 Окупанти пропонують Україні повернути авіасполучення з Кримом

З такою заявою виступив "глава комітету з народної дипломатії і міжнаціональних відносин Держради" окупованого Криму Юрій Гемпель. Його слова цитує російське державне інформагентство ТАСС, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні треба перейти від жорсткої риторики до діалогу, партнерських відносин. Я думаю, що літаки мають літати в будь-якому випадку з Києва до Сімферополя, з Сімферополя до Києва, також і в інші міста і столиці країн СНД. Я думаю, це піде на користь перш за все самим українським політикам", - сказав Гемпель.
"Крим готовий прийняти будь-який тип літака з будь-якої держави. Ми будемо раді", - додав він.
Гемпель зазначив, що, на його думку, переважна більшість громадян України - "це наші брати".
Нагадаємо, 27 грудня Україна стягнула перший штраф з авіакомпанії за політ над окупованим Кримом. Казахська авіакомпанія Euro-Asia Air заплатила 136 тисяч гривень за політ над окупованих півостровом у серпні 2019 року.
Презентация российского электромобиля «Монарх», прошла без показа машины.
Российский электромобиль «Монарх» просто не доехал до презентации.
"Монарх" не доехал, Армата заглохла, Су-57 упал, недоавианосец сгорел.
Какие прорывы и рывки вам ещё нужны?
и стыдно подниматься...
Кстати, в 2014 году поезд дружбы действительно шёл в Крым из Львова, но не дошёл. Остановился в Одессе. Правда, почему-то русскоязычных одесситов бандеровцы не вырезали, не знаю, почему, но главное: до Севастополя не дошёл. Крымчане уцелели.