 Розгляд апеляції на арешт ексберкутівців затягується. Матеріали для ознайомлення роздали лише о 16:30, - адвокат Сторожук (оновлено)

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Після перерви колегія суддів ухвалила рішення оголосити про перерву в засіданні з розгляду апеляційних скарг ексберкутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янишевського на обрані їм запобіжні заходи.

Суддя також постановила надати копії апеляційних скарг для ознайомлення всім сторонам.

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Пізніше адвокат потерпілих Олена Сторожук повідомила: "Почалося вручення копій апеляційних скарг і процесуальних рішень прокурорам і постраждалим. Зараз 16.28. Скільки часу дадуть постраждалим на ознайомлення і підготовку заперечень? Засідання було відкладено до 16.00".

"Київський апеляційний суд вручає постраждалим копії постанов, які не внесені до ЄРСР, немає відповідних штрих-кодів. Крім того, апеляційна скарга одного з обвинувачених взагалі не містить відмітки про отримання її ні Святошинським судом, ні апеляційним. Як вона взагалі потрапила в матеріали справи?! Постанова про відкриття провадження без надання терміну на подачу заперечень і призначення судового розгляду на 12.00 сьогодні. А в ЄРСР цієї постанови немає!" - додала вона.

Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж вечора стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

24 грудня адвокат колишніх беркутівців Валентин Рибін заявив, що українська сторона викреслює зі списку на обмін трьох колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.

Нагадаємо, 16 липня Святошинський райсуд Києва змінив запобіжний захід Тамтурі з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. 24 жовтня Тамтурі було змінено запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета на нічний без носіння електронного браслета. 19 грудня суд звільнив з-під варти Маринченка, змінивши йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Зінченко, Аброськін і Янишевський залишаються під вартою.