 Я скаржився не на свою зарплату, а на зарплату всіх українців, вона має бути вищою, - Милованов

Про це він повідомив на брифінгу після засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я скаржився на зарплати всіх українців. Вони мають бути вищими. Якби я хотів заробляти гроші, то я б і далі працював би на попередньому місці", - розповіді Милованов.
За його словами, особисто він витрачає мало.
"Я не подорожую, їм тут в їдальні на третьому поверсі (Кабінету міністрів. - Ред.). Ще мені потрібні сорочки - тобто, такі базові речі", - сказав він.
Раніше Милованов оприлюднив зарплатні платіжки за останні 3 місяці. Згідно з ними, він заробляє 31 041 грн в місяць.
Курс долара, падіння промислового виробництва, укази по цінах на бензин 95, заборона секондів, что нам дєлать с ФОПами лясєм-трясем.
А тепер згадайте: нами правлять люди, яких вчив Милованов.
Спасибі ще, що живі.
И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!" ©
а вот оправдываться не нужно... , все всё поняли...
дурак одной стрелой способен
убить лягушку и мечту
что ж вы так петляете, как ужи на сковородке ??
об украинцах он озаботился? ))) та тебе отой зарплаты (средней) раз покушать зайти в кабак...
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@Did_Mitya
Жалівся на зарплату всіх українців, а вимагав підвищену для себе і своїх зелених кентів.