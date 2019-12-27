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Все про:Генштаб ЗС (435) Міноборони (2984) шахрайство (287) Новий рік (160)

 Шахраї від імені Міноборони просять перерахувати на картки гроші на "новорічні подарунки", - міністерство

Аферисти дзвонять з такими проханнями співробітникам Міноборони і Генерального штабу ЗСУ.

Про шахрайство пресслужба Міністерства оборони України попереджає на Facebook-сторінці відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"На телефони співробітників Міноборони і Генерального штабу ЗСУ дзвонять неідентифіковані особи від імені керівництва МО з проханням перевести кошти на банківські картки на "новорічні подарунки"", - сказано в повідомленні.

У Міноборони вже повідомили про дії аферистів в правоохоронні органи.

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"Попереджаємо, що Міністерство оборони ніколи не проводить таких "акцій". Такі дії є шахрайством", - підкреслили в пресслужбі.

Шахраї від імені Міноборони просять перерахувати на картки гроші на новорічні подарунки, - міністерство 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167663
 
 
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та це богдан з гончаруком розважаються Мошенники от имени Минобороны просят перечислить на карточки деньги на "новогодние подарки", - министерство - Цензор.НЕТ 4545
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В 2014-м уже перечисляли .... Не жалко . Сегодня уже смешно . Всё смешно ...
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при новій владі якось так співпало, що дуже активізувалися різноманітні злодії та аферисти: на телефон приходять смс про "заблоковані" картки, з екранів та на радіо потоком йде реклама про "швидкозайми" та інші "манівео", у житті обіцянки про небувале зростання економіки перетворюється на кризу, а "красавчег голобородько" - у лайкозалежне жабеня.
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так там в мо все -бирюковы. как говорит одна сиделица подрывница хлебушка хочется . да лохи не несут
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