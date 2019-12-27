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 Політика України, Суспільство
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Все про:заробітна плата (603) Милованов Тимофій (116)

 Я скаржився не на свою зарплату, а на зарплату всіх українців, вона має бути вищою, - Милованов

Міністр економічного розвитку Тимофій Милованов пояснив, що скаржився не тільки на свою зарплату.

Про це він повідомив на брифінгу після засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я скаржився на зарплати всіх українців. Вони мають бути вищими. Якби я хотів заробляти гроші, то я б і далі працював би на попередньому місці", - розповіді Милованов.

За його словами, особисто він витрачає мало.

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"Я не подорожую, їм тут в їдальні на третьому поверсі (Кабінету міністрів. - Ред.). Ще мені потрібні сорочки - тобто, такі базові речі", - сказав він.

Раніше Милованов оприлюднив зарплатні платіжки за останні 3 місяці. Згідно з ними, він заробляє 31 041 грн в місяць.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167684
 
 
 Топ коментарі
 
А,вон оно что.Вырвали из контекста. Я жаловался не на свою зарплату, а на зарплату всех украинцев, она должна быть выше, - Милованов - Цензор.НЕТ 2590
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Слово - не воробушек, родной...
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Я правильно понял, что он просил такую зарплату, как себе, для всех украинцев?... Я жаловался не на свою зарплату, а на зарплату всех украинцев, она должна быть выше, - Милованов - Цензор.НЕТ 5567
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Как зае... все эти зеленогнойные твари постоянными зашкварами, и постоянными- вы нас не правильно поняли, вырвали из контекста и прочей херней!
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 4 часа назад

Курс долара, падіння промислового виробництва, укази по цінах на бензин 95, заборона секондів, что нам дєлать с ФОПами лясєм-трясем.
А тепер згадайте: нами правлять люди, яких вчив Милованов.
Спасибі ще, що живі.
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та тут не горобец, тут чисто по Фейду.
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Ну типа: Не за себя, за державу обидно.:
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Всё дело в рубашках - без них никак.
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Таланты жеж, ну...Одно - роялист-писюнист, друге - танцюрист, третье - самокатчик.
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Тіма, скинь карточку я переведу тобі 100 грн на сорочку - це мій внесок у розвиток економіки. А чё? Ситий міністр - це ефективний менеджер. Я жаловался не на свою зарплату, а на зарплату всех украинцев, она должна быть выше, - Милованов - Цензор.НЕТ 2417
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То есть ты хочешь сказать что дебил с пенсильванской справкой о проФФесорстве, рубашки не только носит, но ещё и жрёт?
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опять не так поняли. какой жалкий отмаз
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Мілованов убогий на розум? Ні! З інтелектом норма. Значить шкідник. Диверсант. Саботажник.
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Пока смешно, но скоро может оказаться, что он самый адекватный из новой шоблы "реформаторов".... Я жаловался не на свою зарплату, а на зарплату всех украинцев, она должна быть выше, - Милованов - Цензор.НЕТ 3008
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Я правильно понял, что он просил такую зарплату, как себе, для всех украинцев?... Я жаловался не на свою зарплату, а на зарплату всех украинцев, она должна быть выше, - Милованов - Цензор.НЕТ 5567
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Он просил такую зарплату КАК, у украинцев! При чем минимальную...

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Як там на нього сивоборода бабушка казала? Я жаловался не на свою зарплату, а на зарплату всех украинцев, она должна быть выше, - Милованов - Цензор.НЕТ 3050
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Та і сам він нєлєстно о сєбє висказивался
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"Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ?

И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!" ©
а вот оправдываться не нужно... , все всё поняли...
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ну да, за народ думаю, але приклад чогось для цього думання береться з піднебесних. батько Фрейд спалив контору.
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Навіщо зебілам труселя?! Я жаловался не на свою зарплату, а на зарплату всех украинцев, она должна быть выше, - Милованов - Цензор.НЕТ 7638 В них незручно на піаніні грати. Я жаловался не на свою зарплату, а на зарплату всех украинцев, она должна быть выше, - Милованов - Цензор.НЕТ 347
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Треба записати в Конституцію, що не може заробітна плата державних службовців з урахуванням всіх виплат більш ніж в 20 разів перевищувати встановлену законом мінімальну заробітну плату.
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В цивілізованому світі, цей показник знаходиться в рамках 3-5 кратної різниці!
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***
дурак одной стрелой способен
убить лягушку и мечту
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опять не так поняли??? )))))
что ж вы так петляете, как ужи на сковородке ??
об украинцах он озаботился? ))) та тебе отой зарплаты (средней) раз покушать зайти в кабак...
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И мне нужны рубашки....и пожрать мне надо...а столовки министерской копеечной у меня под боком нет...
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А що це за міністри в нього такі, злиденні? Куди подівали свої гроші? Я кинув роботу, не допрацювавши до пенсії 3,5 роки. Дружина також не могла знайти роботи. Але ці 3,5 роки протрималися. Ні в кого не позичали. Комуналку виплачували. Не голодували. В лахмітті не ходили. Якщо беруть міністрами таких, хто не зміг втримати при собі власну копійку, то... Їм не можна довірити навіть сімейного бюджету!
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ЗЕ- избиратели обмокли... втирая такую дичь- он уже восхитителен... Верят же! Украинцы, хохлы(назвать нас по другому увы нельзя...), зачем нам Европа- мы терпилы, мы хотим мазохизма от власти и довольны ею....!!!
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Если бы только этого...там все зеленое стадо такое...
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А що тоді казати пенсіонерам! Вони олігархи! Щей штанами хизуються!
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от **** мазохист пришел на штуку зелени работать, бедняга...так и хочется обнять. понять и простить, и еще немного плакать....
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На фото мордаванов недоедающего простого человека.
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Якщо Гончарук вважає що українцю на життя повинно вистачати 4200 грн. , а депутату для цих цілей потрібно 100 тис.грн... Висновок, - серед депутатів немає українців?

(C)
@Did_Mitya

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А вы их биографии почитайте. И начните с "потомственного запорожского козака" Давида Арахмании который в своей жизни НИ ДНЯ НИ ГДЕ НЕ РАБОТАЛ. Я жаловался не на свою зарплату, а на зарплату всех украинцев, она должна быть выше, - Милованов - Цензор.НЕТ 9876
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Эта морда за наши деньги решила нам пожаловаться. Хорош министр))
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только подымать ее надо малоимущим а не тем у кого уже 40000 + взятки+ конверты+ очень богатые бабушки, дедушки и а....уительно предприимчивые жены
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Ну как всегда, для лохтората копєйку, а для сєбя любімих десятки тисяч Я жаловался не на свою зарплату, а на зарплату всех украинцев, она должна быть выше, - Милованов - Цензор.НЕТ 498
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Я жаловался не на свою зарплату, а на зарплату всех украинцев, она должна быть выше, - Милованов.

Жалівся на зарплату всіх українців, а вимагав підвищену для себе і своїх зелених кентів.
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На бы такие зарплаты по 31000 грн. в месяц, а то с такой пенсией, что 31000 грн. получишь за полтора года, даже больше. Вот кому живётся весело - вольготно на Украине.
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Коли його турнуть Воно ще рік буде отримувати оклад міністра. "Закон" такий...
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Я теж хочу їсти і мені треба сорочки, а зарплата у мене на багато менша, навіть з пенсією. Візьміть мене в міністри.
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Коли людина при владі,то часто говорить так,що його чомусь часто не так розуміють.Говорить одне,а потім виправдовується.
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