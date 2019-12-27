EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  879  22
Матеріали за темою:
Все про:арешт (1047) Грищенко Інна (7)

 Суд продовжив до 24 лютого арешт фігурантці справи про вбивство Шеремета Інні Грищенко

Печерський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваній у замаху на вбивство бізнесмена в Косові Івано-Франківської області колишній військовій Інні Грищенко, яка також фігурує у матеріалах справи про вбивство влітку 2016 року журналіста Павла Шеремета.

Судове засідання про продовження терміну тримання під вартою почалося вчора, проте суддя оголосила перерву до 11.00 27 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Сьогодні, заслухавши сторони, суд ухвалив задовольнити клопотання слідчого про продовження арешту і продовжити тримання під вартою до 24 лютого 2020 року включно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інна (Пума) Грищенко стверджує, що в 2016 році не була знайома з підозрюваними у вбивстві Шеремета

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167661
 
 
 Топ коментарі
 
фігурантка справи ?
а докази хоча би мінімальні для цього є ?
 показати весь коментар
 
А если тебя вызовут по делу убийства Кенеди ты не будешь шухер наводить?
Не.
Ну а чо волноваться то?
Ты то к убийству Кенеди никакого отношения не имеешь,там ( наверху и комуследует) разберутся.
Это просто какое то недоразумение.
Волноваться нет причин.
 показати весь коментар
 
Та все це маніпуляції без доказів.
Вона чудово знає, що якщо їх призначили винними, то вчепляться за будь-яку дрібницю.
А в атовціх тих дрібниць може бути певна кількість.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
фігурантка справи ?
а докази хоча би мінімальні для цього є ?
 показати весь коментар
 
 
А если тебя вызовут по делу убийства Кенеди ты не будешь шухер наводить?
Не.
Ну а чо волноваться то?
Ты то к убийству Кенеди никакого отношения не имеешь,там ( наверху и комуследует) разберутся.
Это просто какое то недоразумение.
Волноваться нет причин.
 показати весь коментар
 
 
Так на допрос вызвали даже не Грищенко, а ее знакомого, а запаниковала и задристала она, понимаешь где суть?
 показати весь коментар
 
чувак такий крутий бо не відпочивав в сізо , це ж просто курорт
 показати весь коментар
 
Та все це маніпуляції без доказів.
Вона чудово знає, що якщо їх призначили винними, то вчепляться за будь-яку дрібницю.
А в атовціх тих дрібниць може бути певна кількість.
 показати весь коментар
 
 
Они считают доказательством то что они волновались.
Так это естественная реакция абсолютно любого человека.
Чем то они своими "доказательствами" напоминают Шария.
 показати весь коментар
 
Ага, вон уже псячья евросолидарность требует возбудить дело за слитые непонятно кем записи телефонных разговоров якобы Трубы. А вот записи, полученные в результате орд и негласных следственных действий полицией - это конечно же не доказательства вообще.
 показати весь коментар
 
 
Причастности, осведомленности или заинтересованности в деле Шеремета как минимум. Это не считая подозрения в покушении на убийство франковского бизнесмена, за которое ее, собственно, и задержали.
 показати весь коментар
 
Ну нормальные доказательства.
Вызываем твоего знакомого для допроса о твоем участии в убийстве Кенеди и записываем твой кипешь по этому поводу.
Ведь если ты тут ни при чем ты кипешевать не будешь.

Вот уровень.
Это пипец какая *********.
 показати весь коментар
 
А ты у кого спрашиваешь? Пиши запрос в прокуратуру.
 показати весь коментар
 
"Дело"-уже посыпалось.Зачем им еще два месяца?Будет как с Савченко-год продержали и отпустили.Или Ефремова. Суд продлил до 24 февраля арест фигурантке дела об убийстве Шеремета Инне Грищенко - Цензор.НЕТ 2982
 показати весь коментар
 
А, шоб знали, как против ЗЕблюдков идти и против капитуляции на марши выходить.
 показати весь коментар
 
Фигуранты дела убийства Шеремета продлили арест фигурантке....
 показати весь коментар
 
 
по странному стечению обстоятельств сегодня же выпустят омоновцев для обмена
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порохоботов полностью устраивают "докази" по "Торнадо", а тут не устраивает ничего! Херов как дров, пусть посидят. Тем более что их паковали реформированные парашеном судьи, а значит всё по фен-шую!
 показати весь коментар
 
Чем докази по Торнадо отличаются от ваших доказив?
Исполнитель один _ система,которая не менялась
 показати весь коментар
 
Она вообще никаким боком к делу Шеремета не относится... У сказочников прокуроров не хватило фантазии свести все вместе..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору