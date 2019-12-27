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 Політика України, Суспільство
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Все про:Коломойський (503) Приватбанк (345)

 "Приватбанк поки що не повернув, але скоро поверну. Навіть не сумніваюся", - Коломойський. ВIДЕО

Олігарх Ігор Коломойський розраховує незабаром повернути контроль над "Приватбанком".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час інтерв'ю журналісту проєкту "Схеми" Михайлу Ткачу.

За час, коли ви повернулися, ваш бізнес жодним чином ніде не програв. В судових справах ви перемагаєте.

– А коли був Порошенко, які мої бізнеси програли?

– Коли був Порошенко, ви були не в країні і ви втратили "Приватбанк".

– Ви про бізнес, так? Ну, добре, втратив банк. Ну, поки що не повернув, але скоро поверну.

– Ви думаєте, що ви повернете?

– Взагалі навіть не сумніваюсь.

– Саме через суди?

– Не саме через суди, а законним шляхом, так як належить за законодавством.

– Скажіть, будь ласка, а чому тоді...

– От повірте мені, справедливість візьме гору. Як би МВФ не бився головою об стінку, закони придумував, щось розповідав, все це порожні дурниці.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167643
 
 
 Топ коментарі
 
а зебіли самі це обрали.
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Старый ******** жжжский дебил кто бы ему от евреев пояснил как он стал похож на вонючего блаженного верблюда....
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теперь зато благоухающее зеленое г*вно
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Маючи ручного президента - звісно не питання. Приват Бені повернуть, ще і компенсації виплатять.
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А твой комментарий наверное это как доказательство того что президент ручной больше доказательств нет
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есть такой store - "DICK'S Sporting Goods".
почему то всегда ржу как вижу...
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ето игра слов на самом деле, то над чем мы смеемся ето сленг,
а вообще Dick ето мужское имя, Dick Cheney например...
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я знаю. але чомусь, за дивним збігом, це ім'я стосується всіх чоловіків )))
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А хто его выкупил из крепостного и где он оказался? Правда виз в Европу тогда не было.
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Давай, валєріч, зроби цих зубожілих ще раз! Токо не забудь потом подкинуть визитку Пороха.
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А4 і друкованими літерами на 72.
Бо вони в чтєніі нє очєнь сільни.
Відосікі Шарія, вотето оні понімают.
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почем Украиной торгуешь, беня? 100 000 000 доларей за штуку? смотри не продешыви...
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тогда хана стране((((((((( он на банке не остановится
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Уважно слухайте, це каже реальний президент України!
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Стоп! Якже так? В Слугє народа совсєм всьо по другому било...
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Слуга поміняв формат - маємо замість серіалу реаліті, бо це значно дешевше для сценаристів і охоплює значно більшу аудиторію.
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та и не говори.пєтя ещё тот баснеписец.а.крылов отдыхает
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про маячню - згоден.
але тоді питання: чому з ним постійно відбуваються таємні зустрічі високопосадовців, чому люди з його оточення отримують впливові посади, чому саме його бізнес зараз не має перешкод?
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А разве только его?Вспомните ночной визит Пинчука незадолго до того, как Кучму назначили в ТКГ.
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це я пам'ятаю.
Але пінчукча не базікає стальки, скільки бєня.
І вплив на владу у нього забагато меньший, я от про що.
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Про влияние нам остаётся только догадываться. Отвечая на ваш вопрос: рискну предположить, что Коломойский слишком "токсичен", слишком "на слуху", чтобы за просто так с ним встречаться. Другого варианта, объясняющего эти встречи не вижу. Разве что они втихаря обсуждают рецепты приготовления разных блюд, но это уже из области невероятного.
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Хоть книгу пиши....
В 1 главе: Обиженный олигарх, чтобы вернуть разграбленный им же банк, внедряет в преЗеденты страны своего агента "Янелох"....
Во 2 главе: Агент "Янелох" под прикрытием ОПГ "Слуга народа" проводит операцию "кам бэк газ РФ" и получает за это 3 лярда зелени....
В 3 главе: ВАЗик (он же "Янелох") отдает дяде Бене вместо банка 3 лярда и с чувством выполненного долга уезжает в мировое турне со своим роялем.....
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Ну посмотрим...как зеленое стадо в очередной раз жиденько обсерется..ему уже не привыкать...
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А говорили что он ему не нужен!!! Мрак!!!
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Знову кота за яйця тягатимете ?
Зразу б повідомили,що це типу розслідування,де в одному місці зустрічаються Богдан,Коболєв,Кіперман,Коломойський Міндіч і Гєллєр. Тобто,-весь клан,найбільші акціонери проекту "Зе".
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А может дешевле для Украины его в США повернуть...
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лучше поменять в рашке на наших пленных воинов
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А треба було всього лише 21.04.2019 поставити позначку за Порошенка.
Всього лише.
Але у дуже багатьох, мізків на це не вистачило.
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Бубачка просто не в курсе, а так бы он этому Богдану сделал атата!

А Беня вернет Приват и схема проста до безобразия. Он его просто купит, так как Приват всё равно будут продавать. Вот только купит по сути за сущие копейки, которые сейчас в судах "отжимает". Государство станет ему должно столько, что он такой добрый согласится взять не деньгами, а "приватом".
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був, типу, "жидобандерівець"
але "бандерівець" якось не прижилося...
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Пока Зеленський непоправимого не натворил для Украины,надо его заставить отказаться от кресла - ведь сам говорил такое!Он неспособен на должность выше владельца 95 квартала!
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Я не сомневаюсь, что банк будет возвращен Коломойскому, если он того захочет. Петя, скорей всего, так грубо, наплевав на закон, отжимал банк, что скорей всего, отжим признают незаконнім. И тогда либо возврат, либо компенсация. Я пишу об этом не потому, что симпатизирую Коломойскому, а потому что отжимать нужно уметь.
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з ручним клоуном, навіть я в цьому не сумніваюся
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мой президент зеленский и президент коломойского тоже зеленский. но, как говорится, есть ньюанс.
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Ну-ну, посмотрим на твою уверенность,как говорится,- поживём-увидим.
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цікаво, який курс гривні тоді буде, і як примєр буде розказувати, що вже сьогодні українці стали краще жити!
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умничка сделал петушка
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Никто не сомневается что Коломойша с Соросом шекелят избирательное будущее.
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ці два одноплемінці, бєня з зюзею, розігрують перед українцями шоу "поганий і добрий"
думають, що найрозумніші
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Пам'ятаю читав захоплені коментарі про рятівника Дніпра - це були не ті ж самі люди які зараз проклинають Ігоря Валерьвич?
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я обычно пишу таким что он (Коломойский) спасал в первую очередь свой бизнес ...... а на город и людей ему ............. побарабану.
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КАЛАмойський гадає, що він невмирущий?
Був в нього один кореш - звали "Макс Скаженний".
Не вже воно не розуміє, що вальнути його дешевше?
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Цей банк не був спадком радянського союзу, цей банк по перше створили українці, бо довіряли кошти і абсолютно не важливо хто власник, важлива мережа установ, зручність, сервіс та звісно тарифи на послуги... і все це було в приваті... зараз прийшла держава і одразу зросли комісії, тобто банк націоналізували щоб ще більше виняти грошей з українців, невже це не зрозуміло деяким людям.
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ну да...вернется беня-и сразу все подешевеет...раза в два.а може в три.карочи,хуже не будет "Приватбанк поки що не повернув, але скоро поверну. Навіть не сумніваюся", - Коломойський - Цензор.НЕТ 8947
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Да, штырит Беню не по-децки...
Может Приватбанк он себе и вернёт (учитывая "законность" его "национализации" Гонтаревой в купе с Порошенко), но вот прикарманить "рефинанс" НБУ в виде 155 млрд . грн - это вряд ли!
А без этого "влмвания" Бене банк ни к чему...
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в начале года когда знакомый сказал что будет голосовать за Зе. я ему сказал что это игра по возвращению Приватбанка - на что он мне ответил - что ему всё равно.... такой вот лохторат у нас.
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В комментах, не во всех, очень много сослагательного наклонения и откровенного дерьмометательства.
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Игорь Валерьевич столуются в ресторане "Марио", что на Толстого.
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