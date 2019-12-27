 Експорт озброєння і військової техніки буде відновлено, - заступниця міністра економіки Панаіотіді

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді.

"Експорту зброї та військової техніки (ОВТ) бути!", - прокоментувала вона цю подію.

Панаіотіді уточнила, що під час відсутності висновків комісії експорт ОВТ фактично було припинено.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський указом 23 грудня затвердив персональний склад МК ВТС та експортного контролю. Головою комісії є заступник міністра оборони Олександр Поліщук, якого глава держави призначив на цю посаду указом від 11 грудня.

Згідно з положенням про комісію, її залучають до розгляду питань про надання висновків на проведення переговорів, пов'язаних із укладенням зовнішньоекономічних договорів на здійснення міжнародного передання товарів військового призначення та подвійного використання, дозволів на здійснення міжнародного передання таких товарів, щодо яких встановлено режим експортного контролю.