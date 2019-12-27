 ОП підготує новий законопроєкт про позбавлення нардепів мандата за кнопкодавство, - Веніславський

"Ми вважаємо, що рішення Конституційного Суду, яким би воно не було, є остаточним та обов'язковим для всіх, тому ми його змушені будемо виконувати. І, звісно, цей законопроєкт, за яким КС надав негативний висновок, не розглядатиметься", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
При цьому, на його думку, у висновку КС не наведено "незаперечної юридичної аргументації, яка була б для нас очевидною, що це не відповідає Конституції України".
"Деякі аргументи, які, скажімо так, дуже штучно притягнуті до оцінки змісту цього законопроєкту, але рішення Конституційного Суду - це рішення Конституційного Суду", - наголосив Веніславський.
Представник президента зазначив, що в рішенні КС ідеться, що відсутність народного депутата на третині пленарних засідань парламенту чи засідань комітету в рамках однієї сесії непропорційна з наслідками втрати ним депутатського мандата, але при цьому будь-якого громадянина України в разі тригодинної відсутності на робочому місці може бути звільнено.
"Окрім того, Конституційний Суд вважає, що в разі неперсонального голосування депутата має бути не просто рішення суду для позбавлення його мандата, а ще й рішення Верховної Ради, яка має з'ясувати позицію народного депутата, чому він так проголосував. Цим, на наш погляд, також було досить штучно збільшено гарантії для депутата порівняно з іншими людьми", - зазначив він.
Веніславський повідомив, що найближчим часом Офіс президента підготує новий законопроєкт і, з урахуванням позиції КС, буде виправлено ті недоліки, на яких зазначив суд. "Ми намагатимемося сформулювати законопроєкт так, щоб Конституційний Суд знову його не визнав неконституційним", - сказав він.
Нагадаємо, Конституційний Суд дав негативний висновок щодо законопроєкту Зеленського про позбавлення нардепів мандата за кнопкодавство і прогули. Законопроєкт передбачав, що повноваження нардепа можуть бути припинені, якщо: депутат вийшов з громадянства України або виїхав на постійне проживання за кордон; суд встановив, що депутат займався "кнопкодавством"; депутат був відсутній без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або комітету протягом однієї сесії (за рішенням Верховного Суду).
ну каких вам... еще Законов не хватает? ))))) чтоб вести себя законопослушно????