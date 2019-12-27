 Газові переговори тривають: дайте нам ще день-два, - Гончарук. ВIДЕО

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу після засідання уряду заявив, що не коментуватиме газові переговори.
"Газові переговори ще тривають. Дайте нам ще день-два", - сказав глава уряду на брифінгу в Києві в п'ятницю, заздалегідь попросивши журналістів не ставити запитання на цю тему.
Як повідомлялося, Україна-РФ-Єврокомісія 20 грудня в Мінську підписали міжурядовий протокол, який передбачає пакетну угоду з виплатою "Газпромом" "Нафтогазу" $ 2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмову сторін від наявних позовів, включно з врегулюванням штрафу Антимонопольного комітету України на $ 7,4 млрд, і підписання транзитної угоди на п'ять років (2020 рік - 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. - по 40 млрд куб. м) з можливістю її продовження на 10 років. На 26 грудня була намічена зустріч команд "Нафтогазу" і "Газпрому", щоб остаточно узгодити умови договорів. Будь-яка більш детальна інформація про підсумки зустрічей 26-27 грудня, які проходять у Відні, поки відсутня.
#газ
Основные противоречия сторон.
Сторона Украина-"Нефтегаз"-Коболев-Витренко - непосредственно в тело подписываемых договоров должны быть включены положения предусматривающие ответственность "Газпрома" за нарушение условий контракта. В частности повышение цены за транспортировку газа в соответствии с уровнем недовыполнения объемов прокачки. Там же должна быть оговорена сумма компенсации в случае полного прекращения транзита газа.
Сторона Россия-Путин-"Газпром"- Миллер и примкнувшие к ним Зеленский-Оржель -Герус - подписываем как есть и побыстрее.
tZE inform
@tZEinform
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Ультиматум Коломойского Зеленскому. "Или ты мне возвращаешь Приват, или я тебя возвращаю в Квартал !"
"Я верну Приват, вот увидите !" Коломойский Попкорн куплен, смотрим
Богдан тайно встретился с Коломойским в киевском ресторане - «Схемы». Видео Декабрь 27, 2019Без рубрикиКомментарии
Глава Офиса Президента Андрей Богдан на днях тайно встречался с олигархом Игорем Коломойским в одном из киевских ресторанов.
Об этом говорится в расследовании журналиста программы «Схемы: коррупция в деталях«.
«Это первый раз, когда удалось зафиксировать тайную встречу Андрея Богдана и Игоря Коломойского.
Поздно вечером 25 декабря «Схемы» сняли, как руководитель ОПУ и влиятельный олигарх вместе с соратниками и бизнес-партнерами виделись в ресторане пятизвездочного отеля в самом центре Киева«, - говорится в сообщении.
Изначально Богдана замечают в ресторане, где он проводил встречу с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым. Она продолжалась час.
Затем журналисты заметили машину Богдана у пятизвездочного отеля Premier Palace, туда же приехали Коломойский и его бизнес-партнер и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич.
«Схемы» убеждены, что Богдан приехал в Premier Palace именно на эту встречу, хотя они не видели, чтобы он выходил из частной комнаты, но видели, как выходили другие, в том числе Коломойский.
Сам Коломойский отрицает встречу с Богданом. И говорит, что приехал в гостиницу, когда тот уже уехал.
Но журналисты выяснили, что комната, где проходила встреча, имеет черный ход, и предполагают, что Богдан мог ее покинуть незаметно в то время, когда они разговаривали с Коломойским.
Олигарх заявил, что продолжает созваниваться со своим бывшим адвокатом, но очень редко из-за занятости Богдана.
Олигарх также рассказал, что новая власть «точно намеренно не мешает» его бизнесу, «но курс 23 сам за себя говорит», и что он «испытывает давление на свой бизнес, но это давление испытывают и другие».
В то же время Коломойский достаточно уверенно заявил, что скоро вернет Приват-банк «не именно через суды, а законным путем, так как положено по законодательству».
Вопросы встречи с Богданом и достигнутых на ней договоренностей Андрей Коболев комментировать отказался. А сам глава Офиса президента на вопросы журналистов не ответил.
15-минутное видео -
Напомню, 12 декабря «Схемы» сообщили о вероятных недавних встречах с Коломойским и Зеленского:
- Сообщники? Зеленский, скорее всего, трижды тайно встречался с Коломойским за последние два месяца - «Схемы». Видео
После сегодняшнего расследования «Схем» никаких сомнений уже больше нет. Зеленский и Богдан обманывают народ, ведя тайные «терки» с олигархом Коломойским… Что, естественно, не сулит ничего хорошего украинцам…
А тот как главзебил боится митингов это факт....обосрался в париже сразу...
квартал, каток, хером по роялю...
Беда не в катке.
Беда в том, что смишной-чувачок уровня заливальщика катка и членограя - попал за бенины и путины деньги на высшую должность.
Идиоты, прости, Господи!
А с Порохом - еще проще было: деньги + телевизор + вся рос-пропаганда..
Давно известно - массовой мозгопромывке не поддается прибл. 15 %.
Вот это и есть те 15%, которые не поддались мозгопромывке и остались за Пороха.
У Пороха одна ошибка, но о-о-о-очень большая: Порох не наладил контр-пропаганду.
Он не хотел (противно было?) компостировать могги.
Думал, что надо было делать - а оказалось, что надо было просто п...здеть - вот как зеля п...здит.
tZE inform @tZEinform 60 хв.60 хвилин тому
Из дурдома на Грушевского продолжают нестись крики "премьер-министра"
- " Рост ВВП на 40%!!"
- "Миллион рабочих мест !!"
... вызовите ему кто-нибудь санитаров...
Так вроде уже просрали все что можно. О чем еще переговариваться?