 Суд продовжив до 24 лютого арешт фігурантці справи про вбивство Шеремета Інні Грищенко

Судове засідання про продовження терміну тримання під вартою почалося вчора, проте суддя оголосила перерву до 11.00 27 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Сьогодні, заслухавши сторони, суд ухвалив задовольнити клопотання слідчого про продовження арешту і продовжити тримання під вартою до 24 лютого 2020 року включно.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
а докази хоча би мінімальні для цього є ?
Не.
Ну а чо волноваться то?
Ты то к убийству Кенеди никакого отношения не имеешь,там ( наверху и комуследует) разберутся.
Это просто какое то недоразумение.
Волноваться нет причин.
Вона чудово знає, що якщо їх призначили винними, то вчепляться за будь-яку дрібницю.
А в атовціх тих дрібниць може бути певна кількість.
Так это естественная реакция абсолютно любого человека.
Чем то они своими "доказательствами" напоминают Шария.
Вызываем твоего знакомого для допроса о твоем участии в убийстве Кенеди и записываем твой кипешь по этому поводу.
Ведь если ты тут ни при чем ты кипешевать не будешь.
Вот уровень.
Это пипец какая *********.
Исполнитель один _ система,которая не менялась