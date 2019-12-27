 Суд продовжив до 24 лютого арешт фігурантці справи про вбивство Шеремета Інні Грищенко

Судове засідання про продовження терміну тримання під вартою почалося вчора, проте суддя оголосила перерву до 11.00 27 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Сьогодні, заслухавши сторони, суд ухвалив задовольнити клопотання слідчого про продовження арешту і продовжити тримання під вартою до 24 лютого 2020 року включно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інна (Пума) Грищенко стверджує, що в 2016 році не була знайома з підозрюваними у вбивстві Шеремета

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.