 В'ятрович звернувся в СБУ через "збіговисько сталіністів". ДОКУМЕНТ

Про це депутат написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Повернення культу Сталіна в Росії починалося з того, що влада не помічала спрямованих на це "громадських" ініціатив, а потім і сама взялася за його розкрутку. Не сміємо допустити подібного в Україні, Служба безпеки України має розслідувати і притягти до відповідальності учасників зборів сталіністів, як передбачено ю законодавством", - зазначив В'ятрович.

Народний депутат опублікував фото звернення. У ньому він зазначає, що представники Компартії відкрито поширювали пропаганду тоталітарного комуністичного режиму.

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"Чи було Службі безпеки України відомо про здійснення представниками Комуністичної партії України підготовки і проведення заходу з відзначення 140-річчя Сталіна і якщо так, то які заходи вживалися СБУ для попередження і припинення злочинних дій?

Чи ініціювала СБУ притягнення організаторів та учасників згаданого заходу до передбаченої законом кримінальної відповідальності?

Які заходи вживаються СБУ для припинення незаконної діяльності Комуністичної партії України та пропаганди символіки тоталітарного комуністичного режиму і якими є результати таких заходів у другому півріччі 2019 року?", - запитує В'ятрович в адресованому Баканову зверненні.







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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, представники забороненої Комуністичної партії провели в Києві "конференцію" до дня народження Сталіна.

Нагадаємо, 8 липня 2014 року Мін'юст і Укрдержреєстр звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про заборону КПУ на території держави. 16 грудня 2015 року суд заборонив діяльність КПУ за позовом Мін'юсту. 28 грудня КПУ звернулася до Київського апеляційного адмінсуду з апеляційною скаргою на відповідну постанову Окружного адмінсуду Києва.

У травні 2018 року в рамках проведення оперативно-розшукових заходів зі встановлення зловмисників, які здійснювали підпали машин українських політиків, правоохоронцям вдалося вийти на групу, злочинну діяльність якої курирував росіянин на прізвище Гогічаєв, який підпорядковувався секретарю Комуністичної партії Росії і співпрацював з лідером забороненої в Україні КПУ Петром Симоненком. Під час обшуку у Симоненка знайдено пістолет з глушником і 120 патронів до нього.