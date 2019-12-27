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Все про:озброєння (1180) РНБО (617) експорт (169) техніка (260) Панаіотіді (3)

 Експорт озброєння і військової техніки буде відновлено, - заступниця міністра економіки Панаіотіді

Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва (МК ВТС) та експортного контролю при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) цього тижня запрацювала після майже 4-місячної перерви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді.

"Експорту зброї та військової техніки (ОВТ) бути!", - прокоментувала вона цю подію.

Панаіотіді уточнила, що під час відсутності висновків комісії експорт ОВТ фактично було припинено.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський указом 23 грудня затвердив персональний склад МК ВТС та експортного контролю. Головою комісії є заступник міністра оборони Олександр Поліщук, якого глава держави призначив на цю посаду указом від 11 грудня.

Згідно з положенням про комісію, її залучають до розгляду питань про надання висновків на проведення переговорів, пов'язаних із укладенням зовнішньоекономічних договорів на здійснення міжнародного передання товарів військового призначення та подвійного використання, дозволів на здійснення міжнародного передання таких товарів, щодо яких встановлено режим експортного контролю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167636
 
 
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Миролюбна політика бубочки спирається на те, що ЗСУ вже отримали 2 бригади "Оплотів" та 4 - "Булатів", у військових достатньо "Буцефалів", є крилаті ракети та ППО вже повністю пройшла переозброєння.
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только при чем здест Бубочка ?

все вышеперчисленное дело рук Пастора !
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После года президентства, "штаб борьбы с паденем промпроизводства", кабинет министров и СНБО полным составом собрались на очередное заседание... был на этом совещании и Президент, Владимир Александрович Зеленский, слегка опоздав. Зайдя в зал - он сразу заметил слегка смущенные и растерянные лица, оглядывающиеся по сторонам. Вокруг уже небыло былой роскоши, привычной для таких мероприятий.... а впрочем - вокруг ничего не было. Министры оглядывались в поисках стульев или столов, переглядывались в недоумении, заглядывали в свои смартфоны и планшеты, непонимая - как такое могло случиться - вот ведь оно, государство в смартфоне! все "диджитализирроовано". ....
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И что, зелебобики не будут кричать о "зраде" и "зарабатывании на крови". Типа "пока наша армия голая и босая, и без нормального оружия, "барыга-мародер" оружие распродает" Экспорт вооружения и военной техники будет возобновлен, - замминистра экономики Панаиотиди - Цензор.НЕТ 7660
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ПреЗЕдент продолжает дело Пороха.....опять ЗЕлепузикам в полете переобуваться... Экспорт вооружения и военной техники будет возобновлен, - замминистра экономики Панаиотиди - Цензор.НЕТ 3365
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Зебо-зрада, ваше слова, что новейшее вооружение не поступает в ВСУ, а продаётся. Может память у вас слабая на зраду?
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