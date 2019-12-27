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 "Євросолідарність" вимагає від ГПУ порушити кримінальне провадження проти Труби і фігурантів "записів Труби"

Партія "Європейська Солідарність" вітає звільнення глави ДБР Романа Труби і вимагає від Генеральної прокуратури порушити проти нього кримінальне провадження за скоєні злочини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Обов’язковою умовою очищення ДБР є розслідування так званих "плівок Труби", записаних у кабінеті екс-керівника ДБР. З них очевидно, що ДБР стоїть не на захисті закону, а використовується для політичних розправ над опозицією. Досі ми не побачили жодної реакції правоохоронної системи на цю інформацію", - йдеться в повідомленні.

У "Євросолідарності" зазначають, що покарання за системне порушення законів та Конституції має полягати не лише у звільненні керівника ДБР, а й у кримінальній відповідальності, яку повинен понести він, а також інші фігуранти, присутні на "плівках Труби".

"Окрім того, саме звільнення Труби здійснено з порушеннями Конституції. Як відомо, згідно рішення Конституційного суду від 16.12.2019, Президент не має права призначати керівництво ДБР. У висновку Суду чітко зазначено, що "підпорядкування НАБУ та ДБР Президенту України через призначення і звільнення керівників створює загрозу незалежності цих органів"", - підкреслили в партії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Геращенко про цілі "Євросолідарності" на 2020 рік: Бути ефективною опозицією, яка контролює дії влади

Партія "Європейська Солідарність" наголошує на неприпустимості порушення Конституції та закликає Володимира Зеленського і парламентську більшість перед здійсненням подальших кадрових змін у ДБР привести законодавство, яке регулює його діяльність, у відповідність до Конституції.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що посилює повноваження директора Державного бюро розслідувань (ДРБ) і дозволяє переводити слідчих прокуратури і прокурорів, які розслідували справи Майдану, в ДБР без обов'язкового проведення конкурсу.

У зв'язку із суттєвою зміною повноважень директора ДБР з дня набуття чинності законопроєкту припиняються повноваження чинного глави ДБР Романа Труби та його заступників і починається процес із перезапуску органу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив Трубу і призначив т.в.о. голови ДБР нардепку від СН Венедіктову, - указ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167646
 
 
 Топ коментарі
 
Пэтю на нары рядом с Трубой ,бо то дерьмо из одной трубы ... "Евросолидарность" требует от ГПУ начать уголовное производство против Трубы и фигурантов "записей Трубы" - Цензор.НЕТ 3210
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трубу на нари !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Сэр гей, может тебе удалось что-то нарыть на Порошенко в Г+Г? :D
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Пэтю на нары рядом с Трубой ,бо то дерьмо из одной трубы ...
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Три месяца - лето, три месяца - осень, три месяца - зима и вечная весна...
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У Марухи Свинобой нехай требуют, клоуны!
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нічого ніхто не буде порушувати.
Пройде час, і цього хробачка призначать на якесь хлібне місце, от побачите.
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кто ж его посадит? он же па-мят-ник!
"Евросолидарность" требует от ГПУ начать уголовное производство против Трубы и фигурантов "записей Трубы" - Цензор.НЕТ 4725
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не слишком радуйтесь, не известно, как еще новая себя поведет или уже купили ее?
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Никто ничего не ждет.Сколько было "новых" прокуроров?И это куйло-занималось чем угодно,только не борьбой с преступностью.
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За останні 2 тижні плісняві грошей кинули)))) Сцуки, кров'ю ці копійки відригувати будете
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бегом новость про Коломойского и возврат ему "Привата" комментировать земрази
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а какие у него результаты кроме большой зарплаты и полный не профессионализм?
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Як на цій гілці органічно поєднались кацапи з зебілами, а ви кажете нє адін народ! "Евросолидарность" требует от ГПУ начать уголовное производство против Трубы и фигурантов "записей Трубы" - Цензор.НЕТ 4517
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Використали шестьорку Трубу і вишвирнули в смітник, як використаний ган.....дон!
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Петя, Петя.
Труба же твой протеже.
Ты САМ ЛИЧНО его назначил.
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