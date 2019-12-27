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 Газові переговори тривають: дайте нам ще день-два, - Гончарук. ВIДЕО

Російсько-українські переговори про укладення нового довгострокового контракту на транзит природного газу з РФ через Україну зараз тривають.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу після засідання уряду заявив, що не коментуватиме газові переговори.

"Газові переговори ще тривають. Дайте нам ще день-два", - сказав глава уряду на брифінгу в Києві в п'ятницю, заздалегідь попросивши журналістів не ставити запитання на цю тему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори України і Росії щодо газу почалися у Відні

Як повідомлялося, Україна-РФ-Єврокомісія 20 грудня в Мінську підписали міжурядовий протокол, який передбачає пакетну угоду з виплатою "Газпромом" "Нафтогазу" $ 2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмову сторін від наявних позовів, включно з врегулюванням штрафу Антимонопольного комітету України на $ 7,4 млрд, і підписання транзитної угоди на п'ять років (2020 рік - 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. - по 40 млрд куб. м) з можливістю її продовження на 10 років. На 26 грудня була намічена зустріч команд "Нафтогазу" і "Газпрому", щоб остаточно узгодити умови договорів. Будь-яка більш детальна інформація про підсумки зустрічей 26-27 грудня, які проходять у Відні, поки відсутня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167671
 
 
 Топ коментарі
 
не всі українські інтереси ще поздавали ?
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Газовые переговоры идут в Вене в обстановке строгой секретности. Из того что мы знаем - процесс идет чрезвычайно сложно. Россия отказывается вводить гарантии транзита в договор, обуславливая это общепринятой практикой. Сопротивление украинской делегации газпромовцы явно не ждали и уже дважды делали перерыв для консультаций. Давление на наших колоссально, при том давит истеричный Зеленский больше чем россияне.



#газ
Основные противоречия сторон.
Сторона Украина-"Нефтегаз"-Коболев-Витренко - непосредственно в тело подписываемых договоров должны быть включены положения предусматривающие ответственность "Газпрома" за нарушение условий контракта. В частности повышение цены за транспортировку газа в соответствии с уровнем недовыполнения объемов прокачки. Там же должна быть оговорена сумма компенсации в случае полного прекращения транзита газа.

Сторона Россия-Путин-"Газпром"- Миллер и примкнувшие к ним Зеленский-Оржель -Герус - подписываем как есть и побыстрее.
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не всі українські інтереси ще поздавали ?
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А по г+г передали, шо то невиданная перемога.. А г+г не бреше...
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А шо? Зробити неймовірне. Здати на 99% виграшний позов на млрди доларів, млрди тон газу, зняти всі арешти з ворожого майна, відмовитися від всяких притензій ... Ще й втюхати лохторату це ганьбіще як здобуток велічайшого. Перемога
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Газовые переговоры идут в Вене в обстановке строгой секретности. Из того что мы знаем - процесс идет чрезвычайно сложно. Россия отказывается вводить гарантии транзита в договор, обуславливая это общепринятой практикой. Сопротивление украинской делегации газпромовцы явно не ждали и уже дважды делали перерыв для консультаций. Давление на наших колоссально, при том давит истеричный Зеленский больше чем россияне.



#газ
Основные противоречия сторон.
Сторона Украина-"Нефтегаз"-Коболев-Витренко - непосредственно в тело подписываемых договоров должны быть включены положения предусматривающие ответственность "Газпрома" за нарушение условий контракта. В частности повышение цены за транспортировку газа в соответствии с уровнем недовыполнения объемов прокачки. Там же должна быть оговорена сумма компенсации в случае полного прекращения транзита газа.

Сторона Россия-Путин-"Газпром"- Миллер и примкнувшие к ним Зеленский-Оржель -Герус - подписываем как есть и побыстрее.
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Переговоры идут в обстановке полной секретности, но это не мешает порохоботам владеть всей необходимой информацией и заливать ее на свой криво сделанный сайт.
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Европейские правила, обязательство соблюдать которые Украина добровольно взяла на себя, не допускают принципов "качай или плати" и "покупай или плати", так что хотеть теперь можно что угодно...
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Неужели не хватило времени все просрать ?
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Тількиб зелена шмаркля звідти свого носа винула і не псувала.
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tZE inform

@tZEinform

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Ультиматум Коломойского Зеленскому. "Или ты мне возвращаешь Приват, или я тебя возвращаю в Квартал !"
"Я верну Приват, вот увидите !" Коломойский Попкорн куплен, смотрим
Богдан тайно встретился с Коломойским в киевском ресторане - «Схемы». Видео Декабрь 27, 2019Без рубрикиКомментарии
Газовые переговоры продолжаются: дайте нам еще день-два, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4785Глава Офиса Президента Андрей Богдан на днях тайно встречался с олигархом Игорем Коломойским в одном из киевских ресторанов.
Об этом говорится в расследовании журналиста программы «Схемы: коррупция в деталях«.
«Это первый раз, когда удалось зафиксировать тайную встречу Андрея Богдана и Игоря Коломойского.
Поздно вечером 25 декабря «Схемы» сняли, как руководитель ОПУ и влиятельный олигарх вместе с соратниками и бизнес-партнерами виделись в ресторане пятизвездочного отеля в самом центре Киева«, - говорится в сообщении.
Изначально Богдана замечают в ресторане, где он проводил встречу с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым. Она продолжалась час.
Затем журналисты заметили машину Богдана у пятизвездочного отеля Premier Palace, туда же приехали Коломойский и его бизнес-партнер и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич.
«Схемы» убеждены, что Богдан приехал в Premier Palace именно на эту встречу, хотя они не видели, чтобы он выходил из частной комнаты, но видели, как выходили другие, в том числе Коломойский.
Сам Коломойский отрицает встречу с Богданом. И говорит, что приехал в гостиницу, когда тот уже уехал.
Но журналисты выяснили, что комната, где проходила встреча, имеет черный ход, и предполагают, что Богдан мог ее покинуть незаметно в то время, когда они разговаривали с Коломойским.
Олигарх заявил, что продолжает созваниваться со своим бывшим адвокатом, но очень редко из-за занятости Богдана.
Олигарх также рассказал, что новая власть «точно намеренно не мешает» его бизнесу, «но курс 23 сам за себя говорит», и что он «испытывает давление на свой бизнес, но это давление испытывают и другие».
В то же время Коломойский достаточно уверенно заявил, что скоро вернет Приват-банк «не именно через суды, а законным путем, так как положено по законодательству».
Вопросы встречи с Богданом и достигнутых на ней договоренностей Андрей Коболев комментировать отказался. А сам глава Офиса президента на вопросы журналистов не ответил.
15-минутное видео -

Напомню, 12 декабря «Схемы» сообщили о вероятных недавних встречах с Коломойским и Зеленского:
- Сообщники? Зеленский, скорее всего, трижды тайно встречался с Коломойским за последние два месяца - «Схемы». Видео
После сегодняшнего расследования «Схем» никаких сомнений уже больше нет. Зеленский и Богдан обманывают народ, ведя тайные «терки» с олигархом Коломойским… Что, естественно, не сулит ничего хорошего украинцам…
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Святая простота, этот страстный полюбовник жилеток! А то мы не знаем, зачем еще им нужны 1-2-3-4 дня! С 01 января 2020 года нас всех ждёт подарочек под ёлкой от этих переговорщиков, мнимых радетелей интересов Украины! Уже проходили, знаем! Перед выборами: "Нельзя повторно допускать власть до корыта!". А после выборов: "Никого чужого не допустим до корыта! Оно наше!!!".
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Соя ждёт и ждёт зрады, а она не наступает не наступает...
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Зебилы ждут пэрэмоги...а она все не наступает и не наступает...
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Скорее ждём пока интеллектуально дорастёте до чего-нибудь бОльшего, чем уметь картинки с методички постить...
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Та да...я пять лет наблюдал как зрадрботня всех мастей эти картинки постила...самые тупые ныне стали зебилами...
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Ну вы ж теперь эти...как его...Ылитка, во. Титаны духа, гении менеджерства и прочая и прочая. Непонятно только почему все эти качества да ещё и в таком количестве не проявлялись в течении предыдущих 5 лет. Видать путлер мешал.
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Гении менеджмента нине в кабмине и на ьанковой заседают...экономику за полгода точно в центр пропасти направили....асссы...
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Тогда терпите. Либо же на митинг. Крики в интернете в данном случае не помогут, не тот случай.
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Будет и митинг...всему свое время....ты зебил главное жди ...
А тот как главзебил боится митингов это факт....обосрался в париже сразу...
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Ага, сразу по прибытии каток забабахал со страху)))
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каток - это потолок Главного Зебила.
квартал, каток, хером по роялю...

Беда не в катке.
Беда в том, что смишной-чувачок уровня заливальщика катка и членограя - попал за бенины и путины деньги на высшую должность.
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Ну вот и скажи, кем надо было быть Порошенко, чтобы в качестве альтернативы ему выбрали Зеленского, клоуна, членограя и так далее?Какого уровня сволочью можно назвать Порошенко?
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Какой степенью кретинизма нужно обладать, чтобы назло маме отрубить себе голову?
Идиоты, прости, Господи!
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Христа тоже распяли в свое время.

А с Порохом - еще проще было: деньги + телевизор + вся рос-пропаганда..
Давно известно - массовой мозгопромывке не поддается прибл. 15 %.
Вот это и есть те 15%, которые не поддались мозгопромывке и остались за Пороха.
У Пороха одна ошибка, но о-о-о-очень большая: Порох не наладил контр-пропаганду.
Он не хотел (противно было?) компостировать могги.
Думал, что надо было делать - а оказалось, что надо было просто п...здеть - вот как зеля п...здит.
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Так на 3 месяца отложили этот вопрос, вот пока и нечего обсуждать.
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Ще не все "прастілі"? Чи не можете зрозуміть кремлівських методичок "як впаріть прямі закупки газу на московії під маскою перемоги"?
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Падаждітє, так казали, що нічого мінять в домовленостях не будуть. І шо сі стало?
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Лучшее из комментов

tZE inform‏ @tZEinform 60 хв.60 хвилин тому


Из дурдома на Грушевского продолжают нестись крики "премьер-министра"
- " Рост ВВП на 40%!!"
- "Миллион рабочих мест !!"
... вызовите ему кто-нибудь санитаров... Газові переговори тривають: дайте нам ще день-два, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5539
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Мне одному сдается, что он похож на Усика. И такую же пургу гонит.
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Беня впихивает в договор свой маленький гешефт ?
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А где-то в Вене, брошенный Родиной, преданный президентом, окруженный врагами Витренко нагло поет "Я не здамся без боююююю". Вот так вот, зебилоиды. Не факт, что выдержит, больно уж большое давление на него идет. Но вам бы его мотивацию и ум. Ну и "заявление на стол" никто не отменял. Вряд ли он подпишет то, что ему предлагают, придется гнусавой падле брать на себя такую ответственность, даже не имея на то полномочий. На Гончарука уже все не свалить. Тут или пан, или квартал.
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А до чого прем'єр, якщо Нафтогаз і сам справлявся
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Газовые переговоры продолжаются...

Так вроде уже просрали все что можно. О чем еще переговариваться?
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Краще за все,послати кацапів на хрін.
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айте нам еще день-два" - лучше лет по десять...
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