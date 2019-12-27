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Все про:Крим (7037) авіасполучення (216)

 Окупанти пропонують Україні повернути авіасполучення з Кримом

Представники окупаційної влади Криму виступили за діалог про відновлення авіасполучення між Києвом і Сімферополем.

З такою заявою виступив "глава комітету з народної дипломатії і міжнаціональних відносин Держради" окупованого Криму Юрій Гемпель. Його слова цитує російське державне інформагентство  ТАСС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні треба перейти від жорсткої риторики до діалогу, партнерських відносин. Я думаю, що літаки мають літати в будь-якому випадку з Києва до Сімферополя, з Сімферополя до Києва, також і в інші міста і столиці країн СНД. Я думаю, це піде на користь перш за все самим українським політикам", - сказав Гемпель.

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"Крим готовий прийняти будь-який тип літака з будь-якої держави. Ми будемо раді", - додав він.

Гемпель зазначив, що, на його думку, переважна більшість громадян України - "це наші брати".

Нагадаємо, 27 грудня Україна стягнула перший штраф з авіакомпанії за політ над окупованим Кримом. Казахська авіакомпанія Euro-Asia Air заплатила 136 тисяч гривень за політ над окупованих півостровом у серпні 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167687
 
 
 Топ коментарі
 
И, запрашивая разрешение на пересечение воздушной границы, признать паРашкинскую юрисдикцию на полуострове?.... Оккупанты предлагают Украине вернуть авиасообщение с Крымом - Цензор.НЕТ 5373
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Ну поки бубочку не турнули тра накрутить гешефту по максимуму.
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Krychek‏ @Krychek5

Презентация российского электромобиля «Монарх», прошла без показа машины.
Российский электромобиль «Монарх» просто не доехал до презентации.
"Монарх" не доехал, Армата заглохла, Су-57 упал, недоавианосец сгорел.
Какие прорывы и рывки вам ещё нужны?

Окупанти пропонують Україні повернути авіасполучення з Кримом - Цензор.НЕТ 3412
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Разбег,толчок...
и стыдно подниматься... Окупанти пропонують Україні повернути авіасполучення з Кримом - Цензор.НЕТ 5374

Окупанти пропонують Україні повернути авіасполучення з Кримом - Цензор.НЕТ 3308
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Ну е-мобиль всё-таки собрали ходовой прототип а на монархе только пласмаска и чувак в Китай уехал собрав с лохов бабосы
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Устали лезгинку танцевать.....недавно тоже росияне в криму устроили танцульна дороге и скотобыдло молча стояло пол часа и ждали...нашелся один смельчак развернулся заехал во двор и тихонько позвонил в полицию там ему сказали что танцы не наш профиль
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К бандеровцам летать? Они в своём уме? Их же всех перережут за русский язык!!! Они бы ещё поезда вернуть предложили. Сразу бы прислали поезд дружбы из Львова и всех русскоязычных новорождённых съели бы!!!
Кстати, в 2014 году поезд дружбы действительно шёл в Крым из Львова, но не дошёл. Остановился в Одессе. Правда, почему-то русскоязычных одесситов бандеровцы не вырезали, не знаю, почему, но главное: до Севастополя не дошёл. Крымчане уцелели.
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дно чугунное не пробить это ж писдануться можно
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каких стан каких снг у них там в голове понос что ли ахахахах ну и твари в маразме
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Та какой 43 с Клованом? Просто квартал 43. По приколу поржать шоб.
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Ну шо, зетипиллы, соглашайтесь. Вы устали ныкаться от войны. Тем самым вы поддержите макак макшанских. То о чем вы мечтали.
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Твои братья в Магадане мох жуют, подстилка оккупантов.
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Може ще не перевелися дурні в Україні? Зебіли, хто хоче стати заручником для подальшого обміну на даунецьких ватників? Вперед до крисму!
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