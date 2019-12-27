 "Євросолідарність" вимагає від ГПУ порушити кримінальне провадження проти Труби і фігурантів "записів Труби"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Обов’язковою умовою очищення ДБР є розслідування так званих "плівок Труби", записаних у кабінеті екс-керівника ДБР. З них очевидно, що ДБР стоїть не на захисті закону, а використовується для політичних розправ над опозицією. Досі ми не побачили жодної реакції правоохоронної системи на цю інформацію", - йдеться в повідомленні.

У "Євросолідарності" зазначають, що покарання за системне порушення законів та Конституції має полягати не лише у звільненні керівника ДБР, а й у кримінальній відповідальності, яку повинен понести він, а також інші фігуранти, присутні на "плівках Труби".

"Окрім того, саме звільнення Труби здійснено з порушеннями Конституції. Як відомо, згідно рішення Конституційного суду від 16.12.2019, Президент не має права призначати керівництво ДБР. У висновку Суду чітко зазначено, що "підпорядкування НАБУ та ДБР Президенту України через призначення і звільнення керівників створює загрозу незалежності цих органів"", - підкреслили в партії.

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Партія "Європейська Солідарність" наголошує на неприпустимості порушення Конституції та закликає Володимира Зеленського і парламентську більшість перед здійсненням подальших кадрових змін у ДБР привести законодавство, яке регулює його діяльність, у відповідність до Конституції.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що посилює повноваження директора Державного бюро розслідувань (ДРБ) і дозволяє переводити слідчих прокуратури і прокурорів, які розслідували справи Майдану, в ДБР без обов'язкового проведення конкурсу.

У зв'язку із суттєвою зміною повноважень директора ДБР з дня набуття чинності законопроєкту припиняються повноваження чинного глави ДБР Романа Труби та його заступників і починається процес із перезапуску органу.

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