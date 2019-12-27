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Все про:Кабмін (3168) прогноз (71) Гончарук_Олексій (407)

 Макроекономічний прогноз на 2020 рік буде відкориговано, - Гончарук

Уряд відкоригує макроекономічний прогноз на 2020 рік.

Про це на брифінгу після засідання уряду сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Не вірте провокаціям про те, що нібито є катастрофи і дефолти. Це спроба робити фейк. Так, економічна ситуація змінюється, на неї треба реагувати. Що робити - ми знаємо", - сказав він, відповідаючи на запитання про те, що через зміцнення гривні держбюджет не доотримав десятки мільярдів гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін скасував обмеження монетизації пільг на комунальні послуги, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167672
 
   
 Топ коментарі
 
«29 жовтня - "Зеленський: Україна перебуває на межі економічного прориву" (с)

26 грудня - "Мінекономіки створило штаб для порятунку промисловості".
Макроэкономический прогноз на 2020 год будет откорректирован, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8145

Якщо вкратце, підсумки року їхнього "зробили разом".»
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А що робити? Фінансовий МММ рухне. Спад промисловості посилиться. Прокурорам потрібно піднімати зарплати. Бо вони реформовані. Тай депутанам потрібно підкинути бабла.
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А що робити? Фінансовий МММ рухне. Спад промисловості посилиться. Прокурорам потрібно піднімати зарплати. Бо вони реформовані. Тай депутанам потрібно підкинути бабла.
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Рост процентов на сто-двести надо рисовать...иначе зебилы тонус теряют...
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"Что делать - мы знаем... Но не делаем" - забыл добавить человек, случайно попавший на должность премьер-министра.
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Ну 73% попало совсем не случайно, они по собственному желанию выбрали зеленую погань. Одно плохо, выбирали они, а тонуть всем ((((
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Хроника одного Президента ...

27.12.2019 г.

Весь брифинг Гончарука после заседания Кабмина посвящен одной теме "Не верьте этим падлам ! Мы перепишем макроэкономический прогноз на 2020 год !"

Труба уволен. И.о. главы ГБР - Венедиктова. Баканову приготовится.

Лично Зеленскому. Использование политических методов в управлении экономикой всегда оканчивается крахом экономики. Будете и дальше этим баловаться - следующим крахом буде падение пирамиды ОГВЗ.

Не знаем, когда они там планируют рост ВВП на 40%, но по нашим прогнозам падение промпроизводства 1 квартала 2020 года составит 8-8,2%

Финансовым аналитикам" - за 2019 г. вы ничего не угадали, ни курс, ни ставку, ни падение, ни дефицит бюджета. Попробуйте просто подбрасывать монетку

Россия не согласовала "всех на всех" и придумала новую формулу "кого хочу на кого хочу", понимая что Зеленский все равно отступит. Зеленскому нужна картинка в телевизоре.

Зеленский поставил Коболеву четкие условия - либо деньги в бюджет, либо увольнение. Президент шантажирующий руководителя государственного предприятия - это государственное управление в понимании Зеленского.
Структуры Коломойского, совместно с комитетом во энергетике и ЖКХ ВР Украины Герусом, великолепно переиграли Кабинет Министров и блокировали приватизацию подконтрольного ей государственного "Центроэнерго". Это тот ресурс через который предприятия Коломойского получают дешевую электроэнергию списывая убытки на государственные шахты.
И это только сегодняшние "чудные" новости!.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Понеслись потоком сообщения, что налоговые просят оплатить авансом. Аванс этой власти - это все 'равно, что сбросить в унитаз и смыть
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40==25==15. Но в конечном итоге будет все 10.
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«29 жовтня - "Зеленський: Україна перебуває на межі економічного прориву" (с)

26 грудня - "Мінекономіки створило штаб для порятунку промисловості".
Макроэкономический прогноз на 2020 год будет откорректирован, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8145

Якщо вкратце, підсумки року їхнього "зробили разом".»
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для премьера что главное ...не переоценить свои таланты
Макроэкономический прогноз на 2020 год будет откорректирован, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9223
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даешь 40% роста ВВП за 5 счастливых ЗЕльоных лет !
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...спасайся кто может , грядёт рост ВВП !Макроэкономический прогноз на 2020 год будет откорректирован, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3815
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та там и по кадыку могло прилететь...тогда б...
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Экономики нет , зато есть прогноз.
Человека уже нет , он умер - зато есть некролог о нём !
В.Пелевин обозвал эту экономическую формацию очень верно - экономика ******* .
То есть , это когда экономика существует только на словах наших правителей ...
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А зачем штаб? Разве нельзя просто с промышленностью поговорить, чтобы она поднялась?
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Или подписать преЗЕдентский указ на эту тему... Макроэкономический прогноз на 2020 год будет откорректирован, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3687
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Успіхи зекоманди вражають. Ось що буває, коли віриш, що гірше не будеМакроэкономический прогноз на 2020 год будет откорректирован, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6043
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В скоригованому макропрогнозі буде одне слово «Дефолт».
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Зебилам по хрену, у них у каждого полон рот рыжья...
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счастливая и процветающая "эпоха бедности" закончилась с поражением Порошенко Макроэкономический прогноз на 2020 год будет откорректирован, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7041
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Завидуйте букашки и жучки
Я ношу ЗЕльоные очки ! Макроэкономический прогноз на 2020 год будет откорректирован, - Гончарук - Цензор.НЕТ 851
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что делать мы знаем - откорректируем на бумажке!!!!
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Чувствую, рванем.
А так все под контролем, все хорошо.
Пока не время впадать в отчаяние.
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Попереду ще перспектива маячить золоті коронки на площу зносити
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Корректировали, корректировали да не ... Ну не шмогла я, не шмогла(((.
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все будет хорошо, не верьте прокацапским пропагандонам...а если не будет, то потом когда-нибудь будет... Макроэкономический прогноз на 2020 год будет откорректирован, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4214 пора начать мыслить большими временными промежутками...
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