 Макроекономічний прогноз на 2020 рік буде відкориговано, - Гончарук

Про це на брифінгу після засідання уряду сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Не вірте провокаціям про те, що нібито є катастрофи і дефолти. Це спроба робити фейк. Так, економічна ситуація змінюється, на неї треба реагувати. Що робити - ми знаємо", - сказав він, відповідаючи на запитання про те, що через зміцнення гривні держбюджет не доотримав десятки мільярдів гривень.

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