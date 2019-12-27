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Все про:Кабмін (3168) енергоефективність (79) Фонд енергоефективності (2) Гончарук_Олексій (407)

 Перші міста приєдналися до програми енергоефективності з утеплення будинків, - Гончарук

Перші міста почали повідомляти про те, що погодилися з пропозицією президента й уряду про зменшення тарифів на комунальні послуги.

Про це на брифінгу після засідання уряду сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, таких міст близько 10, зокрема Житомир, Кривий Ріг, Черкаси, Обухів, Кропивницький.

Нагадаємо, наступного року Фонд енергоефективності планує вибрати 10 пілотних міст, в яких за рік мають бути утеплені 1 тис. будинків. У бюджеті на це передбачено 6,8 млрд грн.

Також читайте: Кабмін виділив 1,2 млрд гривень на утеплення будинків

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167667
 
   
 Топ коментарі
 
Направляем все три миллиарда долларов от Газпрома, на утепление домов в Украине, а не на затычку провалов бездарного руководства гончаруков-миловановых!..
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С зелеными каждый день как день сурка.
Что значит "Первые города присоединились к программе энергоэффективности по утеплению домов, - Гончарук." ?
Эта программа действует уже несколько лет.


"Верховная Рада в начале июня 2017 года приняла закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности."


Финансирование программ по энергоэффективности в 2018 году составит 1,6 миллиарда гривень - Гройсман

https://www.unian.net/economics/realestate/2137361-finansirovanie-programm-po-energoeffektivnosti-v-2018-godu-sostavit-16-milliarda-griven-groysman.html
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Надо было потратить эти деньги не переделку коммунального отопления . Стояк отопления в подъезде , отводы в квартиру . Каждый отвод в опломбированном ящике .
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Надо было потратить эти деньги не переделку коммунального отопления . Стояк отопления в подъезде , отводы в квартиру . Каждый отвод в опломбированном ящике .
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Вообще-то платежки вам пишет не местная власть а теплопоставляющие компании, которые зачатую отделены от коммунального хозяйства. А если вас индивидуальное отопление? Когда свой пеллетный\газовый\электрический котел? Тогда как?
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Это возможно только при горизонтальной разводке. А у Нас стояки через все этажи,
и как учитывать теплоотдачу транзитного стояка.
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Направляем все три миллиарда долларов от Газпрома, на утепление домов в Украине, а не на затычку провалов бездарного руководства гончаруков-миловановых!..
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С зелеными каждый день как день сурка.
Что значит "Первые города присоединились к программе энергоэффективности по утеплению домов, - Гончарук." ?
Эта программа действует уже несколько лет.


"Верховная Рада в начале июня 2017 года приняла закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности."


Финансирование программ по энергоэффективности в 2018 году составит 1,6 миллиарда гривень - Гройсман

https://www.unian.net/economics/realestate/2137361-finansirovanie-programm-po-energoeffektivnosti-v-2018-godu-sostavit-16-milliarda-griven-groysman.html
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Пока они только хвастаются тем, что уже делалось до них, выдавая чисто за свое.
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Первые города начали сообщать о том, что согласились с предложением президента и правительства об уменьшении тарифов на коммунальные услуги.Источник: https://censor.net.ua/n3167667

Подлецы.Портят Пэце и его дятлам праздничный аппетит,красная и черная икра перевариваться плохо будуть.А сколько будет пердежа и отрыжки,лучше и не думать?
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глазков , петухов , александров , пастухов ... Народ , фильтруйте рашисткую вату .
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Первые города начали сообщать о том, что согласились с предложением президента и правительства об уменьшении тарифов на коммунальные услуги.Источник: https://censor.net.ua/n3167667

Подлецы.Портят Пэце и его дятлам праздничный аппетит,красная и черная икра перевариваться плохо будуть.А сколько будет пердежа и отрыжки,лучше и не думать?
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Психиатрия наука очень интересная. И скажу вам без лукавства, нынешний гидрант и его правительство дают обширный материал для защиты, как кандидатских, так и докторских диссертаций. ну и конечно особое место и обширный материал это так называемые мной ЗеДятлы. Перші міста приєдналися до програми енергоефективності з утеплення будинків, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3167
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Старый зольдат-старый ******* себе льстит.Ну и пущай,простим старика.Новый год ведь скоро.
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