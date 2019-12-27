 Окупанти пропонують Україні повернути авіасполучення з Кримом

З такою заявою виступив "глава комітету з народної дипломатії і міжнаціональних відносин Держради" окупованого Криму Юрій Гемпель. Його слова цитує російське державне інформагентство ТАСС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні треба перейти від жорсткої риторики до діалогу, партнерських відносин. Я думаю, що літаки мають літати в будь-якому випадку з Києва до Сімферополя, з Сімферополя до Києва, також і в інші міста і столиці країн СНД. Я думаю, це піде на користь перш за все самим українським політикам", - сказав Гемпель.

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"Крим готовий прийняти будь-який тип літака з будь-якої держави. Ми будемо раді", - додав він.

Гемпель зазначив, що, на його думку, переважна більшість громадян України - "це наші брати".

Нагадаємо, 27 грудня Україна стягнула перший штраф з авіакомпанії за політ над окупованим Кримом. Казахська авіакомпанія Euro-Asia Air заплатила 136 тисяч гривень за політ над окупованих півостровом у серпні 2019 року.