 Макроекономічний прогноз на 2020 рік буде відкориговано, - Гончарук

Про це на брифінгу після засідання уряду сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
"Не вірте провокаціям про те, що нібито є катастрофи і дефолти. Це спроба робити фейк. Так, економічна ситуація змінюється, на неї треба реагувати. Що робити - ми знаємо", - сказав він, відповідаючи на запитання про те, що через зміцнення гривні держбюджет не доотримав десятки мільярдів гривень.
(С)
27.12.2019 г.
Весь брифинг Гончарука после заседания Кабмина посвящен одной теме "Не верьте этим падлам ! Мы перепишем макроэкономический прогноз на 2020 год !"
Труба уволен. И.о. главы ГБР - Венедиктова. Баканову приготовится.
Лично Зеленскому. Использование политических методов в управлении экономикой всегда оканчивается крахом экономики. Будете и дальше этим баловаться - следующим крахом буде падение пирамиды ОГВЗ.
Не знаем, когда они там планируют рост ВВП на 40%, но по нашим прогнозам падение промпроизводства 1 квартала 2020 года составит 8-8,2%
Финансовым аналитикам" - за 2019 г. вы ничего не угадали, ни курс, ни ставку, ни падение, ни дефицит бюджета. Попробуйте просто подбрасывать монетку
Россия не согласовала "всех на всех" и придумала новую формулу "кого хочу на кого хочу", понимая что Зеленский все равно отступит. Зеленскому нужна картинка в телевизоре.
Зеленский поставил Коболеву четкие условия - либо деньги в бюджет, либо увольнение. Президент шантажирующий руководителя государственного предприятия - это государственное управление в понимании Зеленского.
Структуры Коломойского, совместно с комитетом во энергетике и ЖКХ ВР Украины Герусом, великолепно переиграли Кабинет Министров и блокировали приватизацию подконтрольного ей государственного "Центроэнерго". Это тот ресурс через который предприятия Коломойского получают дешевую электроэнергию списывая убытки на государственные шахты.
И это только сегодняшние "чудные" новости!.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
26 грудня - "Мінекономіки створило штаб для порятунку промисловості".
Якщо вкратце, підсумки року їхнього "зробили разом".»
Человека уже нет , он умер - зато есть некролог о нём !
В.Пелевин обозвал эту экономическую формацию очень верно - экономика ******* .
То есть , это когда экономика существует только на словах наших правителей ...
Я ношу ЗЕльоные очки !
А так все под контролем, все хорошо.
Пока не время впадать в отчаяние.