звертається до Національної поліції України
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О поліції зараз полюції щодо волонтерів і воїнів ООС.
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кац, іди вже боком... добре сидіти десь запорєбріком по клавішам клацати?. жопу бережи, дупло ти кончене)))
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Та то якийсь "французький" le vatnique копротивляється...
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толи еще будет, это же надо так просрать страну дебилы. На эти мероприятия никто даже не среагирует, пришли те, кому чем хуже стране, тем лучше им.
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Їх треба тримати в резерваціях,в популяції достатній для збереження виду. В'ятрович звернувся в СБУ через "збіговисько сталіністів" - Цензор.НЕТ 7362
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зеЛеным упырям такое не инетерсно .они за патриотов по тюрмам таскают.
зеЛю и его банду ждет ростов.и жесткое гонение.дело времени
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У зеленого директора ІНПУ Дробовича свої герої, тому і збіговиська недобитків відбуваються. "Например, рассказать, откуда возникает критика и неприятие у части общества героичности таких исторических фигур, как Дмитрий Мануильский ( В'ятрович звернувся в СБУ через "збіговисько сталіністів" - Цензор.НЕТ 4635 перший секретар цк кп України), Николай Щорс ( В'ятрович звернувся в СБУ через "збіговисько сталіністів" - Цензор.НЕТ 4635 ), или Андрей Мельник. "Источник: https://censor.net.ua/n3165646
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Призрак коммунизма он такой. Может и в Украину забрести.
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Странная вещь получается: западные украинцы, не знавшие голодоморо, люто ненавидят Сталина; восточные украинцы, чьи предки миллионами гибли во время геноцида, очень спокойно, а то и позитивно относятся к вождю всех народов.
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Восточная Украина выморена голодом, перестреляна в гражданскую и в последующие годы, вывезена в Гулаг, репорессирована и уничтожена во Второй Мировой. На их место завезены переселенцы с кацапских ****** которые заселились в халявные дома и пустые дворы. И еще и получили от Сталина "подъемные" в размере двух годовых заработков крестьян того времени. Для них Сталин - даритель халявы.
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Знаю восточных украинцев, чьи деды и прадеды пережили голодоморы, при этом они уважают "сталинскую дисциплину".
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Они дети приспособленцев. Именно так! Одни боролись и гибли, а эти вступали в партию служили за ведро гнилой картошки... Вот и выжили, но память у них очень "избирательная"... На мне сошлись два рода украинских националистов - по отцу с Западной Украины, а по матери с Восточной. Так что слушал я воспоминания родственников с двух сторон. "Восточные" выжили только потому что была "база" в Киеве. Здесь голод пересидели. Опухли все, а те кто остались в Мигии вымерли. Потом снова репрессии и война. У прадеда из 14 братьев и сестер (у всех были семьи!) к 1945 осталась только сестра...
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Возвращения репрессий и голодоморов никто не хочет, но у всех есть тяга к "упорядочиванию" ситуации в стране к стабилизации жизни.
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Плохо только то что подавляющее большинство воспринимает "упорядочивание" по жидобольшеицкому рецепту - "железной рукой загоним человечество к счастью". Вот как увеличить количество пищи на одного зека в лагере? Да очень просто! Убить пять зеков...
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Да, дисциплинировать страну чётко и неотвратимо действующими законами пока не удаётся. Будем считать, что страна находится пока в стадии роста.
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"восточные украинцы, чьи предки миллионами гибли во время геноцида, очень спокойно, "
Якщо предки "погибли" то звідки там "восточные украинцы"?
Маскалюги там, "очень спокойно, а то и позитивно относятся к вождю всех народов." В'ятрович звернувся в СБУ через "збіговисько сталіністів" - Цензор.НЕТ 2887
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Нема різниці між собачим лайном і прихильниками сталіна. Навіть, собаче лайно краще.
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А что Вы ожидали? Вы проголосовали за Зеленского и жидобольшевики во главе с Симоненко то есть Сименсом Пехвелем "воспряли духом" - свои ж у власти! Вот и выполз этот штымп со своей виллы в Турции на запах денег *****...
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Меня убивает полная импотентность оппозиции.Особенно Нацпаты!.Уних во рту мухи сралинкие ведутся,а они ни в зуб ногой!.Только стенания.И выламывание собственных рук..Не могут в Харькове покончить со сралинщиной.Надо поляков приглашать?
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Вот я спрошу ненавистников Ленина-Сталина(я сам их люто ненавижу,этих двух вы...ков! А Вы их работы читали?! Ладно,годится,не читали...Сколько официальных томов работ Ленина издано?Подскажу:50!А вы хоть раз издание работ "товарища Сталина"держали в руках? Ну да,на книжном рынке,в коричневом переплете?Не держали... Рекомендую!Прочтете,и вам станет стыдно,что вы просто знаете эти самые бредни.Но почитать надо.Советую!
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Однажды в СССР нашелся человек,который одолел все 50 томов бредней Ленина:реально,этот бедняга прочитал все 50 томов!!! И кто же это был?! Детский писатель,Корней Иванович Чуковский!!!
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И какие же выводы сделал прочитавший? "Я не готов вступить в партию коммунистов"! Скажу больше:Корней Иванович не просто читал,он подчеркивал основные тезисы Ильича карандашом!Получилось,что "партия Ленина,сила народная"нас ведёт далеко не к коммунизму,а к массовому уничтожению(читай геноциду)своего же народа!Корней Иванович,будучи человеком честным,и действительно порядочным,заявил,что по морально-этическим принципам пока ещё не созрел до вступления в КПСС!
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