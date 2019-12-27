 У раді ДБР звинуватили в махінаціях з тендерами на ринку діалізних витратних матеріалів компанію "Діавіта"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, член Ради громадського контролю при ДБР Василь Апасов заявляє про те, що в Україні ринок діалізних витратних матеріалів монополізований компанією "Діавіта", від діяльності якої залежить життя 800 українців, які перебувають на діалізі. Щорічно протягом 5 років компанія з держбюджету отримує близько 600 мільйонів гривень. При цьому витратні матеріали продаються за ціною на 30-40% дорожчою за ринкову.

"... усі 600 млн грн протягом останніх років 5 осідають у кишені єдиної фірми – ТОВ "Діавіта". Компанія повністю монополізувала ринок, забравши на себе 99% всіх держзамовлень. І нехай би продавала - скажете ви, якщо це рятує. Так, але не за ціною, яка на 30-40% вища за реальну ринкову. ТОВ "Діавіта" торгує витратниками виробництва американської компанії "Бакстер Хелскеа", - пише Апасов на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, конкурсні умови в цьому держзамовленні не були дотримані.

"Компанія "Діавіта" розсилала всім держзамовникам діалізних витратників "темник", за яким ті виписували технічні умови конкурсних торгів (тендера). А деякі закуповувалися і зовсім за переговорною процедурою, без конкурсів", - зазначає Апасов.

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Зазначається, що ГПУ розслідує кримінальне провадження № 42016101070000154 за ч. 3 ст. 191 КК України (шахрайство). У справі фігурують не лише службові особи "Діавіти", але і деякі чиновники сфери охорони здоров'я, нефрології Вінницької та Дніпропетровської областей.

"З метою інформування, повідомляю, що ТОВ "Діавіта" володіє Сергій Костянтинович Ледін. Його комерційний директор - Сергій Христиченко, активно дружить із групами осіб, яких останнім часом дедалі частіше почали називати просто - "соросятами". Варто пояснювати?" - додав Апасов.

Зазначимо, різні правоохоронні органи протягом тривалого часу розслідують діяльність українських компаній, що займаються діалізом, звинувачуючи в створенні штучного дефіциту. Згідно зі статистикою Інституту нефрології Національної академії медичних наук України, понад половина хворих, які лікуються перитонеальним діалізом, вмирають протягом трьох років.

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Зі свого боку згадане ТОВ "Діавіта" раніше заявляло про тиск і вимагання відкатів з боку силовиків, зокрема - економічної контррозвідки СБУ.

Детально про втручання СБУ, що призвело до численних смертей пацієнтів, у своєму розслідуванні розповіли журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

У розслідуванні зазначалося, що в певний момент через відмову постачальників платити відкати в процес закупівлі життєво важливих ліків для діалізу втрутилася СБУ.

До того ж втрутилася так, що, як стверджували журналісти, зупинила її на кілька місяців.

"Все відбувалося під гаслом боротьби за чесну конкуренцію, а закінчилося дефіцитом препаратів і смертями пацієнтів", - йшлося в сюжеті.

В Україні на ліки діалізу держава витрачає до чверті мільярда гривень на рік. У світі є 2 найбільші виробники цього препарату - США і Німеччина. Ліки для діалізу від різних виробників не вважаються взаємозамінними, а витратні матеріали не сумісними між собою. Хто чим почав лікуватися, тим і має продовжити. Департаменти охорони здоров'я та аптеки виходили з потреб пацієнтів, тому замовляли конкретні препарати і обсяги для двох груп хворих. Для цього доводилося використовувати тендери під конкретного виробника.

Як з'ясували журналісти, у 2016 році контррозвідка СБУ зацікавилася закупівлями, вказавши на факт відсутності конкуренції. На обласні управління охорони посипалися "листи щастя", підписані скандально відомим Сергієм Семочком.

"По суті він сказав, що "те, що ви вважаєте не взаємозамінним - можна заміняти, а те, що вважаєте несумісним - можна комбінувати". Фактично Семочко підписав "вирок" пацієнтам, які залежали від цих ліків. Семочко воював з медиками, чиновниками, постачальником, який з 2015 року відмовився від офшорних схем і почав возити препарати для діалізу безпосередньо від виробника. Адже тоді відпав привід платити відкати СБУ. А ось у СБУ з'явилися питання до закупівель саме цього постачальника. І закупівлі ліків зупинилися", - йшлося в сюжеті.

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Директор департаменту "Діалізна терапія" ТОВ "Діавата" Сергій Христинченко, коментуючи ситуацію, тоді заявив, що фактично СБУ треба було показати фармкомпаніям цими діями, що "не платити не можна". За його словами, СБУ роками "доїла" фармбізнес, знаючи про те, що ці компанії використовують офшорні схеми. Займалася цим саме економічна контррозвідка СБУ, котру очолював Семочко.

За даними BIHUS.info, під керівництвом Семочка від фармакологічних компаній стали вимагати проводити тендери. Насправді, зазначали журналісти, у фармакологічного бізнесу лише вимагали "відкати" за можливість закупити ліки.

"Після того, як ТОВ "Діавата" відмовилося від сірих схем і почало законно завозити ліки, до них приходило до 12 осіб з контррозвідки СБУ, яких посилав керівник департаменту Семочко. Поки тривали ці процеси, пацієнти залишилися без життєво важливих ліків", - повідомили журналісти.