 Перші міста приєдналися до програми енергоефективності з утеплення будинків, - Гончарук

Про це на брифінгу після засідання уряду сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, таких міст близько 10, зокрема Житомир, Кривий Ріг, Черкаси, Обухів, Кропивницький.

Нагадаємо, наступного року Фонд енергоефективності планує вибрати 10 пілотних міст, в яких за рік мають бути утеплені 1 тис. будинків. У бюджеті на це передбачено 6,8 млрд грн.

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